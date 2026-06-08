ซินเจนทาชูแนวคิด “อาหารปลอดภัย” ไม่ได้เริ่มที่จานอาหาร แต่เริ่มต้นได้ตั้งแต่ในแปลงเพาะปลูก

เนื่องในวันอาหารปลอดภัยโลก (World Food Safety Day 2026) ประเด็นเรื่อง “อาหารปลอดภัย” ยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะทุกวันนี้โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคและแมลงศัตรูพืชที่รุนแรงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ไปจนถึงปริมาณผลผลิตที่ลดลงและราคาสินค้าเกษตรที่ไม่แน่นอน
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร ซึ่งถือเป็นต้นทางสำคัญของระบบอาหารโลก และทำให้เกษตรกรยุคใหม่ต้องปรับตัวมากกว่าที่เคย ทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ การวางแผนจัดการแปลงเพาะปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับรูปแบบการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความถนัดของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน ความตระหนักเรื่องเกษตรปลอดภัยและอาหารปลอดภัยก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มเกษตรกร ผู้บริโภค และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อาหาร
ปัจจุบัน เกษตรกรจำนวนมากจึงเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ผลิตภัณฑ์สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด การใช้ในปริมาณที่เหมาะสม การเรียนรู้เรื่องการจัดการสารอย่างรับผิดชอบ รวมถึงการเว้นระยะก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของสารตกค้าง และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ตลอดจนการทำเกษตรตามมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และเพิ่มโอกาสทางการตลาดในระยะยาว
นอกจากนี้ เทคโนโลยีทางการเกษตรยังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เกษตรกรสามารถปรับตัวได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระบบวิเคราะห์สภาพอากาศ การจัดการน้ำ การใช้โดรนในการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) หรือ เครื่องมือดิจิทัลที่ช่วยวางแผนการเพาะปลูกและบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการดูแลความปลอดภัยของอาหาร
ในฐานะบริษัทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านการเกษตร ซินเจนทาให้ความสำคัญกับการสนับสนุนเกษตรกรไทยผ่านทั้งนวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมยกระดับการผลิตอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน
ที่ผ่านมา ซินเจนทาได้จัดอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สารอารักขาพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศ ผ่านทางโครงการ เพาะดี กินดี และความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรในภาคการเกษตร และชุมชนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำเกษตรปลอดภัยและการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน รวมถึงการผลักดันแนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและรับผิดชอบ ผ่านการให้ความรู้ด้านการใช้สารอย่างปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมแนวทาง “กฏทอง 5ช.” เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สารอารักขาพืชอย่างเหมาะสม ตั้งแต่การเลือกใช้ การสวมอุปกรณ์ป้องกัน การผสมและฉีดพ่นอย่างถูกวิธี ไปจนถึงการจัดการหลังใช้งานอย่างปลอดภัย
นางสาววรรณภร วัฒนาเกษมสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด กล่าวว่า “ในวันความปลอดภัยอาหารโลก เราไม่ได้พูดถึงเพียงมาตรฐานการผลิตอาหาร แต่กำลังพูดถึงรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารในระยะยาว ซินเจนทาจึงเดินหน้าโครงการ ‘เพาะดี กินดี’ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP พร้อมสร้างความเข้าใจเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพผลผลิต สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค และสนับสนุนระบบอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น เราเชื่อว่าอาหารที่ปลอดภัย เริ่มต้นจากการทำการเกษตรที่ดี และความมั่นคงทางอาหารที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ เมื่อเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างสมดุล”
ด้าน นางสาวสุรัชนี ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “ปัจจุบัน ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารปลอดภัยมากขึ้น ทำให้มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะมาตรฐาน GAP ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การจัดการแปลง การใช้สารอย่างเหมาะสม ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและขนส่ง นอกจากช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคแล้ว มาตรฐาน GAP ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดเพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้กลายเป็นครัวของโลก และสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพการผลิตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”
ท่ามกลางความท้าทายด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “อาหารปลอดภัย” จึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่เกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน ไปจนถึงผู้บริโภค เพราะท้ายที่สุด ทุกมื้ออาหารที่ปลอดภัย ล้วนเริ่มต้นจากความใส่ใจตั้งแต่วันแรกในแปลงเพาะปลูก