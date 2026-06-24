BUSINESS+ จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. มอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026” เชิดชูผู้นำธุรกิจสร้างการเติบโตในยุค AI ”

นิตยสาร BUSINESS+ โดย บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 ภายใต้ธีม “LEADING UNDER CONSTRAINT ผู้นำภายใต้ข้อจำกัด” เพื่อเชิดชูและยกย่องผู้บริหารองค์กรธุรกิจไทยที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ และความสามารถในการนำพาองค์กรเติบโตท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจโลก พร้อมเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่ภาคธุรกิจไทยในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันสู่ระดับสากล
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน), คุณแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจ้าหนาที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่ามกลางคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำของประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในนามผู้จัดงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดงานมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างกำลังใจให้แก่สุดยอดผู้นำองค์กรและผู้บริหารดาวรุ่ง ที่สามารถนำพาองค์กรก้าวข้ามความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับรางวัลในปีนี้ มีเป้าหมายยกย่องผู้นำที่ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำแห่งอนาคต โดยเฉพาะท่ามกลางความท้าทายในยุค AI และข้อจำกัดรอบด้าน วิสัยทัศน์และการปรับตัวอย่างรวดเร็วจะเป็นกุญแจสำคัญในการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ซึ่งทางผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวคิดความสำเร็จของสุดยอดซีอีโอทุกท่าน จะกลายเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจในการยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทยสู่ระดับสากล
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศและที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือในโครงการนี้ผ่านคณะพาณิชย์ฯ มธ. ถือเป็นพันธกิจสำคัญร่วมกับนิตยสาร BUSINESS+ ในการศึกษาวิจัยเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของผู้บริหารสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม สำหรับนำมาส่งทอดและต่อยอดเป็นฐานความรู้ในการสร้างองค์กรไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ และเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ในฐานะสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจชั้นนำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก พร้อมมีบทบาทสำคัญในการผสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และร่วมสนับสนุนให้ผู้บริหารนำองค์ความรู้ไปใช้สร้างองค์กรที่มั่นคงต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวถึงเกณฑ์การพิจารณารางวัลในปีนี้ว่า คณะกรรมการได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลอย่างเข้มงวดจากรายงานประจำปีใน 4 มิติสำคัญ ประกอบด้วย มิติด้านองค์กร (Organization) ประเมินผลการดำเนินงานทางธุรกิจและการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงรูปธรรม, มิติด้านลูกค้าและพันธมิตร (Customers & Partners) ความสามารถในการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย,มิติด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมิติด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Social, Communities and Environment) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026” ได้แบ่งการเชิดชูเกียรติออกเป็นประเภทอุตสาหกรรม และประเภทรางวัลแห่งความเป็นเลิศ โดยมีรายชื่อองค์กรและผู้บริหารที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
ประเภทอุตสาหกรรม (Sectoral Excellence)
1. สาขาธนาคาร ได้แก่ คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. สาขาการเงิน ได้แก่ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
3. สาขาประกันชีวิต ได้แก่ คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. สาขาประกันวินาศภัย ได้แก่ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (TIPH) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ได้แก่ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
6. สาขาอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ คุณกำธร ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
7. สาขาอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คุณรัชต์ชยุตม์ นันทโชติโสภณ ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
8. สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ Mr.William Zhang President of Enterprise Business Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
9. สาขาขนส่งและโลจิสติกส์ ได้แก่ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
10. สาขาบริการสุขภาพ ได้แก่ พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
11. สาขาจัดจำหน่าย ได้แก่ คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ประธานฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัท MTS Gold แม่ทองสุก
12. สาขาค้าปลีกค้าส่ง ได้แก่ หม่อมหลวง ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
13. สาขาบริการ ได้แก่ มร. ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
รางวัล Rising Star ได้แก่
1. คุณญาณิน พิศาลวาเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
2. ดร. ปิยะวัฒน์ จุลจักรวงศา ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณสุภัค ลายเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย เน็กซ์ จำกัด
4. นพ.กรกช ธรรมผ่องศรี ผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมก่อตั้ง โรงพยาบาลเฉพาะทางกระดูกและข้อ kdms (ข้อดีมีสุข)
5. คุณธนัญญา สุธีรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เจอร์นัล คอร์ป จำกัด
รางวัล ESG EXCELLENCE ได้แก่
1. คุณวิชัย กุลสมภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
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