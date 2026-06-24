ไมโครซอฟท์ จับมือ AIS ประกาศความร่วมมือในโครงการ “AI Ready for SMEs”

ไมโครซอฟท์ โดย ราเชล บอนได รองประธานบริหาร ธุรกิจเอสเอ็มอีและลูกค้าองค์กรเอเชีย (SME&C Asia) และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS โดย คุณปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประกาศความร่วมมือในโครงการ “AI Ready for SMEs” นำนวัตกรรม AI ของไมโครซอฟท์และโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายของ AIS มาผนึกกำลังกันให้เกิดเป็นโซลูชัน AI แบบครบวงจรที่มีความคุ้มค่า พร้อมให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายกว่าที่เคย นอกจากแพ็คเกจที่ครอบคลุมบริการด้านเครือข่ายจาก AIS และ AI จาก Microsoft 365 Copilot แล้ว โครงการนี้ยังรวมถึงการจัดโรดโชว์เพื่อมุ่งเสริมทักษะ AI ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ และการร่วมพัฒนาโซลูชัน AI เฉพาะทาง ภายใต้เป้าหมายร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการสร้าง SME Ecosystem พลัง AI ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
โครงการ “AI Ready for SMEs” ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบแพ็กเกจที่ตอบโจทย์ SMEs การเข้าถึงโซลูชัน ผ่านการจัดกิจกรรมโรดโชว์ และการพัฒนา AI Agent Template โดยมีเป้าหมายสำคัญในการร่วมผลักดันและเสริมขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนกว่า 3.13 ล้านราย หรือคิดเป็น 99.6% ของภาคธุรกิจ จึงถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจประเทศ ให้สามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้และยกระดับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมเสริมศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผสานศักยภาพของโครงข่ายอัจฉริยะเข้ากับเทคโนโลยี AI ระดับโลก เพื่อสร้าง Smart Solutions สำหรับ SMEs ไทย ให้ AI เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่าย ใช้งานได้จริง และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ประกอบการทุกระดับ ผ่านแพ็กเกจบริการที่ออกแบบสำหรับ SMEs โดยเฉพาะ พร้อมเดินหน้ากิจกรรม Workshop และ Enablement Program ที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ AI ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทยอย่างยั่งยืน
โครงการ “AI Ready for SMEs” พร้อมให้บริการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 โดย ผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.ais.th/business/sme/sme-campaign/sme-ai-ready
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