ไม่ต้องรออีกต่อไป ทุเรียน GI เขาใหญ่ มาแล้ว บ้านสวนทุเรียนเขาใหญ่ ปีนี้ จัดเมนู “ส้มตำทุเรียน” มาเสิร์ฟลูกค้าครั้งแรก

นายสมชาย เฮงทรัพย์กุล เจ้าของคาเฟ่บ้านทุเรียนเขาใหญ่ เล่าว่า บ้านทุเรียนเขาใหญ่ คาเฟ่ในสวนทุเรียน ที่ได้ดัดแปลงพื้นที่สวนทุเรียน และบ้านพักตากอากาศมาทำคาเฟ่ ส่วนหนึ่งเพื่อที่จะระบายทุเรียนในสวน โดยนำมาทำเป็นเมนูในร้านอาหาร และขายทุเรียนสดหน้าร้าน เดิมตนเองทำธุรกิจโลจิสติกส์ และมาซื้อที่ดินปลูกทุเรียน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งใจว่าจะปลูกเอาไว้กินกันเองภายในครอบครัว แต่พอผลผลิตออก กินเองไม่ไหว ก็เลยต้องนำออกมาขาย ซึ่งหลานชายเป็นสถาปนิก แนะนำให้เปิดคาเฟ่ ช่วยออกแบบให้ ได้มาเป็นคาเฟ่บ้านทุเรียนเขาใหญ่
ในปีนี้ 2569 ทุเรียน เขาใหญ่ จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งทุเรียน เขาใหญ่ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็น ทุเรียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ แต่ทุเรียนที่สวนของเราจะเริ่มออกตลาดในวันที่ 23 ก.ค.นี้ ความพิเศษของทุเรียนที่สวน คือ เนื้อแห้ง และกลิ่นไม่แรง และเราจะให้ความสำคัญกับการตัดทุเรียนที่แก่จัดเท่านั้น
ทุเรียนที่สวนของเราทุกลูก จะเป็นทุเรียนที่แก่จัด และกลิ่นไม่แรง เนื้อแห้ง ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้ทุเรียนคุณภาพดี อย่างแน่นอน ดูได้จากทุกปีจะมีลูกค้ามาสั่งจองไว้ ไม่ต่ำกว่า 200 ลูก ปีนี้ ก็เช่นเดียวกัน ซึ่งทุเรียนที่สวนเราทั้งหมดจะมีประมาณ 1,000 ลูก โดยราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท ราคาอาจจะสูงกว่าสวนอื่นๆ แต่ลูกค้าที่ซื้อไปก็เข้าใจว่าทำไมราคาสูง และกลับมาซื้อซ้ำ
ทั้งนี้ ในส่วนของคาเฟ่ ในปีนี้ ยังคงมีเมนูทุเรียน เพิ่มขึ้นมา นั่นคือ เมนูส้มตำทุเรียนกุ้งสด เป็นการนำทุเรียนที่แก่จัดมาใช้ในการทำ แต่ไม่ใช่ทุเรียนสุก และด้วยความที่เป็นทุเรียนแก่จัด ก็เลยจะมีความหวานของเนื้อทุเรียน พอนำมาทำส้มตำ ก็จะได้รสชาติที่กลมกล่อม สวนเมนูอื่นๆ มีขายเหมือนทุกปี ไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดทุเรียน แกงส้มทุเรียน หรือ เครื่องดื่มลาเต้ทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน และขนมหม้อแกงทุเรียน ส่วนเมนูอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทุเรียน ทางร้านมีหลายเมนูให้ลูกค้าได้เลือกกิน ในราคาที่หลักสิบ ไปจนถึงหลักร้อย ต้นๆ เน้นราคาไม่แพง แต่เสิร์ฟในบรรยากาศคาเฟ่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มองหา ร้านอาหารที่บรรยากาศดี ใกล้ชิดธรรมชาติ เขาใหญ่ ในราคาสบายกระเป๋า
ถ้าลูกค้าที่มากินในช่วงนอกฤดูที่ผลผลิตทุเรียนออกตลาด ทางร้านก็จะมีเมนูทุเรียนเสิร์ฟให้ลูกค้า เช่นเดียวกัน และก็เป็นทุเรียนที่สวนของเราเอง โดยนำไปฟรีซเก็บเอาไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อการขายทั้งปี แต่บางเมนู นอกฤดูกาล ก็จะไม่มี เช่น ส้มตำทุเรียนจะมีเฉพาะช่วง ที่ผลผลิตทุเรียนออกเท่านั้น
ทั้งนี้ ต้องบอกว่า เป็นที่น่าตกใจ พบว่า พื้นที่การปลูกทุเรียน ที่เขาใหญ่เพิ่มขึ้น คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 7000 ไร่ จากเดิมพื้นที่การปลูกไม่เยอะ แต่ระยะหลังมีการปลูกกันเยอะมาก ถ้ารวมพื้นที่ใกล้เคียง ในอำเภออื่นๆ ด้วย คาดการณ์ กันว่า เป็นแสนไร่ ปัจจุบันถูกจัดอันดับว่า มีการปลูกทุเรียนเยอะสุดเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศ ไปแล้ว
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