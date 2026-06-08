กรมพัฒนาธุรกิจฯ x สสว. จัดงาน ‘SME Business Connect’ต่อยอดธุรกิจ เริ่ม 19-21 มิ.ย. 69
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้าสร้างระบบนิเวศธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่แข็งแกร่งให้ SME ไทย พร้อมดึงพันธมิตร 23 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมเติมเต็ม องค์ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสทางธุรกิจ ในงาน ‘SME Business Connect : เชื่อมโอกาส เดินหน้าธุรกิจ’ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ SIAM PARAGON NEXT HALL ชั้น 5 เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และสนับสนุนการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจใหม่
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เตรียมจัดงาน ‘SME Business Connect : เชื่อมโอกาส เดินหน้าธุรกิจ’ ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ SIAM PARAGON ชั้น 5 โซน NEXT HALLโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการเข้ากับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอย่างครบวงจร พร้อมสนับสนุนให้ SME ไทยเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และโอกาสใหม่ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีทั้งความรู้ในการบริหารธุรกิจ เครื่องมือทางการตลาด เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรเพื่อเพิ่มแต้มต่อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การสร้าง Business Ecosystem จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจและพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ผลักดันให้ SME สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างตรงจุด”
“สำหรับงาน SME Business Connect ที่กำลังจะจัดขึ้นในครั้งนี้ได้รวบรวมโซลูชัน เครื่องมือ และบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจมาไว้ในที่เดียว โดยแบ่งเป็น 3 โซนสำคัญ ได้แก่ 1) Solution Showcase พื้นที่นำเสนอโซลูชันหรือเครื่องมือเพื่อพัฒนาธุรกิจจากพันธมิตร 16 หน่วยงาน ใน 5 ด้านสำคัญ คือ การขายและการตลาด ระบบสารสนเทศ การเงินและบัญชี การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการวิเคราะห์ข้อมูล 2) Consultation Clinic พื้นที่ให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญและพันธมิตร 7 หน่วยงาน เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนาธุรกิจที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละราย และ 3) Business Matching กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโซลูชัน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เพิ่มโอกาสทางการค้า และต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต”
“นอกจากนี้ ภายในงานยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน SME ONE ID ผ่านเว็บไซต์ https://bizportal.go.th โดยผู้ที่ลงทะเบียนและเข้าร่วมงานจะได้รับของที่ระลึก พร้อม Gift Voucher มูลค่า 300 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าในเครือ SIAM PARAGON (มีจำนวนจำกัด) ทั้งนี้ กรมฯ เชื่อมั่นว่างาน SME Business Connect : เชื่อมโอกาส เดินหน้าธุรกิจ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ สร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ และค้นหาแนวทางการเติบโตที่เหมาะสม นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว”
“โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียน และเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2569 ณ SIAM PARAGON ชั้น 5 โซน NEXT HALL สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์ 0 2547 4445 หรือ Call Center 1570” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
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