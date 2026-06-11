กรมพัฒนาธุรกิจฯ ชวนร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ @ ระยอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนประชาชน ผู้เกษียณอายุ ผู้ว่างงาน และผู้ที่กำลังมองหาโอกาสสร้างรายได้เพิ่มเติม เข้าร่วมงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2026” เพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้ธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพ และค้นหาแนวทางต่อยอดสู่การมี “อาชีพ” ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงในยุคเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง ระหว่างวันที่ 12–16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 @เซ็นทรัลระยอง
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมฯ มีกำหนดการจัดงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2026’ จังหวัดระยอง โดยในช่วงที่ผ่านมากรมฯ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมพัฒนาจนได้รับมาตรฐานมา Roadshow ทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดี สามารถสร้างโอกาสให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์และผู้สนใจลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ มีผู้เข้าชมงานรวมหลายหมื่นราย และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงเป็นหนึ่งในรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยม เนื่องจากสามารถเริ่มต้นได้ง่าย มีระบบบริหารจัดการที่ชัดเจน และเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการ
จากความสำเร็จดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้าจัดงาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2026’ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในภูมิภาคได้เข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพโดยไม่ต้องเดินทางเข้าสู่ส่วนกลาง พร้อมตอกย้ำบทบาทของแฟรนไชส์ในฐานะเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะในช่วงที่หลายครัวเรือนกำลังมองหาแหล่งรายได้เพิ่มเติมและช่องทางสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
นอกจากนี้ ผลสำเร็จจากการจัดงานที่ผ่านมา ยังสะท้อนให้เห็นแนวโน้มของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้จากหลายช่องทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจเดิม หรือผู้เกษียณอายุที่ต้องการต่อยอดเงินออมสู่การลงทุนที่มีระบบรองรับ ทำให้กรมฯ มุ่งนำโมเดลธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการคัดเลือกและมีศักยภาพในการเติบโตมานำเสนอแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุน และค้นหาธุรกิจที่เหมาะสมกับตนเองได้ในงานเดียว
ในยุคที่ค่าครองชีพและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังเป็นปัจจัยที่ประชาชนต้องเผชิญ การมีรายได้จากหลายช่องทางจึงกลายเป็นทางเลือกสำคัญของคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ธุรกิจแฟรนไชส์จึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการรองรับ มีแบรนด์เป็นที่รู้จัก และมีต้นแบบความสำเร็จที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจเมื่อเทียบกับการสร้างแบรนด์ใหม่ด้วยตนเอง
งาน ‘แฟรนไชส์สร้างอาชีพ ROAD SHOW 2026’ จึงถูกออกแบบให้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่เป็นเวทีแห่งโอกาสสำหรับผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจสร้างรายได้ โดยรวบรวมแฟรนไชส์คุณภาพกว่า 40 แบรนด์จากทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้าปลีก บริการ การศึกษา และธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ในงบประมาณที่หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจเสริมควบคู่กับงานประจำ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเจ้าของกิจการในอนาคต โดยผู้เข้าชมงานจะได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์โดยตรง เรียนรู้ข้อมูลการลงทุน ผลตอบแทน การบริหารจัดการร้าน ตลอดจนปัจจัยความสำเร็จของแต่ละธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจได้อย่างรอบด้าน ลดความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับเงินทุน ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเวที Franchise Talk ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมเปิดมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจแห่งอนาคต การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม และเทคนิคการบริหารธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงสิทธิพิเศษด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ที่ตัดสินใจลงทุนภายในงาน
การเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่จัดงานในครั้งนี้ สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การลงทุน และการจ้างงานของภาคตะวันออก ภายใต้การขับเคลื่อนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ดึงดูดการลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง กำลังซื้อ และความต้องการสินค้าและบริการในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจบริการสมัยใหม่
“การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีสร้างอาชีพให้ประชาชน ได้ค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของรายได้ใหม่ หรือก้าวสำคัญสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจในอนาคต เพราะในยุคที่รายได้เพียงช่องทางเดียวอาจไม่เพียงพอ “อาชีพที่มั่นคง” อาจเป็นคำตอบสำคัญของการสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กระจายการลงทุนสู่ภูมิภาค และเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานรากสู่ระดับประเทศอย่างยั่งยืน” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
โอกาสนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง ระหว่างวันที่ 12 - 16 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 - 22.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953 Call Center 1570 e-Mail : franchisedbd@gmail.com และ Website : https://franchise.dbd.go.th/th