found & found รุกขยายสาขารับตลาด Beauty & Wellness โต ชู Smart BA – J/K Beauty ดันเป้าสู่ Top 5 ปี 2570

found & found เกาะกระแสการเติบโตตลาด Health & Beauty ไทยที่มีมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาท ลุยเปิดสาขากระจายทั่วกรุงเทพฯ และจังหวัดหัวเมืองใหญ่ ชูกลยุทธ์คัดสรรสินค้า J-Beauty, K-Beauty และแบรนด์ไทยคุณภาพ ตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่เข้าใจผู้บริโภค ผสานบริการผ่าน “Smart BA” ยกระดับประสบการณ์เลือกซื้อสินค้าให้เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากขึ้น พร้อมตั้งเป้าก้าวสู่ Top 5 ตลาด Health & Beauty Retail ภายในปี 2570
นายณัฐพล ชูจิตารมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออาร์ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส จำกัด (ORHW) กล่าวว่า “ช่วงต้นปีที่ผ่านมาผลงานของ found & found ดำเนินไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถเปิดสาขาใหม่แล้ว 12 สาขา ภายในระยะเวลา 5 เดือน สะท้อนพฤติกรรมของลูกค้าที่มองหาร้าน Beauty & Wellness ที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ชีวิตประจำวัน และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกมากขึ้น ปัจจุบัน found & found เร่งเดินหน้าขยายสาขาครอบคลุมทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสาขาล่าสุด ได้แก่ found & found Ari ซึ่งเป็น Concept Store แห่งแรกของแบรนด์ที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ และภายในไตรมาส 3 นี้ บริษัทมีแผนเปิดเพิ่มอีก 10 สาขา เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายฐานสมาชิกและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินค้าใหม่จากญี่ปุ่น เกาหลี และแบรนด์ไทยที่กำลังได้รับความนิยม
กลยุทธ์สำคัญของ found & found เพื่อต่อสู้กับเจ้าตลาดเดิมและรับมือกับคู่แข่งหน้าใหม่ที่เข้ามา คือการคัดสรรสินค้า J/K Beauty ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยในหลากหลายไลฟ์สไตล์ ทั้งด้านคุณภาพ นวัตกรรม และเทรนด์ความงามระดับโลก โดยกลุ่ม J - Beauty เน้นจุดแข็งด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวในระยะยาว รองรับเทรนด์ Aging Society ที่เติบโตในประเทศไทย ผ่านแบรนด์ยอดนิยม เช่น Dr. Zero, Drip Tune และ Cica Method ขณะที่กลุ่ม K - Beauty เน้นความหลากหลาย ความทันสมัย และกระแสความนิยมระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับ Olive Young นำแบรนด์ยอดนิยมอย่าง BioHeal BOH และ Ideal For Men เข้ามาสร้างสีสันให้ตลาดไทย พร้อมกันนี้ found & found ยังให้ความสำคัญกับแบรนด์ T - Beauty ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ MizuMi, La Glace และ Journal เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มองหาสินค้าคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้
นอกจากนี้ found & found ยังเดินหน้าพัฒนา “Smart BA” หรือ Beauty Advisor รูปแบบใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัท และสามารถแนะนำสินค้าได้ทุกแบรนด์ ทุกผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าอย่างเป็นกลาง ช่วยสร้างอัตราการซื้อซ้ำที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการที่พนักงานสามารถแนะนำรูทีนการดูแลผิว 5 ขั้นตอน (Cleanse, Prep, Treat, Moisturize, Protect) ได้อย่างเป็นระบบ ช่วยยกระดับประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้า เพื่อทำให้การเลือกซื้อสินค้า Beauty & Wellness เป็นเรื่องง่าย เข้าถึงได้ และตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวันมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน found & found มีสาขา 24 แห่ง และจุดให้บริการรวม 21 จุดบริการ ครอบคลุมทั้งรูปแบบหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ พร้อมนำเสนอสินค้ากว่า 5,000 รายการ โดยยอดขายกว่า 90% ยังคงมาจากการตัดสินใจซื้อที่หน้าร้าน สะท้อนความสำคัญของประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าและการทดลองผลิตภัณฑ์จริง ขณะเดียวกัน บริษัทเดินหน้าพัฒนา Omnichannel Experience ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายช่องทาง อาทิ GrabMart, Shopee, Lazada และ TikTok Shop เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกและความรวดเร็วในการเลือกซื้อสินค้า รวมถึงนำเสนอ โปรโมชันและสินค้าเฉพาะบนแต่ละแพลตฟอร์ม
“นอกจากแผนการเปิดสาขาให้ครบ 54 สาขา และขยายฐานสมาชิกให้ครบ 100,000 ราย ในปีนี้ หัวใจสำคัญของการเติบโตของแบรนด์มาจากการผสานจุดแข็งด้าน Product Curation การคัดสรรสินค้า J-Beauty, K-Beauty และแบรนด์ไทยที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เข้ากับประสบการณ์บริการผ่าน Smart BA และการขยายสาขาในทำเลที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค โดยเชื่อมั่นว่า ภายในปี 2570 found & found จะก้าวสู่ Top 5 ในตลาด Health & Beauty Retail ของไทย และขยายเครือข่ายสู่ 500 สาขาภายในปี 2573 ได้อย่างแน่นอน นายณัฐพล ทิ้งท้าย