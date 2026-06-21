Black Pearl เปิดวิสัยทัศน์ขยายการลงทุนสู่สินทรัพย์สะสมหายากรายแรกของโลก ตั้งเป้า 15% ของพอร์ตในอนาคต

Black Pearl ประกาศแผนศึกษาการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์สะสมหายาก (Collectibles) ได้แก่ งานศิลปะระดับโลก รถยนต์คลาสสิก และนาฬิกาหรู โดยมีเป้าหมายจัดสรรสัดส่วนการลงทุนประมาณ 15% ของพอร์ตในอนาคต
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการพัฒนา Black Pearl สู่ Global Multi-Asset RWA Fund ที่ผสานการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ดั้งเดิม สินทรัพย์ดิจิทัล และ Real-World Assets ภายใต้โครงสร้างการลงทุนที่โปร่งใสและทันสมัย
Black Pearl มองว่าสินทรัพย์สะสมหายากกำลังได้รับความสนใจ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากนักลงทุนทั่วโลก เนื่องจากมีคุณสมบัติในการรักษามูลค่าในระยะยาว ได้รับแรงสนับสนุนจากความหายาก คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และความต้องการจากนักสะสมระดับสากล
ภายใต้แนวทางดังกล่าว พอร์ตการลงทุนแห่งอนาคตของ Black Pearl จะประกอบด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ ทองคำ เงินสดสำรอง และสินทรัพย์สะสมระดับพรีเมียม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเติบโต การกระจายความเสี่ยง และการรักษามูลค่าในระยะยาว
Black Pearl เชื่อว่าอนาคตของการลงทุนจะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดการเงินแบบเดิม แต่จะเป็นการเชื่อมโยงสินทรัพย์จริงเข้ากับเทคโนโลยี Blockchain และ Real-World Asset Tokenization เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าถึงสินทรัพย์คุณภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“อนาคตของการลงทุน ไม่ได้อยู่ที่การเลือกสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว แต่อยู่ที่การสร้างพอร์ตที่สามารถเติบโตได้ในทุกวัฏจักรของเศรษฐกิจโลก”