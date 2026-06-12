พาณิชย์ จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทานฯ เวที Agri Plus Awa0rd 2026 ชูโมเดลCo-creation ยกระดับเกษตรนวัตกรรมไทยสู่สินค้าพรีเมียมสากล

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะเลิศโครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล หรือ Agri Plus Award 2026 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งเป็นเวทีประกวดระดับประเทศที่มุ่งยกระดับสินค้าเกษตรไทยจากสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นต้นสู่สินค้าเกษตรนวัตกรรมมูลค่าสูง (High Value Agricultural Products) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในตลาดโลก ภายใต้แนวคิด “Thailand’s Agri Inno Wave”
โครงการนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมทั่วประเทศ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 264 ราย ผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ 30 ผลงานสุดท้ายใน 3 ประเภท ได้แก่ Food Innovation, Lifestyle Innovation และ Rising Star ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทได้รับถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติสูงสุด ถือเป็นขวัญกำลังใจอันสูงสุดให้กับผู้ประกอบการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่เวทีโลก
นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เวที Agri Plus Award คือเครื่องยืนยันคุณภาพของผู้ประกอบการไทยในสายตาตลาดโลก วันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกต้องการสินค้าเกษตรที่มากกว่าวัตถุดิบ ซึ่งคือผลิตภัณฑ์ที่ผสานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไทยมีพร้อมทั้งวัตถุดิบที่หลากหลายและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนสินค้าเกษตรจากโภคภัณฑ์ขั้นต้นสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมที่แข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น กระทรวงพาณิชย์ยังมุ่งยกระดับให้ผู้ประกอบการมีความร่วมมือกับคู่ค้าต่างประเทศเพื่อก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) ผ่านกระบวนการพัฒนาและสร้างสรรค์ร่วมกัน (Co-creation) ที่บูรณาการงานวิจัย เทคโนโลยี และองค์ความรู้ระดับสากลเข้ากับวัตถุดิบทางการเกษตรของไทย พร้อมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเพิ่มการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรในประเทศ (Local Content) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่การผลิต และผลักดัน ให้ผู้ประกอบการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) อย่างมั่นคง
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ผ่านเวที Agri Plus Award 2026 จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ภายใต้กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งาน Agri Plus Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 19–22 สิงหาคม 2569 งาน Beauty World Middle East 2026 ณ เมืองดูไบ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 6–8 ตุลาคม 2569 และงาน Foodex Saudi 2026 ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3–6 พฤศจิกายน 2569 โดย APi จะทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับคู่ค้าในตลาดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยก้าวสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้อย่างยั่งยืน
สำหรับผลการประกวด Agri Plus Award 2026 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) และกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star)
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “Makvan Thai Hot Sauce” ซอสเผ็ดจากมะแขว่น ของบริษัท ชิมไทย จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “เจลาโตแพลนต์เบสผลไม้ไทยสูตรดัชนีน้ำตาลต่ำ” จากบริษัท มอลลี่อัลลี่ จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ผงทดแทนไข่จากพืช” จากบริษัท แพลนต์ ออริจิน ฟู้ด จำกัด
ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Lifestyle Innovation) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “โทนิคปลูกผม ช่วยลดปัญหาผมร่วง” จากบริษัท ควินตัส อุตสาหกรรม จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “นาโนเซรั่มจากน้ำมันมะรุมไทย” จากบริษัท ปัญญา เนเชอรัล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “เครื่องสำอางจากขมิ้นชัน” จากบริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด
ขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการเกษตรนวัตกรรมใหม่ (Rising Star) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “คอร์นกรีตมวลเบาจากซังข้าวโพด” ผลงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “พรีไบโอติกจากซังข้าวโพด” จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “Hydration Shot จากมะพร้าวน้ำหอม” จากบริษัท โฟลว์อาร์ ไฮโดร เพอฟอแมนซ์ จำกัด