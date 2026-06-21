เชิญชวนสายชิมห้ามพลาดงานนี้! “Northern Agri Food & Coffee 2026” ยกทัพสินค้าเกษตรและอาหาร-กาแฟ จากยอดดอยสู่เมืองกรุง

พาณิชย์เปิดฉากใหญ่! สายชิมห้ามพลาดงาน “Northern Agri Food & Coffee 2026” ยกทัพสินค้าเกษตรและอาหาร-กาแฟ จากยอดดอยสู่เมืองกรุง ปักหมุดเซ็นทรัล เวสต์เกต หนุนผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากล พร้อมแนวจัดงานรักษ์โ์ลก
กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ายิ่งใหญ่ “Northern Agri Food & Coffee 2026” นำสุดยอดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้า GI ผลิตภัณฑ์แปรรูปนวัตกรรม และกาแฟอาราบิก้าอัตลักษณ์พิเศษ จาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ 100 คูหา มาเสิร์ฟให้ผู้บริโภคชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าพร้อมชูจุดเด่นการจัดงานภายใต้แนวคิด “ช้อปสนุกแบบรักษ์โลก” (Carbon Neutrality) ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต
ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “Northern Agri Food & Coffee 2026” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ และผลักดันสินค้าเกษตรคุณภาพของไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคและตลาดที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยผ่านการเพิ่มมูลค่า (Value Creation) การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าแปรรูป และสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างความแตกต่าง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
งาน “Northern Agri Food & Coffee 2026”ถือเป็นเวทีสำคัญในการรวบรวมสินค้าเด่นจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ มาไว้ในพื้นที่เดียว รวม 100 บูธ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภค ได้เข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพ พร้อมเชื่อมโยงผู้ผลิตกับตลาดโดยตรง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน คือ โซนกาแฟอัตลักษณ์ภาคเหนือ ที่นำเสนอศักยภาพกาแฟไทยคุณภาพจากแหล่งผลิตชั้นนำ
รวมถึงกาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI สะท้อนความสามารถของเกษตรกรไทยในการผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์ท้องถิ่น สามารถปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าโลกปัจจุบันที่เน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดครบวงจร อาทิ การชิมกาแฟ การแข่งขันกาแฟดริป การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงสินค้าคุณภาพจากภาคเหนือ ไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านกาแฟ และไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง
กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า งานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารของภาคเหนือ
สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย เพื่อสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ และยกระดับสินค้าไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน
ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมเที่ยวชมงาน อุดหนุนสินค้าเกษตร สินค้า GI และผลิตภัณฑ์กาแฟของภาคเหนือไทย ในงาน “Northern Agri Food & Coffee 2026” ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี