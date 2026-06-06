Black Pearl กางแผนทรานส์ฟอร์มสู่ ‘กองทุนไฮบริด’ อนุมัติงบ 375 ล้านลุยเก็บ BTC-ทองคำ ปักหมุดออก ICO ที่ฮ่องกงปี 69

Black Pearl ประกาศอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ในการระดมทุนจากต่างประเทศมูลค่ากว่า 11.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 375 ล้านบาท) เพื่อเตรียมเคลื่อนทัพเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่างเต็มตัว หวังสร้างผลตอบแทนระยะยาวและปูทางสู่การเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ยุคใหม่
ปัจจุบัน Black Pearl ได้เริ่มปรับพอร์ตการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากประสบความสำเร็จในการสร้างผลตอบแทนอย่างงดงามจากการทำกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในช่วงเริ่มต้นของสภาวะความขัดแย้ง (สงคราม) ล่าสุดได้ขยับเม็ดเงินทยอยขายทำกำไรในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยี (Tech Stocks) เพื่อสลับเข้าสะสมในสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีสภาพคล่องสูงอย่าง Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance (BNB) และ Solana (SOL) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการถือครองเงินสด ในพอร์ตการลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมและรอจังหวะเข้าซื้อสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม
การเดินหน้าระดมทุนครั้งนี้จึงสะท้อนจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัทในฐานะกองทุนไฮบริด (Hybrid Fund) ที่มีความคล่องตัวสูง มีการบริหารความเสี่ยงที่ยืดหยุ่น และมีประวัติการเข้าทำกำไร (Track Record) ที่แม่นยำตามสภาวะตลาดโลกได้อย่างทันท่วงที
นอกจากนี้ การขยายฐานเงินทุนในระลอกนี้ยังมุ่งเน้นการดึงดูดกลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จากต่างประเทศ (High Net Worth Individuals) รวมถึงการเตรียมความพร้อมขั้นสำคัญในการออกเสนอขายเหรียญดิจิทัลในระยะเริ่มต้น (ICO) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ภายในปี 2569 ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่สำคัญของเอเชีย
สำหรับการออก ICO ในรูปแบบของ Investment Token ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ:ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem): นำเงินทุนไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มการลงทุนของบริษัทให้รองรับการเติบโตในระดับสากล
เปิดโอกาสในสินทรัพย์คุณภาพสูงระดับโลก: การประกาศจับมือเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Berkeley Group ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีคุณภาพสูง (ซึ่งจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับระบบโทเคนไนเซชัน (Tokenization) ในอนาคต
เพิ่มสภาพคล่องและกระจายโอกาส: เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงพอร์ตการลงทุนที่ผสมผสานระหว่างสินทรัพย์ดั้งเดิม (Traditional Assets) เช่น อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม, ทองคำ และสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Assets) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน
นักวิเคราะห์มองว่า การขยับตัวของ Black Pearl ในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดและครบเครื่อง ตั้งแต่การจับจังหวะทำกำไรในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงวิกฤต การดึงอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกอย่าง Berkeley Group เข้ามาร่วมสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของ "ทองคำ" ไปจนถึงการเติบโตที่ก้าวกระโดดของ "สินทรัพย์ดิจิทัล" และความได้เปรียบจากการ "ถือเงินสด" เพื่อรอโอกาสที่เหมาะสม พร้อมทั้งตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในกองทุนนวัตกรรมที่น่าจับตามองที่สุดในภูมิภาคภายในปี 2569 นี้