ADSX 2026 ดึงยักษ์ใหญ่ดิจิทัลคอมเมิร์ซเอเชียโชว์นวัตกรรม AI ปั้นธุรกิจไทยสู่ตลาดโลก

ยูนิเอ็กซ์ เอ็กซ์โป ประกาศความพร้อมจัดงาน ASIA DigiCommerce Services Xpo 2026 (ADSX 2026) มหกรรมด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซ เทคโนโลยี และบริการแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “AI in Action – From Innovation to Implementation” หรือ “จากนวัตกรรมสู่การนำไปใช้จริง: อนาคตของอีคอมเมิร์ซและบริการ” ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมุ่งเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการ แพลตฟอร์มดิจิทัล ผู้พัฒนาเทคโนโลยี นักลงทุน และผู้ให้บริการด้านอีคอมเมิร์ซจากหลายประเทศในเอเชีย
นางสาวอาบี ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเอ็กซ์ เอ็กซ์โป จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันดิจิทัลคอมเมิร์ซได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นช่องทางซื้อขายออนไลน์ และกลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เศรษฐกิจดิจิทัลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะศูนย์กลางด้านอีคอมเมิร์ซ บริการดิจิทัล โลจิสติกส์ ฟินเทค และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
"มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของไทยในปัจจุบันมีขนาดมากกว่าหนึ่งล้านล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของ Mobile Commerce, Social Commerce และระบบการชำระเงินดิจิทัล ขณะเดียวกันภาคธุรกิจก็เริ่มนำ AI มาใช้ในด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล และระบบอัตโนมัติมากขึ้น" นางสาวอาบี กล่าว
สำหรับการจัดงาน ADSX 2026 มีเป้าหมายในการรวบรวมผู้ประกอบการในระบบนิเวศดิจิทัลคอมเมิร์ซ ทั้งผู้ให้บริการเทคโนโลยี แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ผู้ค้าปลีก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ฟินเทค สตาร์ทอัพ และผู้พัฒนา AI เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในระดับภูมิภาค
ด้านนายมนตรี คงมั่นกิจการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ดิจิทัลและ AI เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่แห่งอนาคต" โดยระบุว่า เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ทั้งการผลิต การค้า การบริการ และโลจิสติกส์ ส่งผลให้เทคโนโลยีดังกล่าวกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
"AI และเทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน แต่กำลังก้าวขึ้นเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต" นายมนตรีกล่าว
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงเดินหน้าสนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ Smart Industry และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SME และ Startup เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายโอกาสทางธุรกิจ
ภายในงานแถลงข่าวยังมีการเสวนาในหัวข้อ "The Rise of Digital Commerce" โดยผู้แทนจากภาควิชาการ ภาคธุรกิจ และองค์กรด้านเทคโนโลยี อาทิ ดร.อัสลาน บุตรจำลอง ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (เอไอเอที) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) / ดร.ทัชนันท์ กังวานตระกูล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและผู้ก่อตั้ง Institute of Software Engineering Improvement and Quality Management (ISEM) /คุณไชยพงศ์ ลาภเลี้ยงตระกูล นายกสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด และคุณอนันต์ ธีรบูรณพงศ์ รองผู้อำนวยการบริหารฝ่าย Data & Innovation บริษัท Data First จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของดิจิทัลคอมเมิร์ซ การประยุกต์ใช้ AI ในภาคธุรกิจ การใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงบทบาทของ Social Commerce ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
ผู้ร่วมเสวนามองว่า AI จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ ขณะที่ความท้าทายสำคัญขององค์กรในปัจจุบันอยู่ที่การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงกลยุทธ์มากกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซของภูมิภาค จากปัจจัยสนับสนุนทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ระบบการชำระเงิน และการเติบโตของผู้บริโภคออนไลน์
งาน ASIA DigiCommerce Services Xpo 2026 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2569 ณ ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ การประชุมสัมมนา เวิร์กชอป และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ซึ่งมีผู้ประกอบการและผู้ให้บริการจากหลายประเทศในเอเชียเข้าร่วมจัดแสดง
ภายในงานจะมีผู้ให้บริการและแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลคอมเมิร์ซเข้าร่วม อาทิ Alibaba.com, Kalodata, PingPong, LianLian Global, Ksher และ J&T Express รวมถึงผู้ให้บริการด้านการค้าข้ามพรมแดน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล ขณะที่โซนนวัตกรรมจะนำเสนอเทคโนโลยี AI และ Smart Living จากแบรนด์ต่างประเทศ เช่น EcoFlow, Bambu Lab, PanoX by Labpano และ AiMOGA Robotics
นอกจากนี้ ยังมีการเข้าร่วมของหน่วยงานและสมาคมอุตสาหกรรมจากประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งด้าน อีคอมเมิร์ซ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีการตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้พัฒนาเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค
งานดังกล่าวสะท้อนแนวโน้มการเติบโตของ AI และดิจิทัลคอมเมิร์ซที่กำลังมีบทบาทมากขึ้นต่อภาคธุรกิจ ตั้งแต่การตลาด การบริหารจัดการข้อมูล การชำระเงินดิจิทัล การค้าข้ามพรมแดน ไปจนถึงระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
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