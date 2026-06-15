“ปูเป้ทำเอง” นำผักพื้นบ้านแบบไทยๆ แปลงร่างเป็น “กิมจิ” ดียังไง ทำไม “เชฟเกาหลี” ยังต้องมาขอเรียน

“ปูเป้ทำเอง” แบรนด์ผลิตภัณฑ์ออแกนิค ที่เกิดจาก “สุพัตรา ไชยชมภู” โดยได้นำพืชผัก ที่เธอปลูกเองภายในบ้าน มาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรส น้ำหมัก น้ำส้ม เครื่องปรุง รวมถึง ดินปลูกที่ทำการปรุงเอง เพื่อให้เหมาะสำหรับคนที่มองหาดินหรือปุ๋ย ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกพืชแบบอินทรีย์ หรือ ออแกนิค
กิมจิผักพื้นบ้านแบบไทยๆ ดียังไง
ทำไมเชฟเกาหลียังต้องมาเรียน
และสินค้าตัวหนึ่งที่หลายคนเห็นรู้สึกว้าว นั่นคือ การที่เธอได้นำผักพื้นบ้านแบบไทยๆ ไม่ว่าจะสายบัว ดอกโสน ขิง กระถิ่น ริมรั้ว ใบบัวบก ฝรั่ง มะเขือเทศ แตงกวา ดอกแค ผักเสี้ยน ฯลฯ อีกมากมาย ซึ่งอร่อย หรือไม่อย่างไร ต้องไปลองหาชิมกันเอาเอง แต่ที่แน่ๆ ปูเป้ เธอ บอกว่า แม้แต่เชฟเกาหลี ยังต้องขอมาเรียนรู้การทำจากเธอ
ส่วนที่มาของไอเดียการนำผักพื้นบ้านมาทำกิมจิ ของ “คุณปูเป้” ในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากเธอเคยทำร้านอาหารญี่ปุ่น ร่วมกับเพื่อนมาก่อน มีประสบการณ์ในการทำกิมจิมาบ้าง มาบวกกับความตั้งใจ ที่อยากจะยกระดับผักพื้นบ้านของไทย ให้สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ ผ่านการทำ “กิมจิ” เมนูยอดนิยมของ เกาหลี
สำหรับ สุพัตรา ( ปูเป้) เธอเป็นยูทูบเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร และไลฟ์สไตล์ธรรมชาติ โดยเธอได้เนรมิตรพื้นที่ในบ้าน เพื่อปลูกพืชผักออแกนิค และนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น และนำเรื่องราวต่างๆ มาลงทางช่องยูทูบ และเฟสบุ๊ก ทำให้มีผู้รักสุขภาพ มักจะเข้ามาติดตามเรื่องราวของเธอและกลายมาเป็นลูกค้าประจำ จนเธอมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
ที่มาของแนวคิดในการทำกิมจิ ของ ยูทูบเบอร์สาว
สุพัตรา (ปูเป้) เล่าว่า ที่มาของแนวคิดในการทำกิมจิผักพื้นบ้านไทย ในรูปแบบของ ปูเป้ทำเอง นั้น เกิดจากส่วนตัวเป็นคนเน้นความเรียบง่าย ผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน และการพึ่งพาตัวเอง ทำให้เรารู้สึกว่า ทำไมกิมจิ ต้องใช้ผักกาดขาว หรือ หัวไช้เท้าตามแบบเกาหลี เป๊ะๆ ก็เลยเป็นการ หยิบจับผักรอบตัว ผักสวนครัว หรือ ผักพื้นบ้านไทยที่หาได้ง่ายตามฤดูกาลมาแปรรูป ทำกิมจิ ซึ่งข้อดีของกิมจิ คือ การนำผักต่างๆ มาแปรรูป เพื่อสร้างจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ให้กับร่างกาย
โดยผักที่นำมาใช้ เป็นผักที่เราหาได้จากรอบๆ ตัวเราจริง ทำให้เรามั่นใจได้ว่า ปลอดภัยเพราะรู้แหล่งที่มา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลองนำผักหลายชนิดมาทำ แต่บางอย่างทำได้ บางอย่าง ทำไม่ได้ เช่น กระเจี๊ยบเขียว ทำไม่ได้เพราะมียาง เป็นต้น
ผักและวัตถุดิบไทยๆ ที่ถูกนำมาทำกิมจิ
ส่วนผักที่ลองมาทำและทำได้และให้รสชาติที่ดี เช่น ผักกาดหางหงส์ / ผักกาดกวางตุ้ง ให้เนื้อสัมผัสกรอบฉ่ำคล้ายผักกาดขาว ผักเสี้ยน / ผักกุ่ม (นำมาประยุกต์จากผักดองพื้นบ้านไทย) ดอกแค / มะละกอดิบ เพิ่มความกรอบในอีกมิติ ใบบัวบก หรือ ผักสะออน สำหรับสูตรทดลองที่เน้นสมุนไพร และหัวปลี นำมาซอยบาง ๆ ทำกิมจิรสชาติแปลกใหม่
นอกจากนี้ ปูเป้ มักจะมีการปรับวัตถุดิบให้มีความเป็นไทยและหาง่ายในครัวเรือน เช่น ในการทำกิมจิ ใช้พริกป่นเกาหลี เธอได้เปลี่ยนมาใช้พริกชี้ฟ้าแดงแห้ง (แกะเมล็ดออกเพื่อความเผ็ด) และนำไปปั่นให้ละเอียดเพื่อให้สีแดงสดแต่ไม่เผ็ดจัด หรือ ใช้พริกจินดาผสมผสานลงไปด้วย
และในการทำกิมจิ ของเกาหลี จะใช้ความหวานจากแอปเปิ้ล หรือ สาลี่ เปลี่ยนมาใช้ความหวานจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ หรือ ผลไม้ไทยที่มีความหวานนวล เช่น สับปะรด หรือ มะละกอสุก เพื่อช่วยในกระบวนการหมัก หรือ การเปลี่ยนจากแป้งข้าวเหนียวต้มแบบเกาหลี มาใช้ข้าวสวย หรือ ข้าวเหนียวนึ่งแบบไทย นำไปปั่นกับเครื่องแกง โดยตรงเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์ และเลือกใช้กระเทียมไทยกลีบเล็ก เพราะให้ความหอมและฉุนกว่า และใช้ขิงแก่แกะเปลือก
ในส่วนของขั้นตอนการทำ จะเหมือนกับการทำกิมจิแบบเกาหลี แต่จะมีเสน่ห์ในแบบของกิมจิผักพื้นบ้าน แบบไทยๆ จากเครื่องปรุงรสที่เป็นแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมะพร้าว หรือ น้ำปลาดีๆ แน่นอนจะหาไม่ได้จากกิมจิ ต้นตำรับจากประเทศเกาหลี เทคเจอร์เนื้อสัมผัสที่จะไม่ได้นุ่ม นิ่ม เหมือนผักกาด แต่จะมีความแข็ง และกรอบ ตามชนิดของผักที่นำมาใช้
ถึงจะเป็นผักพื้นบ้าน แต่อย่าคาดหวังว่าจะขายถูก
อย่างไรก็ดี คุณปูเป้ บอกว่า แม้ว่าจะเป็นผักพื้นบ้านแบบไทย หลายคนคาดหวังว่า ราคาจะต้องถูก เธอบอกว่า ถ้าจะขายราคาถูกแบบนั้น จะทำไปทำไม เพราะกว่า จะได้กิมจิออกมาแต่ละครั้ง ไม่ได้ง่าย ๆ มีขั้นตอนเยอะ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ การเฟ้นหาผักชนิดต่างๆ มาทำว่า เข้ากันได้ไหม ทุกอย่างต้องใช้เวลา และขั้นตอนการทำ และถ้าทำออกมาจะมาขายถูก เธอคงจะไม่เสียเวลา ทำ
ทั้งนี้ ต้นทุนไม่ได้อยู่แค่ผักพื้นบ้าน แต่ผักพื้นบ้านที่เราพูดถึง จะต้องเป็นออแกนิคด้วย ซึ่งไม่ได้หาได้ง่าย เราจะต้องปลูก และดูแลผักเหล่านั้นเอง หรือ หาแหล่งที่เป็นออแกนิก จริง ๆ ไม่เฉพาะกิมจิ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของแบรนด์ปูเป้ทำเอง เราก็ไม่ได้ขายถูกเช่นกัน แต่ก็มีลูกค้าที่เหนี่ยวแน่น ไม่ว่าจะทำสินค้าอะไรออกมา ก็สามารถขายได้หมด โดยไม่ต้องนำสินค้าไปวางขายหลายๆ ที่ แต่ลูกค้าจะแวะมาทักทาย และมาซื้อตามจุดที่เรานำไปวางขาย หรือ แวะมาทักทายเรา ผ่านช่องทางออนไลน์
จากปลูกผักระเบียงห้อง สู่ธุรกิจ
สร้างรายได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือน
สำหรับแบรนด์ปูเป้ทำเอง เป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตอินดี้ ที่ผสมผสานการพึ่งพาตัวเอง แบบ (DIY) ของคนเมืองที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และอาหารปลอดภัย ซึ่ง คุณปูเป้ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ เธอผ่านการทำงานสร้างรายได้หลากหลาย เป็นทั้งช่างแต่งหน้า และช่างสักคิ้วที่มีคิวงานจองล่วงหน้า
แต่ด้วยความที่เป็นคนชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระและอยากเลือกวิถีชีวิตของตัวเอง ประกอบกับมีความ "ขี้เกียจ" ในการที่จะต้องฝ่ารถติด ฝ่าลมฟ้าอากาศออกไปซื้ออาหารนอกบ้านทุกวัน เธอจึงเริ่มเปลี่ยนพื้นที่เล็ก ๆ อย่าง "ระเบียงห้อง" ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ปลูกผักสวนครัวง่าย ๆ ไว้เด็ดกินเองตอนหิว
และจากผักไม่กี่ชนิดบนระเบียง คุณปูเป้เริ่มสนุกและหลงใหลในวิถีอินทรีย์ จนกระทั่งขยับขยายกลายเป็นสวนผักกินได้กว่า 50 ชนิดรอบ ๆ ตัวบ้าน เมื่อผลผลิตมีมากเกินกว่าจะกินหมดในครั้งเดียว เธอจึงเริ่มศึกษา "การแปรรูปอาหาร"
เธอเริ่มทำซอสมะเขือเทศโฮมเมด ทำน้ำปลา ซีอิ๊วหมักเอง ผักดอง ผลไม้ดอง รวมถึงของใช้ในบ้านเพื่อลดการพึ่งพาสารเคมี เช่น แชมพูมะกรูด สบู่เหลว และสบู่ก้อนโฮมเมด โดยเธอถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว จนมีคนสนใจติดตามและขอแอดเป็นเพื่อนถล่มทลาย เธอจึงตัดสินใจเปิดเพจ "ปูเป้ทำเอง" ขึ้นมา เพื่อแชร์สูตรและวิถีชีวิตนี้อย่างเป็นทางการ
ติดต่อ Facebook : ปูเป้ทำเอง
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