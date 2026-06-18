(คลิป) โคโค่ไฟเบอร์ “น้ำมะพร้าว” รูปแบบ “เส้น” นำไปต่อยอดเมนูคาว - หวาน ตลาดส่งออกตอบรับดีเกินคาด

น้ำมะพร้าว เมนูเพื่อสุขภาพที่หลายคนเลือกที่จะดื่ม แต่การดื่มน้ำมะพร้าวสดๆ บางครั้งก็ไม่ได้หาดื่มได้ง่ายๆ และถ้าไปเจอรสชาติไม่หวานไม่หอม ทำให้ความต้องการยากจะดื่มน้ำมะพร้าวลดลงไป แต่วันนี้ มีทางเลือกใหม่สำหรับการรับประทานน้ำมะพร้าว ผ่านการแปรรูปในรูปแบบ “เส้นน้ำมะพร้าว” ที่สามารถนำไปรับประทานได้ทั้งในรูปแบบของอาหารคาว และหวาน
นวัตกรรมแปรรูปน้ำมะพร้าว รูปแบบเส้น ครั้งแรกในไทย
อรสา แสงทับทิม ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอสทีเอส โคโค่ ริช จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโคโค่ไฟเบอร์ เล่าว่า โคโค่ไฟเบอร์ เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่พัฒนาจากน้ำมะพร้าว 100 เปอร์เซ็นต์ โดยนำวัตถุดิบ คือ น้ำมะพร้าวมาผ่านกระบวนการผลิต ผ่านการคิดค้นวิจัย จนได้ออกมาในรูปแบบ “เส้นน้ำมะพร้าว” มีลักษณะใกล้เคียงกับ วุ้นเส้น หรือ เส้นบุก ที่สามารถนำไปต่อยอดในการทำอาหารชนิดต่างๆ ได้
ทั้งนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาอาหารเพื่อสุขภาพ และชื่นชอบเมนูเส้น แต่ไม่อยากกินแป้ง เพราะเส้นน้ำมะพร้าว หรือ โคโค่ไฟเบอร์นี้ ไม่ได้เป็นอาหารประเภท “เส้น” เหมือนกับวุ้นเส้น เส้นบุก หรือ เส้นที่ทำจากแป้ง ทั่วๆไป แต่ทางผู้ผลิตยังได้เติมสารอาหารที่เป็นไฟเบอร์เข้าไป จากเดิมที่ทราบกันดี ว่า น้ำมะพร้าวมีคุณประโยชน์มากมายรวมถึงมีไฟเบอร์สูงอยู่แล้ว แต่ครั้งนี้ ทางผู้ผลิตได้เพิ่มตัวไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำเข้าไปด้วย และข้อดีอีกอย่างหนึ่งของน้ำมะพร้าวคือ มีโปรไบโอติก เมื่อนำมาแปรรูปได้สารอาหารโปรไบโอติกด้วย ซึ่งช่วยให้การกินเมนูเส้น ได้อย่างไม่ต้องกลัวผิดเพราะกินแป้งมากเกินไป เป็นทางเลือกให้กับคนที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และอาหารการกินมากขึ้น
“เส้นน้ำมะพร้าว” ของเราแตกต่างจากเส้นทั่วๆไป เพราะเราไม่มีแป้ง ไม่มีเจลาติน และไม่มีสารกันเสีย สามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งคาวและหวาน หรือ ถ้าไม่นำไปประกอบอาหาร ก็สามารถเปิดรับประทานได้เลย สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักสามารถกินแทนมื้ออาหารได้ ช่วยลดน้ำหนักได้ หลายคนชื่นชอบการรับประทานน้ำมะพร้าว ครั้งนี้ ทำให้การรับประทานน้ำมะพร้าวมีทางเลือกใหม่มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องกินสด เสมอไป ซึ่งอาจจะหากินอยากในบางพื้นที่ พอนำมาแปรรูปยืดอายุ และช่วยให้สามารถกินน้ำมะพร้าวได้ตลอดเท่าที่ต้องการ
การทำตลาดของ เส้นน้ำมะพร้าว
ทั้งนี้ ที่โรงงานของเราเดิมผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก กว่า 80 เปอร์เซ็นต์เป็นตลาดส่งออก ที่เหลือขายในประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์ ลูกค้าหลักมีทั้งยุโรป และเอเชีย เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน ไต้หวัน ฯลฯ ขายในประเทศมีวางขายเฉพาะในร้านเพื่อสุขภาพไม่กี่แห่ง แต่ปีนี้ มีแผนที่จะขยายเข้าร้านสะดวกซื้อเพิ่มขึ้น เพราะมีเมนูพร้อมทาน ออกมาหลายเมนูที่เหมาะกับตลาดในประเทศ ไทย เช่น ลอดช่องน้ำกะทิ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟร์ ฯลฯ
เดิม สินค้าของเราจะเน้นขายเป็นเส้นน้ำมะพร้าว เพื่อให้ลูกค้านำไปทำเมนูต่างๆ เอง แต่ในปีนี้ ได้มีการนำมาทำเป็นอาหารพร้อมทาน เช่น ทำเป็น ลอดช่อง พร้อมทานที่ทำจากเส้นน้ำมะพร้าว หรือ นำไปทำเป็นเส้นสำหรับก๋วยเตี๋ยวเรือ พร้อมทาน และอีกหลายเมนูมากกว่า 20 -30 เมนู ที่เตรียมนำออกมาจำหน่าย วางขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ในส่วนของตลาดต่างประเทศ เราก็รับผลิต OEM ให้กับลูกค้าหลายประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อเมริกา ฯลฯ ส่งออกมากกว่า 10-20 ประเทศ และในงาน ThaiFex เราก็ได้ลูกค้าเพิ่มอีกหลายประเทศ ที่สนใจนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ปัญหาการส่งออกในปีนี้ ไม่ใช่ไม่มีลูกค้า แต่ปัญหา คือ ค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น 30-40 เปอร์เซ็นต์ จากราคาค่าพลังงานที่เพิ่ม ถ้าราคาพลังงานหรือการสู้รบในตะวันออกกลาง จบลง โอกาสในการส่งออกของเราจะมากขึ้น ที่ผ่านมา แม้จะมีสงคราม หรือ ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ แต่ออเดอร์ จากต่างประเทศของเราไม่ได้ลดลง ก็เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถ้าปีนี้ ไม่เจอสงครามตะวันออกกลาง จะได้ส่งออกไปประเทศตะวันออกกลาง อีกหลายประเทศ
ช่วยเกษตรกรปลูกมะพร้าว
ระบายผลผลิตช่วงราคาตก
อรสา เล่าว่า ในส่วนของน้ำมะพร้าว ที่นำมาใช้ในการทำเส้นน้ำมะพร้าวนั้น สามารถใช้ได้ ทั้งน้ำมะพร้าวแก่ น้ำมะพร้าวอ่อน ซึ่งปัจจุบันเกษตรกร ในจังหวัดสมุทรสงคราม และ จังหวัดใกล้เคียงมีการปลูกมะพร้าวกันเยอะมาก ไม่ต่ำกว่า 30,000 ไร่ และบางช่วงที่ราคาตก ไม่สามารถขายผลผลิตได้ ก็มาส่งขายโรงงานของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภออัมพวา และเป็นบ้านเกิดของเราด้วย เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชนบ้านเกิดให้ระบายผลผลิตได้ โดยมะพร้าวที่รับซื้อ สามารถรับซื้อได้หมด โดยไม่ดูว่า ต้องลูกใหญ่ลูกเล็ก มะพร้าวอ่อน มะพร้าวแก่ รับซื้อทั้งหมด หรือมะพร้าวที่ตกเกรดคัดออก เกษตรกรนำมาส่งขายที่โรงงานของเราได้ ซึ่งแต่ละเดือนใช้มะพร้าวไม่ต่ำกว่า 30 ตัน ส่วนตัวเนื้อมะพร้าว นำไปส่งต่อให้กับ ทางโรงงานที่แปรรูปทำมะพร้าวกะทิต่อไป
อรสา เล่าว่า เดิมเธอเป็นคนอัมพวา และครอบครัวทำสวนมะพร้าว แม่เองก็แปรรุปทำโรงงานวุ้นมะพร้าว ซึ่งแม่ทำกว่า 20 ปี ช่วงที่ราคามะพร้าวตกต่ำ แม่ก็เลยต้องหาวิธีแปรรูป ก็เลยเป็นที่มาของการทำวุ้นมะพร้าว ส่วนตัวได้แยกออกมาทำโรงงานเส้นน้ำมะพร้าว เพราะในวัยเด็กจะเห็นว่า น้ำมะพร้าว ก็ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ บางทีไม่ได้นำดื่มกิน เหลือก็เททิ้งลงแม่น้ำลำคลอง ไป ก็เลยคิดว่า น่าจะนำน้ำมะพร้าว มาทำอะไรได้บ้าง เพราะช่วงนั้น เรามองว่า น้ำมะพร้าวเป็นของเหลือทิ้ง (แต่ไม่ใช่ปัจจุบันเพราะน้ำมะพร้าวมีราคามาก นำมาทำอะไรได้หลายอย่าง)
อย่างไรก็ดี การขึ้น ลงของราคามะพร้าวไม่ได้กระทบกับเรา เท่าไหร่ เพราะสินค้าของเราเป็นนวัตกรรมที่สามารถเก็บไว้ได้นาน 2 ปี เราสามารถทำสต็อกเก็บเอาไว้ได้ ในช่วงที่มะพร้าวออกน้อย หรือ ไม่มีผลผลิต เราก็จะหยุดการผลิต โดยที่ยังสามารถมีสินค้าส่งให้กับลูกค้าได้ จากสต็อกที่เราผลิตเอาไว้ เป็นต้น
อนาคตมีแผนเปิดร้าน นำเส้นน้ำมะพร้าว
มาทำเมนูอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมขายแฟรนไชส์
ในส่วนของการนำไปทำเป็นเมนูพร้อมทานต่างๆ ได้ทั้ง อาหารคาว และหวาน รวมถึงการนำไปใช้กินร่วมกับเครื่องดื่ม ต่างๆ ได้ ซึ่งในอนาคต มีแผนที่จะแนะนำเส้นน้ำมะพร้าวให้คนรู้จักมากขึ้น ผ่าน การเปิดร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยใช้เส้นน้ำมะพร้าวของเรา มาประกอบอาหาร และถ้าใครสนใจ มีแผนที่เปิดรับแฟรนไชส์ ด้วย แต่ช่วงนี้ ยังคงต้องให้เวลากับเรื่องของการผลิต เพราะเตรียมลงเครื่องจักรตัวใหม่ รองรับออเดอร์ ส่งออกต่างประเทศ ถ้าทุกอย่างลงตัว เราก็อยากจะได้เปิดร้านอาหาร เพื่อแนะนำให้คนไทยได้รู้จัก เมนูเพื่อสุขภาพ อย่าง “เส้นน้ำมะพร้าว” ให้มากขึ้น
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