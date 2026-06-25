“อิสิปันน์” ลบภาพจำลูกประคบผ้า สู่ ลูกประคบเซรามิก กวาดรางวัลหลายเวที

ลูกประคบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยโบราณ คนไทยคุ้นเคยกับการดูแลสุขภาพ การนวด และการใช้ลูกประคบกันเป็นอย่างดี แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป วิวัฒนาการของลูกประคบ เปลี่ยนแปลงไป ตามโอกาส และความสะดวก ปลอดภัยในการใช้งาน จนมีคนคิดค้นว่า การใช้ลูกประคบ ทำไมจะต้องเป็นลูกประคบที่ทำจากผ้าเท่านั้น ทำไมไม่มีใครคิดทำลูกประคบจากวัสดุอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ดีกว่า จนได้เป็นที่มาของ ลูกประคบเซรามิก ที่สามารถนวดได้ และประคบได้ รวมถึงสามารถประคบร้อนได้ และประคบเย็นได้ ในอันเดียวกัน
ความแตกต่าง ลูกประคบ “ผ้า”แบบโบราณ กับ ยุคใหม่ “เซรามิก”
ศศิพร ปัญญาโชคชัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อา ฮาร์ริช เจ้าของ ลูกประคบเซรามิก อิสิปันน์ เล่าว่า ลูกประคบเซรามิก “อิสิปันน์” เป็นการนำเครื่องปั้นดินเผา มาทำเป็นลูกประคบ แทนการทำลูกประคบจากผ้า ข้อดี ของลูกประคบเซรามิก แตกต่างจากลูกประคบผ้า เพราะช่วยให้เก็บความร้อนได้ดีกว่า และลูกประคบผ้า เมื่อนำไปใช้ต้องนำไปนึ่งในหม้อนึ่ง ไอร้อนน้ำเดือด 100 องศา ทำให้ลูกประคบร้อนเกินไป ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้ และลูกประคบเวลานำมาใช้ซ้ำไม่สะอาด และสมุนไพรที่อยู่ในลูกประคบผ้า สีของสมุนไพร ทำให้เปื้อนเสื้อผ้าได้
นอกจากนี้ ข้อดีของลูกประคบเซรามิก สามารถนำไปทำความสะอาด และนำกลับมาใช้ซ้ำได้อย่างที่ต้อง ลูกประคบเซรามิก มีข้อดี สามารถใช้สำหรับประคบหลังจากนวด หรือ ก่อนนวด และยังสามารถนำมาใช้นวด แทนการนวดของหมอนวดได้ด้วย และลูกประคบเซรามิก สามารถใช้ได้ทั้งประคบร้อน และประคบเย็น ซึ่งลูกประคบเซรามิก เก็บความร้อนได้นานกว่า 30-40 นาที การนำไปทำความร้อน แค่นำไปเข้าไมโครเวฟ เพียง 2-3 นาที ก็นำไปใช้ได้เลย ช่วยให้การใช้ลูกประคบง่ายขึ้น
ประสบการณ์เป็นพยาบาล ดูแลผู้ป่วยรักษาไม่ได้
ต่อยอดสู่การทำลูกประคบเซรามิก
ศศิพร เล่าว่า เดิมทำงานเป็นพยาบาล และได้มีโอกาสไปอบรมการดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียง หรือ ผู้ป่วยที่อาจจะไม่สามารถรักษาให้หายได้ ก็เห็นว่า การใช้ลูกประคบเพื่อช่วยอาการต่างๆ ของผู้ป่วยติดเตียง มีความจำเป็นมาก และช่วยผู้ป่วยได้ดีมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วยแก้อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง ความร้อนจากลูกประคบช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด และสมุนไพรในลูกประคบช่วยฆ่าเชื้อโรค ช่วยผ่อนคลาย คลายเครียดได้ดี
ซึ่ง ทำไมต้องเลือกทำลูกประคบเซรามิก เพระลูกประคบผ้า ไม่ตอบโจทย์ เรื่อง การใช้งาน หลายอย่าง ตามที่กล่าวมาข้างต้น และ ตนเองก็เป็นคนจังหวัดนนทบุรี เห็นการทำเครื่องปั้นดินเผา เซรามิก ก็อยากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่ทำเครื่องปั้นดินเผามีรายได้ ด้วย และในส่วนของผ้าที่นำมาหุ้มเซรามิก ก็ได้จ้างให้คนพิการ และผู้สูงอายุ ช่วยตัดเย็บให้
กว่าจะได้ลูกประคบเซรามิก อิสิปันน์
ทั้งนี้ การออกแบบเซรามิก เพื่อนำมาทำลูกประคบ ที่ผ่านมา มีการลองผิดลองถูก มาจนถึงปัจจุบัน มาลงตัวที่งานเซรามิก จากดินเผาสีขาว เพราะมีข้อดี คือ ไม่เกิดเชื้อรา แม้ว่าเราจะไม่เคลือบ และมีความแข็งแรงทนทาน ทนความร้อนได้ดี แม้ว่าราคาจะสูงกว่า เครื่องปั้นดินเผาจากดินแดง เพราะลูกประคบของเราจะต้องมีความปลอดภัยด้วย เพราะต้องนำไปใช้กับร่างกาย ความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องสำคัญ
ศศิพร เล่าว่า ลูกประคบเซรามิก ทำออกมาด้วยกัน 3 รุ่น เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2561 รุ่นแรกเป็นรุ่นเซรามิกหัตถกรรมงานปั้นดินเผา นนทบุรี รุ่นที่ 2 รุ่นรักษ์ไทย 2565 ต่อยอด ลูกประคบจากงานปั้นดินเผา สู่เซรามิก รุ่นร่วมสมัย 2566 เป็นการประยุกต์ จากผ้าไทย เป็นผ้ามัดย้อม หุ้ม อิสิปันน์ เซรามิก ยกระดับความผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายใน
และที่ผ่านมา ได้รับรองสิทธิบัตร ออกแบบและอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ และได้รับรางวัล OTOP KBO Best of Nonthaburi ปี 2565 การประกวดรางวัลโอทอป และได้มีโอกาสไปออกงานแสดงสินค้า ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับงานดีไซน์ BCG Product (Thai’s BCG Entrepreneur 2024 PHP awarded
ในส่วนของสมุนไพรที่นำมาใช้ในการทำลูกประคบ ประกอบไปด้วย ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด ใบมะขาม ไพล ใบส้มป่อย การบูร ตะไคร้หอม ฯลฯ และยังมีสมุนไพรอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้ลูกประคบเซรามิก คือ สมุนไพร ที่นำมาใช้ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก แต่ถ้าเป็นแบบผ้าใช้ครั้งเดียวก็จะต้องทิ้งเลย
การทำตลาดลูกประคบเซรามิก อิสิปันน์
สำหรับการทำตลาดของลูกประคบเซรามิก อิสิปันน์ จะมีการขายผ่านงานแสดงสินค้าต่างๆ และการขายผ่านออนไลน์ รวมถึงการนำไปวางจำหน่าย ในห้างสรรพสินค้า โดยทาง คุณศศิพร ต้องการที่เจาะกลุ่มหมอนวด เพราะเวลาหมอตามร้านนวด หรือ ร้านสปา เพราะการนวดเหล่านี้ ปกติ ก็ต้องใช้ลูกประคบผ้า หลังจากการนวดอยู่แล้ว อยากจะให้เค้าเปลี่ยนมาลองใช้ลูกประคบเซรามิก เพราะนอกจากเรื่องความสะอาดแล้ว ยังช่วยหมอนวดไม่ต้องใช้การนวดด้วยมือ ที่ต้องใช้แรงกดเยอะ
ซึ่งที่ผ่านมา จะเห็นว่า หมอนวดหลายๆ คน เลิกอาชีพนี้ ไปเพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงเยอะ กว่าจะนวดให้เสร็จแต่ละคน หมอนวดต้องใช้แรงกดเยอะ แต่ถ้าใช้ลูกประคบเซรามิก นวดแทน นวดไปด้วยประคบไปด้วย ซึ่งหลายคนที่เคยได้ลองนวดด้วยลูกประคบเซรามิก 85 เปอร์เซ็นต์ ก็ชื่นชอบ ที่ผ่านมา มีหมอนวดที่ไปนวดที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ กลับมาขอบคุณ เพราะลูกค้า ชื่นชอบการนวดแบบลูกประคบเซรามิก และหมอนวดที่ญี่ปุ่น บอกว่า ได้นำลูกประคบเซรามิกไปช่วยการนวดแบบแก้อาการ และทำให้คนที่มารับบริการมีอาการที่ดีขึ้น
ที่ผ่านมา ได้ส่งลูกประคบเซรามิกไปส่งตรวจ กับทางมหาวิทยาลัย ฯ พบว่า ลูกประคบเซรามิก มีข้อดี คือ ลูกประคบเซรามิกที่ร้อนๆ ใช้ไปนานก็เกิดเป็นน้ำมันสกัดสมุนไพร ด้วยความเซรามิกมีรูพรุน ทำให้น้ำมันสกัดที่ได้จากสมุนไพร ซึมเข้าร่างกาย ซึ่งสมุนไพร ที่กล่าวมาข้างต้นมีสรรพคุณช่วยในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะทำให้ผ่อนคลาย ลดอาการบวม เกร็ง และทำให้หลับสนิท ส่วนผู้ต้องการ สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ และ การออกร้านตามงานโอทอป และงานแสดงสินค้าต่างๆ
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