NIA เปิดมุมมองใหม่ของประเทศด้วย “นวัตกรรมย่อยง่าย” จาก 6 เทรนด์นวัตกรรมศักยภาพสูงของไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ปลุกกระแสแบรนด์นวัตกรรมไทยสู่เวทีโลก ส่งรายการ “Innovation Thailand” สารคดีสั้นที่เล่าเรื่องนวัตกรรมฝีมือคนไทยจากหลากหลายแวดวงให้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัว ชวนเกาะติดเรื่องราวความสำเร็จของนวัตกรไทยใน6 กลุ่มเทรนด์นวัตกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ เกษตรอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ไลฟ์สไตล์ และดิจิทัล โดยมุ่งจุดประกายแรงบันดาลใจ และสร้างแรงขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “ชาตินวัตกรรม” ดีเดย์ลงจอตอนแรก 15 มิถุนายนนี้ ทางช่อง 8 เวลา 19.00 น.
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมแฝงอยู่ในทุกมิติของชีวิต แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังมองว่าเป็นเรื่องซับซ้อนและไกลตัว NIA จึงเล็งเห็นว่าโจทย์สำคัญไม่ได้มีเพียงเรื่องการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้น แต่คือ ‘การสื่อสาร’ ที่จะช่วยเปลี่ยนเรื่องยากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น และเห็นคุณค่าของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจริง โดยรวมถึงการกระตุ้นการเรียนรู้ สร้างความตื่นตัว และเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น‘ชาตินวัตกรรม’ ล่าสุด NIA ได้สร้างสรรค์รายการ ‘Innovation Thailand’ สารคดีสั้นความยาวตอนละ 3 นาที จำนวน 40 ตอน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวนวัตกรรมไทยในรูปแบบที่กระชับ ทันสมัย และเข้าถึงง่าย ช่วยเปลี่ยนเรื่องที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวให้เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ชมทุกกลุ่ม ตั้งแต่เยาวชน นักศึกษา ผู้ประกอบการ ไปจนถึงประชาชนทั่วไป หวังเป็นแรงบันดาลใจสร้างความภาคภูมิใจ และสะท้อนศักยภาพของนวัตกรรมฝีมือคนไทยสู่สาธารณชนในวงกว้าง
ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรายการ “Innovation Thailand” ออกอากาศทั้งหมด 40 ตอน โดย 2 ตอนแรกจะนำเสนอภาพรวมของบทบาทและความสำคัญของนวัตกรรมต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงแนวโน้มของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีศักยภาพในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ก่อนจะพาผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของนวัตกรและผู้ประกอบการไทยในอีก 38 ตอนผ่านการนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างนวัตกรรมจากฝีมือคนไทยที่สอดคล้องกับเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีจุดแข็งและศักยภาพในการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับสากล แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1. AgriFood เกษตรอัจฉริยะและอาหารแห่งอนาคต นำเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทย 2. Health & Wellbeing สุขภาพและคุณภาพชีวิต นวัตกรรมด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ตอบโจทย์สังคมยุคใหม่และการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 3. Green & Sustainable นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ที่สนับสนุนการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลก 4. Culture & Creativity วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ไทย 5. Lifestyle นวัตกรรมเพื่อไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภค ตั้งแต่เศรษฐกิจผู้สูงอายุไปจนถึงเศรษฐกิจสัตว์เลี้ยง และ 6. Digital Platform แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อชีวิตยุคใหม่ ที่เข้ามาช่วยยกระดับการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล
ทั้งนี้ NIA เชื่อมั่นว่า รายการ "Innovation Thailand" จะไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ให้ความบันเทิงและสาระความรู้เท่านั้น แต่จะเป็นสปอตไลท์สำคัญที่ส่องให้เห็นศักยภาพของแบรนด์ไทย ช่วยเปิดโอกาสทางการค้าทั้งในระดับประเทศและระดับสากล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดคลื่นลูกใหม่ของนวัตกรที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป สามารถร่วมติดตาม ค้นหาแรงบันดาลใจ และภาคภูมิใจไปกับนวัตกรรมฝีมือคนไทยในรายการ “Innovation Thailand” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569 นี้ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 (กดหมายเลข 27)