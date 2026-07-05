แฟรนไชส์ ชาตันหยง เปิดใจหลังไม่มีตลาดกัมพูชา เตรียมเปิดตลาดใหม่ อินโดนีเซียแทน

เปิดใจ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ เครื่องดื่ม ชาตันหยง แฟรนไชส์ที่ทำมาค้าขายอยู่กับประเทศกัมพูชา ในวันที่อนาคตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไทย กับ กัมพูชา อยู่ในสถานะที่คลุมเครือ ตอนนี้ไม่คาดหวังตลาดกัมพูชาแล้ว เตรียมเปิดตลาดใหม่ ประเทศอินโดนีเซียแทน ส่วนตลาดเมียนมาร์ ยังไปได้ดี แม้จะมีปัญหาภายในประเทศ แต่ก็ไม่กระทบยอดขาย
วลัยลักษณ์ วณิชชาภิวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาตันหยง จำกัด และเจ้าของแฟรนไชส์ชาตันหยง เล่าถึงว่า ที่ผ่านมา ได้ลงทุนทำธุรกิจ ค้าขาย เปิดร้าน ชาตันหยง ในประเทศกัมพูชา ผ่าน นักลงทุนคนกัมพูชาที่มาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดที่ ประเทศของตนเอง ซึ่ง ประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะยอดขายที่ประเทศกัมพูชา ถ้าเมื่อเทียบกับประเทศไทย ในสาขา ที่เปิดที่กัมพูชา มียอดขายเยอะกว่า ประเทศไทย มาก โดยวัดจากจำนวนแก้วที่ขายต่อสาขา ขายได้เยอะกว่า สาขาที่เปิดในประเทศไทย
โดยที่ผ่านมา การค้าขายแฟรนไชส์ให้คู่ค้าที่ประเทศกัมพูชา นั้น จะเป็นรูปแบบเหมือน คู่ค้าในประเทศไทย คือ ส่งวัตถุดิบให้ เช่น ผงชา และ วัตถุดิบหลักอย่างอื่นๆ ซึ่งการปิดด่านในรอบแรกสามารถส่งสินค้าทางเรือไปให้ลูกค้าของเราได้ แต่พอปิดด่านถวาร ในทุกช่องทาง ทำให้การส่งสินค้าของเรา เป็นศูนย์เลย ไม่ได้ค้าขายกันเลย ทาง ตัวแทนกัมพูชา เองก็ได้เคยบินมาประเทศไทย และมีการพูดคุยกัน เค้าเองก็ต้องการจะค้าขาย กับเราอยู่ แต่ ส่งสินค้าไปไม่ได้ ตอนนี้ตลาดประเทศกัมพูชาก็ยกเลิกไปก่อน
ในปีนี้ เริ่มมองหาตลาดต่างประเทศ ใหม่ เคยมีการพูดคุยกับคู่ค้าที่ประเทศอินโดนีเซียไว้ แต่อยู่ระหว่าง การพูดคุย คาดว่าน่าจะได้ข้อสรูปในเร็วๆ นี้ สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ส่วนประเทศ เพื่อนบ้าน จะมีที่ประเทศลาว และเมียนมาร์
สำหรับประเทศ เมียนมาร์ แม้ว่าจะมีปัญหาภายใน แต่ก็ไม่ได้กระทบกับการทำตลาดของเราในเมียนมาร์ เพราะยังส่งสินค้าไปได้อยู่ ยอดขายก็ไม่ได้ดี เหมือนในอดีต เพราะปัญหาภายในประเทศของเค้า แต่ด้วยสินค้า เครื่องดื่มเราไม่แพง 25 บาท 35 บาท คนเมียนมาร์เอง ก็ยังซื้อกินได้อยู่ เช่นเดียวกับในประเทศลาว แต่ประเทศลาว ช่วงนี้ยอดขายไม่ค่อยดี เพราะค่าเงินของเค้าไม่คงที่ ค่าเงินขึ้นตลอด และกำลังซื้อของเค้าไม่ค่อยดี ต่างจากเมียนมาร์ หรือ กัมพูชา ที่ผ่านมา กำลังซื้อ ทั้ง 2 ประเทศนี้ ดีกว่า
ส่วนตลาดในประเทศ ในปีนี้ แฟรนไชส์ของเราหายไปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ปีนี้ หันมาบุกการขยายตลาดในกรุงเทพฯให้มากขึ้น สัก อยากให้ได้ 200-300 สาขา กรุงเทพฯ แม้การแข่งขันสูง แต่ยังมีช่องว่างให้กับเรา เพราะชาตันหยงของเรา ราคาไม่แพง 25 บาท 35 บาท ใครก็สามารถซื้อกินได้ ส่วนราคาแฟรนไชส์ เริ่มต้นที่ 4 หมื่น ไปจนถึง 6-7 หมื่น บาท
ส่วนแฟรนไชส์ ชาตันหยง ปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด 1800 สาขา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทำให้ ลูกค้าแฟรนไชส์ของเราบางสาขาก็ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ยังไม่มีการปิดตัว ที่ปิดตัวไป ประมาณสัก 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเราเองก็มองเห็นปัญหาตรงนี้ ได้ช่วยเหลือแฟรนไชส์ช่วงนี้ สินค้าที่เราจัดส่งให้ จะจัดส่งให้ฟรี ไม่คิดค่าจัดส่ง และมีโปรโมชั่น ของแถม บ้าง เพื่อช่วยลูกค้าแฟรนไชส์เราให้ได้อยู่รอด ถ้าแฟรนไชส์เราอยู่รอด เราก็อยู่รอดด้วย
ติดต่อ โทร. โทร.08-6380-7418
Facebook : ชาตันหยง สำนักงานใหญ่