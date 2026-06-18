กรมพัฒนาธุรกิจฯ ร่วม สสว. จัดงาน ‘Food Truck Carnival 2026’เดินสาย 2 จังหวัด หนุนฟู้ดทรัคถึงแหล่งทุน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนประชาชน นักท่องเที่ยว และนักชิม ร่วมงาน “Food Truck Carnival 2026” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมกิจการร้านอาหารเคลื่อนที่ (ฟู้ดทรัค) ให้มีศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งจะจัดขึ้น 2 ครั้ง กรุงเทพมหานคร และ พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดพื้นที่สร้างรายได้ ขยายโอกาสทางการตลาด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการฟู้ดทรัคสู่แหล่งเงินทุนอย่างเป็นรูปธรรม ขนฟู้ดทรัคกว่า 100 ร้าน มาสร้างความอร่อย
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันธุรกิจ Food Truck ถือเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจอาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยมความสะดวก รวดเร็ว และแสวงหาประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหาร ประกอบกับต้นทุนการลงทุนที่ต่ำกว่าการเปิดร้านอาหารแบบถาวร ทำให้ธุรกิจ Food Truck กลายเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่สูง ขณะเดียวกันยังสามารถปรับเปลี่ยนทำเลค้าขายได้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งงานอีเวนต์ แหล่งท่องเที่ยว ศูนย์การค้า ตลาด และพื้นที่ชุมชนต่างๆ ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีบทบาทเพิ่มขึ้นต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
ผู้ประกอบการ Food Truck จำนวนมากมีศักยภาพสามารถเติบโตได้ดี แต่ยังต้องเผชิญข้อจำกัดด้านเงินทุนและการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินเห็นศักยภาพของธุรกิจ พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนและขยายกิจการในอนาคต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันการเงินชั้นนำ จัดกิจกรรม Food Truck Carnival ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนผ่านกลไกของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งเปิดโอกาสให้นำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจและเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการฟู้ดทรัคจากหลากหลายจังหวัดมาจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเมนูสร้างสรรค์มากกว่า 100 ร้าน พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านการเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน SME D Bank ธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงเทพ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์และโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการจากภาครัฐ
ครั้งที่ 1 จัดงานระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา จะมุ่งสร้างการรับรู้และขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่การจัดงานครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี จะเป็นการต่อยอดโอกาสสู่เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่นว่าการจัดงาน “Food Truck Carnival 2026” ทั้ง 2 ครั้ง จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างโอกาสทางการค้า เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีความคล่องตัว ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่สูง สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลาย และสอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคยุคใหม่ จึงถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย
“โอกาสนี้ขอเชิญประชาชนร่วมสัมผัสสีสันและความอร่อยจากขบวน Food Truck กว่า 100 ร้าน พร้อมร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ในงาน Food Truck Carnival 2026 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานฟรีตลอดการจัดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4944 Call Center 1570 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย