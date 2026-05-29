xs
xsm
sm
md
lg

CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



CMP กลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมของไทย ประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรบนเวที THAIFEX – Anuga Asia 2026 เดินหน้าเปลี่ยนผ่านบทบาทจาก “ผู้ผลิตและส่งออกข้าว” สู่การเป็น “Premium Rice Specialist” (ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว) มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่คุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารโลก

ประไพพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ CMP เปิดเผยว่า จากประสบการณ์เกือบ 90 ปี ที่ CMP ในฐานะกลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมของไทย ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของข้าว ตั้งแต่การทำงานร่วมกับเกษตรกรต้นทาง การคัดสรรสายพันธุ์ การควบคุมคุณภาพ การผลิต การส่งออกที่ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก ภายใต้ตราสัญลักษณ์”หงษ์ทอง”, ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคยุคใหม่ในระดับสากลภายใต้แนวคิด “Premium Rice Specialist for Quality Living” CMP มอง “ข้าว” ไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรทั่วไป แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และอนาคตของระบบอาหารยุคใหม่ ที่ผสานรวมคุณภาพ นวัตกรรม ความยั่งยืน และความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง


การเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพขององค์กรต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ซื้อระดับนานาชาติ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลก โดยภายในบูธของ CMP ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านข้าว ผ่าน 5 ไฮไลท์สำคัญ ประกอบด้วย:

• Premium Export Solutions: กลุ่มข้าวพรีเมียมมาตรฐานสากลสำหรับตลาดส่งออกทั่วโลก
• Organic Rice Solutions: ผลิตภัณฑ์และโซลูชันข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร
• OEM & Private Label Development: ศักยภาพการรับจ้างผลิตและการร่วมพัฒนาแบรนด์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
• Future Rice Concepts: การนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมอาหาร
• Global Partnerships: โอกาสการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใหม่กับพันธมิตรในตลาดต่างประเทศ

สำหรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Generations of Trust. Future of Rice.” เพื่อสะท้อนตัวตนของ CMP ในฐานะองค์กรที่เติบโตบนรากฐานของความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนข้าวไทยไปสู่โอกาสใหม่ในโลกอาหารยุคใหม่ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ตอบรับกับเทรนด์ความยั่งยืนของโลก


นอกจากนี้ CMP ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเกษตรกร ชุมชนผู้ผลิต การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ไปจนถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะยาว
“เราเชื่อมั่นว่าข้าวไทยยังมีศักยภาพอีกมหาศาลบนเวทีโลก หากเราสามารถเชื่อมโยงคุณภาพ นวัตกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมาเกือบ 90 ปี เราไม่ได้มองว่าข้าวเป็นเพียงสินค้าเกษตร แต่ข้าวยังเป็นส่วนหนึ่งในคุณภาพชีวิตของผู้คน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะส่งต่อคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไปสู่ผู้บริโภคในระดับสากล” คุณประไพพรรณ กล่าวเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ CMP เตรียมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญและการสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026–2027 ผ่านแคมเปญสร้างสรรค์ (Brand Campaigns) โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรหลากมิติ (Creative Collaborations) ตลอดจนการทำงานร่วมกับเชฟมืออาชีพและเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของ “ข้าวพรีเมียมไทย” ในมุมมองใหม่ที่เชื่อมโยงกับอาหาร คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลก THAIFEX 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นก้าวสำคัญของ CMP ในการประกาศทิศทางใหม่ของแบรนด์ไทยที่พร้อมเติบโตเคียงคู่กับอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน


สำหรับ กลุ่มธุรกิจ CMP: กลุ่มธุรกิจ CMP เป็นกลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมชั้นนำของไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสะสมยาวนานเกือบ 90 ปี ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของข้าว (Rice Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด “Premium Rice Specialist for Quality Living” โดยดำเนินงานร่วมกันผ่านบริษัทในเครืออันประกอบด้วย:

• บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยม ไรซ์ จำกัด (CM Premium Rice Co., Ltd.) – ดำเนินธุรกิจด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต การแปรรูป และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียมสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลก ภายใต้ตราสัญลักษณ์”หงษ์ทอง”, ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการพัฒนาตราสินค้าเฉพาะ (OEM และ Private Label Development)

• บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด (Royal Precious Agro Co., Ltd.) – ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียมสู่ตลาดในประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมต้นน้ำ การบริหารจัดการและคัดสรรวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย ชุมชนผู้ผลิต และการพัฒนาโซลูชันข้าวออร์แกนิกที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ทิศทางของโลกอาหารยุคใหม่

CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026
CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026
CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026
CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026