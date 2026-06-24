เปิด 21 SME ดาวเด่นคว้ารางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026” หมวดเครื่องดื่ม-สินค้าเกษตรมาแรง

“เซเว่น อีเลฟเว่น” เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพ SME ไทย จับมือ 3 พันธมิตรยักษ์ใหญ่ระดับประเทศ “กสอ.-สสว.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ” จัดงานมอบรางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026” ต่อเนื่องปีที่ 9 พร้อมประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทย 21 ราย จาก 11 ประเภทรางวัล ตอกย้ำความแข็งแกร่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวทันตลาดในยุคดิจิทัล โดยปีนี้กลุ่มสินค้า SME สายเครื่องดื่ม และสินค้าเกษตรมาแรง แท็กทีมคว้ากลุ่มรางวัล SMEดาวรุ่ง และ SME ผลิตภัณฑ์เกษตร ของผู้ประกอบการไทยที่ไม่หยุดพัฒนา พร้อมก้าวข้ามความท้าทายทางธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และวิสัยทัศน์ที่พร้อมแข่งขันในตลาดยุคใหม่
นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ กล่าวว่า ภาพรวมผลิตภัณฑ์ของ SME ไทยในปัจจุบันมีทิศทางการพัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญทั้งด้านสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยที่สามารถปรับตัวและพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดงานมอบรางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ร่วมกับ 3 พันธมิตร ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงถือเป็นเวทีสำคัญในการเชิดชูความสำเร็จ และแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการ SME ไทย 21 ราย จาก 11 ประเภทรางวัล ที่ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนสามารถยกระดับสู่การเป็นธุรกิจต้นแบบที่มีมาตรฐานให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
“เรามักจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของผู้ประกอบการไทยที่สามารถจับกระแสความต้องการของตลาดมาดีไซน์เป็นจุดขายได้อย่างน่าสนใจ และมีศักยภาพพร้อมที่จะสยายปีกสู่เวทีการค้าระดับสากล สำหรับปีนี้มีผู้ประกอบการ SME ที่โชว์ศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งสิ้น 21 ราย ทั้งหมวด ขนมหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้ไทย และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยปีนี้ต้องยกให้กลุ่มสินค้าหมวดเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรมาแรงเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ชากาแฟ ตราพยัคฆ์, ชากาแฟ ตรานิชิ, กลุ่มผลไม้ไทย และเมล่อนญี่ปุ่นที่แท็กทีมกันเข้ามาคว้ารางวัลในกลุ่ม SME ดาวรุ่ง และ SME ผลิตภัณฑ์เกษตรไปครอง จากการต่อยอดจุดแข็งของธุรกิจ ทั้งการทำความเข้าใจผู้บริโภค การพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จนสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดยุคใหม่” นายยุทธศักดิ์ กล่าว
นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ SME ที่โชว์ไอเดียการพัฒนาสินค้าได้ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างน่าสนใจ อาทิ ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา อสม. จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา ที่สามารถคว้างรางวัล SME ผู้ประกอบการชุมชน ด้วยการพลิกโฉมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่บรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่จนกลายเป็นของฝากยอดฮิตที่หยิบทานง่าย และผลิตภัณฑ์เมล่อนญี่ปุ่น จากไร่ชรินทร์พรรณ ที่ตั้งต้นจากความมุ่งมั่นอยากให้คนไทยได้ลิ้มรสเมล่อนในราคาที่จับต้องได้ ใส่ใจทุกกระบวนการปลูกด้วยเทคนิคคัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นดี เพื่อส่งต่อความหวานฉ่ำที่ได้มาตรฐานสม่ำเสมอ จนสามารถคว้ารางวัล SME ผลิตภัณฑ์เกษตรไปครอง
หรับผู้ที่ได้รับรางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026” จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเซเว่น อีเลฟเว่น และพันธมิตร เพื่อเชิดชูความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME ที่มีผลงานโดดเด่น พร้อมช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และเปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้ SME มาเปิดบูธแสดงสินค้า พร้อมจุดประกายไอเดียในการต่อยอดธุรกิจร่วมกัน
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ การบรรยายพิเศษ (Special Talk) จาก คุณหนุ่ย - ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน มาร่วมแชร์มุมมองในหัวข้อ “AI & Marketing Trends 2026 :ทิศทางการตลาดโลกปี 2026” ชวนอัปเดตเทรนด์การตลาดยุคใหม่ พร้อมแนะนำแนวทางการใช้ AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ทั้งเรื่องการสื่อสารแบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงแบ่งปันเคสศึกษาที่ SME นำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “SME โตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”
สำหรับรายชื่อเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลทั้ง 11 ประเภท รวมจำนวน 21 รางวัล ประกอบด้วย
1. SME ยั่งยืน ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ Skincare ของแบรนด์ “LALIO และ SOQU” จาก บริษัท มิส เครยอน จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ขนมหวาน จาก บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด
2. SME ดาวรุ่ง ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา กาแฟ ตรา “พยัคฆ์”จาก บริษัท เก้าหมิง กรุ๊ป จำกัด
- ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชา กาแฟ ตรา “นิชิ” จาก บริษัท คุริโตะ ฟูดส์ จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ Skincare แบรนด์ “Snowgirl” จาก บริษัท สยาม เนเชอรัล โปรดักซ์ จำกัด
3. SME Young Entrepreneur ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ขนมไทยประยุกต์ แบรนด์ “นายจอม” จาก บริษัท ชวัลรัตน์ฟู๊ด จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ “ทรอปิคานา น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100%” จาก บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
4. SME ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์แหนม “ดอนเมืองกม.26 และสุทธิลักษณ์” จาก บริษัท ไทยอินโนฟู้ด จำกัด
- กล้วยหอมทอง จาก บริษัท พีเจ ริช อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ “จอลลี่แบร์” จาก หจก.อยู่แสงฟ้าโปรดัคส์
5. SME สินค้าเกษตร ได้แก่
- ผลไม้ไทย จาก ร้านสนธยา โดย คุณเกรียงศักดิ์ พิพิธภัณฑ์
- เมล่อนญี่ปุ่น จาก ไร่ชรินทร์พรรณ
6. SME ผู้ประกอบการชุมชน ได้แก่
- ผลไม้สดและผลไม้ตัดแต่ง จาก บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มไชยา อสม. จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็ม อสม.ไชยา
- ผลิตภัณฑ์ไม้เสียบอาหาร จาก บริษัท ไผ่กาญจน์ จำกัด
7. SME ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ขาวละออ จาก บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด
- ผลิตภัณฑ์ ยาน้ำแก้ไอ และยาสามัญประจำบ้าน จาก บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัด
8. SME ด้านการก่อสร้างร้านสาขา ได้แก่
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโรจน์ชัชวาล
9. SME ด้านงานระบบไฟฟ้าร้านสาขา ได้แก่
- บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิเลคทริค เซอร์วิส จำกัด
10. SME ด้านนวัตกรรมการพัฒนาอุปกรณ์ร้านสาขา ได้แก่
-บริษัท คัลเลอร์ส คลับ กรุ๊ป จำกัด
11. SME ด้านผู้ให้บริการรถเช่า 7 Delivery ได้แก่
- บริษัท สกิปเปอร์ รัน จำกัด
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