ท็อปส์ จับมือ กรมการค้าภายใน อุ้มเกษตรกรใต้ รับซื้อกุ้งเพิ่ม ผุดเมนูพิเศษ-จัด Shrimp Fair ระบายผลผลิตหลังส่งออกสะดุด

ท็อปส์ ธุรกิจกลุ่มฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังเร่งด่วนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตล้นตลาด สืบเนื่องมาจากข้อจำกัดของการส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซีย โดยระดมศักยภาพร้านอาหารในเครือ รังสรรค์เมนูจานโปรดจากกุ้งไทยคุณภาพพรีเมียม ได้แก่ กุ้งย่างสไปซี่สไตล์เคจัน (Roasted Cajun Spicy Shrimp) ข้าวผัดมันกุ้ง (Thai Shrimp Paste Fried Rice) ที่ร้าน TOPS EATERY และ ข้าวกุ้งผัดกะปิพริกขี้หนู (Stir-Fried Shrimp with Bird's Eye Chili) ที่ร้าน At Taste ชวนคนไทยรับประทานกุ้งช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญพิเศษ “Shrimp Fair” หลังรับซื้อกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพดีจากเกษตรกรภาคใต้จำหน่ายที่ท็อปส์และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา ในราคาพิเศษ ลดสูงสุดถึง 30% เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน เพิ่มโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนฐานรากอย่างเป็นรูปธรรม
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ในฐานะผู้ค้าปลีกอาหาร ท็อปส์มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างแหล่งผลิตกับผู้บริโภค และสร้างสมดุลให้กับห่วงโซ่อาหารไทยตลอดทั้งระบบ ปัจจุบันอุตสาหกรรมกุ้งไทยกำลังเผชิญความท้าทายจากภาวะข้อจำกัดด้านการส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซีย ทำให้ผลผลิตสะสมในประเทศจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระดับราคาและรายได้ของเกษตรกรโดยตรง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า อุตสาหกรรมกุ้งไทยยังพึ่งพาตลาดส่งออกในสัดส่วนกว่า 85% การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยรองรับผลผลิตและสร้างสมดุลให้กับตลาดโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต โดยที่ผ่านมาท็อปส์ได้มีการจัดซื้อกุ้งเฉลี่ยประมาณ 70,000 แพ็กต่อปี ผ่านการจัดซื้อผลผลิตจากฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพในหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทั้งนี้ จากสถานการณ์กุ้งไทยล้นตลาดและส่งผลต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ ท็อปส์จึงได้ประสานความร่วมมือเป็นการเร่งด่วนกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ โดยนำศักยภาพของภาคค้าปลีกสมัยใหม่มาช่วยเชื่อมโยงผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ขยายช่องทางการจำหน่าย กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการจำหน่ายและดีมานด์การบริโภคผลผลิตกุ้งไทยให้เพิ่มเติมมากขึ้น บรรเทาผลกระทบด้านราคา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างยั่งยืน
สำหรับมาตรการกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยของท็อปส์ภายใต้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน ท็อปส์ได้เพิ่มการจัดซื้อกุ้งขาวแวนนาไมจากเกษตรกรภาคใต้ ผ่านกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งศรีสุบรรณฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนำกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าให้กับกุ้งไทยมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษจากกุ้งขาวแวนนาไมจำหน่ายที่ร้านอาหารในเครือ รวม 3 เมนู ได้แก่ กุ้งย่างสไปซี่สไตล์เคจัน (Roasted Cajun Spicy Shrimp) ในราคา 79 บาท ต่อ 100 กรัม, ข้าวผัดมันกุ้ง (Thai Shrimp Paste Fried Rice) ราคา 179 บาท ที่ร้าน TOPS EATERY และเมนู ข้าวกุ้งผัดกะปิพริกขี้หนู (Stir-Fried Shrimp with Bird's Eye Chili) ราคา 159 บาท จำหน่ายที่ร้าน At Taste ทุกสาขา เริ่มตั้งแต่ 24 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2569
นอกจากนี้ ท็อปส์ยังกระตุ้นการซื้อและบริโภคกุ้งด้วยการจัดแคมเปญ Shrimp Fair โดยคัดสรรกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพจากเกษตรกรไทย ทั้งขนาด L และขนาด XL มาจำหน่ายในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 30% เริ่ม 24 มิ.ย. - 7 ก.ค. 2569 ที่ท็อปส์ และ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา โดยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นหนึ่งในสายพันธุ์กุ้งที่ได้รับความนิยมสูง ด้วยจุดเด่นด้านเนื้อสัมผัสที่แน่นเด้ง รสชาติหวานตามธรรมชาติ และสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ จึงเหมาะสำหรับการบริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง
สำหรับกุ้งขาวแวนนาไมจากศรีสุบรรณฟาร์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดสรรมาจากแหล่งเพาะเลี้ยงคุณภาพบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่เพาะเลี้ยงหลักในอำเภอไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง พุนพิน กาญจนดิษฐ์ และดอนสัก รวมถึงเครือข่ายแหล่งเพาะเลี้ยงคุณภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร โดยฟาร์มดำเนินงานภายใต้มาตรฐานของกรมประมง พร้อมระบบควบคุมและติดตามคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การจัดการบ่อเลี้ยง การควบคุมคุณภาพน้ำ การให้อาหาร การเฝ้าระวังโรค ตลอดจนการตรวจสอบสารตกค้างก่อนออกสู่ตลาด เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ศรีสุบรรณฟาร์มยังใช้ระบบการเลี้ยงแบบโปรไบโอติกส์ (Probiotic Shrimp Farm) ที่มุ่งเน้นการผลิตอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งมอบกุ้งสด สะอาด เนื้อแน่น คุณภาพดี และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต
“ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ แต่ยังเป็นการร่วมสร้างโอกาสทางการตลาดและส่งเสริมการบริโภคผลผลิตไทยภายในประเทศ เราเชื่อว่าพลังความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้บริโภค จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน โดยท็อปส์ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนเกษตรกรและผู้ผลิตไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ และแนวคิด ‘Small Acts Together’ ที่เชื่อว่าการลงมือทำเล็ก ๆ ร่วมกัน สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้” นายธนวัตร กล่าวสรุป
ร่วมอุดหนุนกุ้งไทยคุณภาพและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยกับ 3 เมนูพิเศษจากเกษตรกรกุ้งไทย เริ่มตั้งแต่ 24 มิ.ย. – 21 ก.ค. 2569 ที่ร้าน TOPS EATERY และ At Taste ทุกสาขา พร้อมเลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดภาคใต้ ภายใต้แคมเปญ “Shrimp Fair” ทั้งขนาด L และ XL ในราคาพิเศษ ลดสูงสุด 30% ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2569 ที่ท็อปส์และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tops.co.th, Facebook: TopsThailand หรือ LINE Official: @TOPSThailand
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *