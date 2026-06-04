ฮิตกันหนักมาก!! บ่อตกปลานักล่ารางวัล “เหมาเป่าถัง” ปลาบางตัวราคาสูง 800,000บาท แลกค่าเข้าสูงถึง 15,000 บาท

บ่อตกปลาแลกเงินรางวัล กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน เมืองไทยเองก็เคยมีบ่อตกปลาประเภทนี้ อยู่ แต่หลังๆ เริ่มหายไป เพราะถ้าคนที่ไปตก และไม่ได้รางวัล ก็เลิกกันไปเอง เหลือแค่บ่อตกปลาที่เน้นสันทนาการมากกว่า ครั้งนี้ พามารู้จัก บ่อตกปลานักล่ารางวัล อีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ และเป็นที่นิยมในจีน
พามารู้จักกับ บ่อตกปลานักล่ารางวัล กีฬายอดนิยมในจีน
ผ่านการบอกเล่าของ สาวหาดใหญ่ บ่าวซานซี
ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก กับช่องยูทูบ ชื่อ “พลอยลี่มีความสุข Happy Ployly” ของ สาวหาดใหญ่พบรักของหนุ่มจีน จากเมืองซานซี จนเป็นที่มาของการเปิดหัวคลิปที่สาวพลอยมักจะเปิดด้วย มาพบกับ “สาวหาดใหญ่ กับ บ่าวซานซี” จนหลายคนคุ้นเคย เรียก ช่องของเธอว่า สาวหาดใหญ่กับบ่าวซานซีไปแล้ว ความน่ารักคมเข้มของสาวพลอย สาวสวยจากแดนใต้ไทย กับหนุ่มหล่อนิสัยดี จากเมืองซานซี ประเทศจีน ทำให้หลายคนหลงรักเธอ ติดตามเป็นจำนวนมาก
และคลิป EP 81 สาวพลอยได้พาทุกคนไปเก็บเชอรี่ เหมือนทุกปีที่ผลผลิตเชอรี่สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งเมืองที่เธออยู่ มีสวนเชอรี่หลายแห่งและ เริ่มออกผลผลิตในช่วงนี้ นอกจากเก็บเชอรี่ ครั้งนี้ สาวพลอยได้พาทุกคนไปดูการตกปลาที่บ่อตกปลา เกมกีฬายอดนิยมของจีนในเวลานี้ โดยเพื่อนสามีเธอชื่นชอบการตกปลามาก และ สาวพลอยติดสอยห้อยตาม สามี เพื่อพาแฟนคลับในช่องยูทูบของเธอ ไปชมบ่อตกปลา ประเทศจีน เรียกว่า "เหมาเป่าถัง" (Mao Bao Tang ) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบเกมกีฬาตกปลาเชิงพาณิชย์และสันทนาการที่ได้รับความนิยมสูงมากในกลุ่มนักตกปลาชาวจีน
ความน่าสนใจ ของ เหมาเป่าถัง
ความพิเศษ ที่น่าสนใจของ “เหมาเป่าถัง” คือ อะไร ทำไมคนจีนถึงนิยมกันมากในช่วงนี้ วันนี้ พามาแนะนำให้รู้จัก จากการบอกเล่า ในช่องยูทูบ “พลอยลี่มีความสุข” “สาวพลอย” บอกว่า บ่อตกปลา เมืองจีนที่พาไปชมวันนี้ เป็นการตกปลา ที่ไม่ได้เอาปลาไปกินนะ แต่เป็นการตกปลาแบบล่ารางวัล เพื่อนของแฟน ชื่นชอบการตกปลาจะมาทำกิจกรรมแบบนี้ บ่อยๆ
“โดยราคาค่าบริการบ่อตกปลา “เหมาเป่าถัง” คิดอยู่ที่ชั่วโมงละ 80 หยวน ถ้า 5 ชั่วโมงอยู่ที่ 300 หยวน หรือ 1,500 บาท โดยปลาที่ตกได้จะมาดูว่า ราคาเท่าไหร่ อย่างปกติ ไม่ใหญ่มาก ปลาทั่วไป เริ่มต้นที่ 50 หยวน หรือ 250 บาท แต่บางตัวราคาสูงถึง 600 หยวน หรือ 3,000 บาท เหมือนเป็นเกมที่ท้าทาย ถ้าตกได้ตัวหายาก หรือ ตัวใหญ่ โอกาสที่จะมีรายได้จากการตกปลา มีมากเช่นกัน เหมือนการพนันอย่างหนึ่ง เพราะไม่ใช่ทุกครั้งจะได้ปลาที่ได้เงินรางวัลสูง อย่างเพื่อนสามี ตกปลาได้แค่ตัวเดียว ได้ 50 หยวน แต่ต้องเสียค่าชั่วโมง ไป 80 หยวน อย่างนี้เป็นต้น ” สาวพลอยลี่ บอกเล่า ผ่านช่องยูทูบ
กฎกติกาสำหรับการตกปลาประเภทนี้
สำหรับกติกาและรูปแบบการเข้าใช้บริการในบ่อตกปลาประเภทนี้ จะมีกฎกติกาที่ชัดเจน และทุกคนต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ การตกแล้วปล่อยคืน บ่อประเภทนี้จะไม่ใช่บ่อตกปลาที่ให้ซื้อปลากลับบ้านไปทำอาหารได้ นักตกปลาจะต้องใช้เบ็ดไร้เงี่ยง (Barbless hooks) เพื่อลดการบาดเจ็บของปลา และเมื่อตกปลาขึ้นมาได้แล้ววัดขนาดหรือเช็กของรางวัลเสร็จ จะต้องปล่อยปลากลับคืนสู่บ่อทันทัน ห้ามใช้เหยื่อสดที่ทำให้ปลาตาย และจำกัดเวลาต่อรอบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและถนอมตัวปลา
ในส่วนของการการติดป้าย แท็กชิงรางวัล หรือที่คนจีนเรียกว่า Biao Yu เจ้าของบ่อจะนำปลาตัวที่ตกยาก ปลาไซส์ใหญ่ หรือปลาชนิดพิเศษ มาติด "แท็กพลาสติกสี" (คล้ายแท็กป้ายเสื้อ) หรือติดห่วงโค้ดรหัสไว้ที่ครีบหรือส่วนหางของปลา ส่วนเงินรางวัลตามระดับความยาก: สีหรือรหัสบนแท็กจะเป็นตัวกำหนดมูลค่าเงินรางวัล ยิ่งเป็นปลาตัวที่ตกยาก ฉลาด หรือมีน้ำหนักมาก มูลค่าของรางวัลจะยิ่งสูง โดยมีตั้งแต่รางวัลเล็กๆ หลักร้อยหยวน ไปจนถึงรางวัลใหญ่ (แจ็กพอต) หลักหมื่นหรือหลักแสนหยวน (หลายแสนบาทไทย)
บ่อตกปลาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจีน
ทั้งนี้ บ่อตกปลาประเภทนี้ ปัจจุบันมีการทำกันอย่างแพร่พลายเพราะคนจีนชื่นชอบ ทำให้สามารถพบบ่อตกปลาประเภทนี้ กระจายอยู่ทั่วประเทศจีน โดยมักจะตั้งอยู่แถบชานเมืองของมณฑลใหญ่ๆ เช่น มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong): ถือเป็นศูนย์กลางใหญ่ของการตกปลาแข่งขันและบ่อเชิงพาณิชย์ในจีน มีบ่อประเภทนี้เยอะมากเนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยให้ตกปลาได้ตลอดทั้งปี มณฑลเสฉวน (Sichuan) และ หูหนาน (Hunan) มีบ่อตกปลาแนวสันทนาการและแนว "เหมาเป่าถัง" เปิดให้บริการจำนวนมากเช่นกัน
อัตราค่าบริการ และรางวัลที่จะได้รับ
ส่วนอัตราค่าบริการ (Entry Fee) แต่ละแห่งคิดไม่เท่ากัน เช่นเดียวกับของรางวัลล่อใจก็ไม่เหมือนกัน หรือ เท่ากัน โดยเงินที่ได้จากการเข้าใช้บริการจะนำมาเฉลี่ยเป็นเงินรางวัล และยังนำไปเป็นเงินหมุนเวียนในการดูแลให้อาหารปลาด้วย จะเห็นว่า บางบ่อมีรายได้หลักหมื่นหยวน ต่อวันกันเลยทีเดียว
โดยราคาค่าบริการของบ่อตกปลาชิงรางวัลในจีน หรือที่เรียกว่า "บ่อเป่าถัง" หรือ "เฮยเคิง" จะแตกต่างกันไปตามมูลค่าของเงินรางวัลที่ทางบ่อตั้งไว้ ยิ่งปลาในบ่อมีรางวัลแจ็กพอตสูง ค่าตั๋วเข้าเล่นก็จะยิ่งแพงตามไปด้วย โดยทั่วไปสามารถแบ่งระดับราคาค่าบริการ ต่อรอบประมาณ 4–6 ชั่วโมง ดังนี้ บ่อระดับเริ่มต้น / เน้นสันทนาการ (ตั๋วหลักร้อย)ราคาค่าบริการ: ประมาณ 100 – 300 หยวน (ประมาณ 500 – 1,500 บาท) ลักษณะรางวัล เงินรางวัลบนตัวปลาจะไม่สูงมาก เริ่มต้นที่ตัวละ 20หยวน 50หยวน ไปจนถึง 200 หยวน หรือบางครั้งอาจแจกเป็นของรางวัล เช่น บุหรี่ เหล้า หรืออุปกรณ์ตกปลาแทน
ส่วนราคาบ่อระดับมาตรฐาน / ชิงโชคทั่วไป ที่ราคาตั๋วหลักพันต้นๆราคาค่าบริการ: ประมาณ 300 – 600 หยวน ประมาณ 1,500 – 3,000 บาท ลักษณะรางวัล บ่อระดับนี้เป็นที่นิยมที่สุด เงินรางวัลตั๋วธรรมดาจะอยู่ที่ 100–500 หยวน ส่วนปลาตัวใหญ่หรือปลาที่ตกยาก (ปลาเจ้าถิ่น) อาจมีรางวัลตั้งแต่ 1,000หยวน ไปจนถึง 5,000 หยวน
ในส่วนของบ่อระดับสูง / บ่อบิ๊กแมตช์ ราคาตั๋วหลักพันปลายๆ ถึงหลักหมื่นหยวนราคาค่าบริการ: ประมาณ 1,000 – 3,000+ หยวน หรือประมาณ 5,000 – 15,000 บาท ขึ้นไปต่อรอบ ลักษณะรางวัล: เป็นบ่อที่นักตกปลาสายล่ารางวัลใหญ่ชอบไป และมักจะต้องมีการจับสลากเลือกทำเลตกก่อนเริ่ม รางวัลขั้นต่ำบนตัวปลามักจะเริ่มที่ 1,000 หยวน และจะมีปลา "แจ็กพอตใหญ่" มักเรียกว่า ปลาจักรพรรดิ หรือปลาทองคำ ที่มีมูลค่ารางวัลสูงถึง 10,000 ถึง 160,000+ หยวน หรือประมาณ 50,000บาท ถึง 800,000 บาท
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบ่อตกปลาประเภทนี้ในจีนมีเงินรางวัลมูลค่าสูงมาก เข้าข่ายลักษณะ "ใช้เงินก้อนเล็กไปแลกเงินก้อนใหญ่" ในปัจจุบันทางการจีนจึงเริ่มมีการควบคุมอย่างเข้มงวด เพราะบ่อบางแห่งที่มีพฤติกรรมตั้งค่าตั๋วแพงเกินจริงและให้เงินรางวัลสูงเกินไป จะถูกเพ่งเล็งและดำเนินคดีในข้อหา "เปิดบ่อนการพนันแฝง"
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