‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ยกระดับค้าปลีกชุมชน ‘สมาร์ทโชห่วย’ เทคโนโลยี POS สู่ค้าปลีกยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับธุรกิจค้าปลีกชุมชนทั่วประเทศ สู่การเป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ นำระบบเทคโนโลยีบริหารจัดการร้านค้า (POS) เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการขาย รองรับการใช้สิทธิ ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ และ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ครอบคลุมตั้งแต่ร้านค้าปลีกรายย่อย (โชห่วย) ไปจนถึงห้างท้องถิ่นในระดับอำเภอ/จังหวัด ถือเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากที่มีบทบาทในการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน แต่การแข่งขัน
จากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้โชห่วยต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและเติบโต การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจึงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจค้าปลีกให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด รวมถึงช่วยเพิ่มรายได้ ขยายโอกาส และสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก (โชห่วย) มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ ‘สมาร์ทโชห่วย พลัส’ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยไทยทั่วประเทศให้เป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ที่มีภาพลักษณ์ร้านค้าที่ดี มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้า และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด นอกจากนี้ โครงการสมาร์ทโชห่วยพลัสยังได้ร่วมมือร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาเป็น ‘ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบ’ ช่วยพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยภายใต้แนวคิด ‘พี่เลี้ยงโชห่วย’ โดยในปี 2568 มีร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชห่วยได้รับการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ใน 4 ภูมิภาค ผ่านการจัดสัมมนาออนไซต์และสัมมนาออนไลน์ จำนวน 2,917 ราย มีร้านค้าที่พัฒนาต่อยอดเป็น ‘สมาร์ทโชห่วย’ ด้วยการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าและส่งเสริมใช้ระบบ POS รวม 300 ร้านค้า และมีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบจากทั่วประเทศร่วมเป็นพี่เลี้ยง
สำหรับในปี 2569 ได้ขยายการดำเนินโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาไปยังธุรกิจค้าปลีกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในชุมชนด้วย อาทิ ร้านขายยา สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องเขียน ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี
อุปกรณ์ก่อสร้าง และอุปกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจค้าปลีกในชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันกับร้านสะดวกซื้อและห้างค้าปลีกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่มาใช้ ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจค้าปลีกชุมชนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับธุรกิจค้าปลีกชุมชนให้สามารถเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ปัจจุบันมีร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านโชห่วยประมาณ 430,000 ร้านค้ากระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ถือเป็นเครือข่ายสำคัญในการรองรับโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ซึ่งการยกระดับสู่สมาร์ทโชห่วยด้วยระบบ POS และการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการร้านค้าจะช่วยให้การใช้สิทธิประโยชน์ผ่านโครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยตรง ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึง” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชห่วยพลัส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Call Center 1570 โทรศัพท์หมายเลข
0 2547 5986 และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th