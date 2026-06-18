บ้านและสวนแฟร์ ชวนคนรักบ้านช็อปสนุกไอเดียเปลี่ยนบ้าน“จัด สวย รวย สุข” 20-28 มิถุนายนนี้ เมืองทองธานี

บ้านและสวนแฟร์ ชวนคนรักบ้านช็อปสนุกกับดีลเด็ดฮีลใจพร้อมไอเดียเปลี่ยนบ้านให้ “จัด สวย รวย สุข” 20-28 มิถุนายนนี้ ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี
เตรียมพบกับงานแฟร์เพื่อคนรักบ้าน “บ้านและสวนแฟร์ Shopping Week 2026” ระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 8-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “จัด สวย รวย สุข” ที่ชวนทุกคนค้นหาแนวทางจัดบ้านให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ เพราะบ้านในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับอยู่อาศัย แต่ยังสามารถต่อยอดเป็นพื้นที่สร้างรายได้และเติมเต็มความสุขในชีวิตได้อีกด้วย
ภายในงานพบกับกิจกรรมและไอเดียสร้างสรรค์จาก บ้านและสวน, room, บ้านและสวน Garden & Farm, บ้านและสวน Explorers Club และบ้านและสวน Books พร้อมสินค้าเพื่อบ้านและสวนจากแบรนด์ชั้นนำที่ยกขบวนมาจัดโปรโมชั่นพิเศษตลอด 9 วันเต็ม
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานคือ “โซนคน จัด สิ่งของ” โดย บ้านและสวน และ room ที่นำเสนอแนวคิด “บ้านสร้างรายได้” ผ่านตัวอย่างการปรับพื้นที่ในบ้านให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์โฮมสตูดิโอ ห้องเช่า Airbnb เวิร์กช็อปงานช่าง สวนข้างบ้านทำเงิน หรือโฮมคาเฟ่ พร้อมกิจกรรมเสวนาและเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการต่อยอดพื้นที่ในบ้านสู่โอกาสทางธุรกิจ
สำหรับคนรักต้นไม้และการเกษตร พบกับ “โซนบ้านและสวน Garden & Farm Courtyard” ภายใต้แนวคิด “ชำนาญ การเกษตร” พื้นที่เรียนรู้ที่รวบรวมกิจกรรมทดลองปักชำพืช นวัตกรรมการเกษตร และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยต่อยอดความรู้สู่การสร้างรายได้จากการปลูกพืชและงานเกษตร ด้านสายท่องเที่ยวและนักสะสมไม่ควรพลาด “EXPLORERS CLUB BASE CAMP” พื้นที่รวมตัวของนักเดินทางสายลุยในบรรยากาศแบบ Man Cave พร้อมมุมฟังเพลงจากแผ่นเสียง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทาง การปั่นจักรยาน และการเดินป่า
บ้านและสวน Books by นายอินทร์ ยกขบวนหนังสือน่าอ่านโปรโมชันจัดหนักและหนังสือราคาพิเศษเฉพาะในงาน มาให้เลือกช็อปหลากหลายหมวด ทั้งหนังสือเด็ก How to เรื่องสั้น นวนิยาย โดยเฉพาะหนังสือในหมวดแต่งบ้าน จัดสวน งานช่าง การเกษตร สัตว์เลี้ยง และหนังสือชุด “หนังสือสร้างรายได้ สร้างอาชีพ” ที่นำไปต่อยอดทำเงินเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้
ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมงานตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2569 เวลา 23.59 น. รับฟรี “สมุดโน้ตลายใหม่” ของที่ระลึกสุดพิเศษจากบ้านและสวน (จำนวนจำกัด) โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://cooll.ink/Pre-Bsshoppineweek26-FB
มาร่วมค้นหาไอเดียใหม่ ๆ ในการใช้พื้นที่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด เติมความสุขให้การอยู่อาศัย และต่อยอดโอกาสสร้างรายได้ไปพร้อมกัน ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ Shopping Week 2026” วันที่ 20-28 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-21.00 น. ณ ฮอลล์ 8-10 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baanlaesuan.com และ Facebook : บ้านและสวน Baanlaesuan.com