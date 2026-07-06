นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารแบรนด์และสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ม.กรุงเทพ โชว์ประกวด Strategic Communication

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โชว์การประกวด Strategic Communication Campaign ภายใต้แนวคิด SDGs เสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืน หวังสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเพิ่มศักยภาพให้นักศึกษาเทียบชั้นระดับประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อริชัย อรรคอุดม คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยว่า หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Project Based Learning ซึ่งนอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนแล้ว นักศึกษายังต้องพัฒนาโครงการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จากประเด็นที่ตนเองสนใจ ภายใต้กรอบแนวคิด “Development Goals - SDGs” เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงจัดการประกวดแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการจริงที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการสื่อสารชั้นนำ อาทิ SCB OMG Ogilvy เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ตลอดจนตัวแทนจากบริษัทร่วมโปรเจ็กต์
5 องค์กร ได้แก่ สมาคมประกันวินาศภัยไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, UNICEF THAILAND ,ไทยพีบีเอส และ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มาร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อผลงานของนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้อง C3-104 (สตูดิโอ 3) อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตหลัก
ในเวทีครั้งนี้นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารแบรนด์และการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ใช้เวลาในการพัฒนาโครงการร่วมกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญกว่า 4 เดือน จนได้พิสูจน์ว่า “กลยุทธ์” และ “ความคิดสร้างสรรค์” สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้จริง
และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบ Sustainable Development Goals (SDGs)
#StrategicCommunicationCampaign
#BUCommunicationArts #BangkokUniversity #SDGs #ProjectBasedLearning