ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026” ชวนอัปเดตทิศทางการตลาดโลก ไปกับ “หนุ่ย การตลาดวันละตอน”

ในยุคที่เศรษฐกิจและการแข่งขันหมุนไวมาก SME ไทยยังคงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ งานนี้ ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จับมือกับ 3 พันธมิตร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัล “7-ELEVEN SME AWARDS 2026”เวทีที่มุ่งยกระดับศักยภาพ SME ไทยให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการตลาดสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ภายในงานจะได้พบกับ คุณหนุ่ย - ณัฐพล ม่วงทำ เจ้าของเพจ การตลาดวันละตอน ที่จะมาร่วมแชร์มุมมองในหัวข้อ ““AI & Marketing Trends 2026 :ทิศทางการตลาดโลกปี 2026” ชวนอัปเดตเทรนด์การตลาดยุคใหม่ พร้อมแนะนำแนวทางการใช้ AI มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ทั้งเรื่องการสื่อสารแบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมถึงแบ่งปันเคสศึกษาที่ SME นำไปปรับใช้ได้จริง เพื่อปลดล็อกสกิลและติดสปีดธุรกิจด้วย AI พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้อย่างสตรอง ผู้สนใจสามารถร่วมฟังและร่วมชมงานแบบสดๆ ได้ผ่านทาง Facebook : CP ALL ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 -16.30 น.