ตอกย้ำความเป็น "Garden of The World" ไต้หวันร่วมยืนยันไทยคือเบอร์ 1 ไม้แปลก-ไม้หายาก พร้อมต่อยอดความร่วมมือ

ไทยประกาศศักดาเบอร์ 1 ไม้แปลก–ไม้หายาก ผ่านงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 21 ไต้หวันร่วมเปิดงานพร้อมต่อยอดความร่วมมือ
BANGKOK INTERNATIONAL EXOTIC PLANTS SHOW & SALE ครั้งที่ 21 “BLOSSOM” มหกรรมไม้แปลก–ไม้หายากนานาชาติ หนึ่งในงานแสดงพืชพรรณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก เปิดฉากอีเวนต์ครั้งที่ 21 ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 12–14 มิถุนายน 2569 ภายใต้ธีม “RARE AND EXOTIC” ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมุ่งเป็นฮับเชื่อมโยงผู้ประกอบการ นักสะสม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ซื้อจากทั่วโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพืชพรรณเขตร้อน ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นสินทรัพย์สีเขียวที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ความพิเศษของการจัดงานในครั้งนี้คือ นายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน ไต้หวัน นำคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรร่วมพิธีเปิดและศึกษาดูงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และต่อยอดความร่วมมือ นอกจากนั้น อีเวนต์ครั้งนี้ยังมีการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการจัดการประกวดไม้ประดับนานาชาติเป็นครั้งแรก ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางวงการไม้แปลก–ไม้หายากของภูมิภาคและของโลก
นายจาง ซ่าน-เจิ้ง (ไซม่อน) นายกเทศมนตรีเมืองเถาหยวน ไต้หวัน กล่าวว่า ไทยเป็นผู้นำเทรนด์ระดับโลกด้านไม้ประดับและมีมรดกทางการเกษตรที่ลึกซึ้ง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเมืองเถาหยวน
ในอนาคตการแลกเปลี่ยนระหว่างเถาหยวนและกรุงเทพฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในลักษณะที่ “1 บวก1 มากกว่า 2” ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดพืชสีเขียวโลกได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมในไทย เมื่อผสมผสานกับเทคโนโลยีและบุคลากรจากไต้หวัน จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น
ด้าน นางธัญธิตา บุญญมณีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า การจัดงานอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 เป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไม้ประดับไทย โดยเฉพาะกลุ่มไม้สะสมและไม้แปลก-ไม้หายาก ซึ่งเราถือเป็นเบอร์1 ในภูมิภาคและในระดับโลก
“สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นจุดประกายในการเชื่อมโยงทั้งด้านการตลาดและกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อนำพาไม้ประดับไทยก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน”
นายสรรพสิริ เชาวน์วาณิชย์ Show Director ของงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale และผู้เชี่ยวชาญในวงการไม้แปลก–ไม้หายาก เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการร่วมจัดแสดงและจำหน่ายไม้แปลก–ไม้หายาก มากกว่า 150 ราย จากหลายประเทศ อาทิ ไทย สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ จีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น โดยตลาดยุโรป อเมริกา และรัสเซีย ยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความต้องการไม้ประดับหายากจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง
ไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้คือ การประกวดพันธุ์ไม้5 ประเภท ได้แก่ ฟิโลเดนดรอน, มอนสเตอร่า, แอนเทอเรียม, อโลคาเซีย และเทอร์ราเรียม โดยได้รับเกียรติจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาด้านความหายาก ความสมบูรณ์ ฟอร์มต้นที่สวยงาม และความแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
ขณะที่ด้านการส่งเสริมธุรกิจ งานนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจับคู่ธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ สำหรับแนวโน้มพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน นายสรรพสิริให้ข้อมูลว่า พืชในกลุ่มแอนเทอเรียม, มอนสเตอร่า และอโลคาเซีย ยังคงได้รับความนิยมสูง
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับต่างชาติเพื่อผลักดันไม้ประดับไทยสู่มาตรฐานสากล แต่ยังเป็นการส่งต่อความสำเร็จไปสู่การจัดงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 22 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ เซนทรัล แจ้งวัฒนะ โดยจะมาในธีมที่มุ่งเน้นกลุ่มพรรณไม้สำหรับเลี้ยงในระบบTerrarium และไม้ประดับภายในบ้านเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่
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