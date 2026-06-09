เซเว่นฯ ชวนคนไทยอุดหนุน “ข้าวไทย” คุณภาพดีใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ”

หากถามว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยแทบทุกบ้าน คำตอบคงหนีไม่พ้น “ข้าว” อาหารหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาหลายชั่วอายุคน แต่กว่าข้าวหนึ่งเม็ดจะเดินทางมาถึงจานอาหารของเรา เบื้องหลังคือความทุ่มเทของชาวนาไทยนับล้านครัวเรือน ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ และเป็นผู้ดูแลความมั่นคงทางอาหารของคนไทยทั้งชาติ
เนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” วันที่ 5 มิถุนายน ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ขอร่วมส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรไทย ผ่านแคมเปญ “ข้าวดี คุ้มค่าที่เซเว่น” รวบรวมข้าวคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศ ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว และข้าวเพื่อสุขภาพ มาให้คนไทยเข้าถึงได้ง่ายในราคาคุ้มค่า
เพราะทุกครั้งที่ผู้บริโภคเลือกซื้อข้าวไทย ไม่ได้เป็นเพียงการเลือกอาหารคุณภาพสำหรับครอบครัว แต่ยังเป็นการส่งต่อโอกาสและรายได้กลับไปยังต้นทางการผลิต ช่วยสร้างกำลังใจให้เกษตรกรไทยเดินหน้าปลูกข้าวคุณภาพดีต่อไป
ในฐานะช่องทางค้าปลีกที่อยู่ใกล้ชุมชนทั่วประเทศ เซเว่น อีเลฟเว่น จึงมุ่งเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ช่วยกระจายผลผลิตคุณภาพจากชาวนาไทยสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและกิจกรรมหน้าร้านสาขาที่ร่วมรายการกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ พร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้สินค้าเกษตรไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อข้าวสารคุณภาพในขนาด 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 25% และสิทธิ์แลกซื้อสำหรับสมาชิก ALL member กระเป๋าผ้าชินจังลายลิมิเต็ดในราคาเพียง 89 บาท เมื่อซื้อสินค้ากลุ่มข้าวสารครบ 159 บาทขึ้นไป (หลังหักส่วนลด) ภายในใบเสร็จเดียวกัน
พิเศษเฉพาะวันที่ 5 มิถุนายน สมาชิก ALL member ใช้เพียงดาว 1 ดวง รับส่วนลดสูงสุด 40 บาทในการซื้อข้าวสารที่ร่วมรายการในราคาพิเศษ อาทิ ข้าวหอมมะลิใหม่ตราฉัตร 100% ขนาด 2 กิโลกรัม ข้าวตราฉัตรไลท์ กข43 ขนาด 2 กิโลกรัม และข้าวขาวตราฉัตร 100% ขนาด 5 กิโลกรัม
เพราะทุกมื้ออาหารที่ดี เริ่มต้นจากข้าวคุณภาพดี และทุกการอุดหนุนข้าวไทย คือการส่งต่อกำลังใจให้ชาวนาไทย วันนี้…ชาวนาอิ่มใจ คนไทยอิ่มท้อง และทุกเม็ดข้าวไทยยังคงสร้างคุณค่าให้ประเทศเดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
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