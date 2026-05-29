CMP ประกาศทิศทางใหม่สู่ “Premium Rice Specialist” บนเวที THAIFEX 2026

CMP กลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมของไทย ประกาศทิศทางใหม่ขององค์กรบนเวที THAIFEX – Anuga Asia 2026 เดินหน้าเปลี่ยนผ่านบทบาทจาก “ผู้ผลิตและส่งออกข้าว” สู่การเป็น “Premium Rice Specialist” (ผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว) มุ่งยกระดับข้าวไทยสู่คุณค่าใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารโลก
ประไพพรรณ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ CMP เปิดเผยว่า จากประสบการณ์เกือบ 90 ปี ที่ CMP ในฐานะกลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมของไทย ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของข้าว ตั้งแต่การทำงานร่วมกับเกษตรกรต้นทาง การคัดสรรสายพันธุ์ การควบคุมคุณภาพ การผลิต การส่งออกที่ได้รับการตอบรับจากทั่วโลก ภายใต้ตราสัญลักษณ์”หงษ์ทอง”, ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคยุคใหม่ในระดับสากลภายใต้แนวคิด “Premium Rice Specialist for Quality Living” CMP มอง “ข้าว” ไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรทั่วไป แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และอนาคตของระบบอาหารยุคใหม่ ที่ผสานรวมคุณภาพ นวัตกรรม ความยั่งยืน และความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภคเข้าด้วยกันอย่างแท้จริง
การเข้าร่วมงาน THAIFEX – Anuga Asia 2026 ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และศักยภาพขององค์กรต่อพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ซื้อระดับนานาชาติ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารจากทั่วโลก โดยภายในบูธของ CMP ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญด้านข้าว ผ่าน 5 ไฮไลท์สำคัญ ประกอบด้วย:
• Premium Export Solutions: กลุ่มข้าวพรีเมียมมาตรฐานสากลสำหรับตลาดส่งออกทั่วโลก
• Organic Rice Solutions: ผลิตภัณฑ์และโซลูชันข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพอย่างครบวงจร
• OEM & Private Label Development: ศักยภาพการรับจ้างผลิตและการร่วมพัฒนาแบรนด์เฉพาะตามความต้องการของลูกค้า
• Future Rice Concepts: การนำเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์ข้าวแห่งอนาคตเพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมอาหาร
• Global Partnerships: โอกาสการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือใหม่กับพันธมิตรในตลาดต่างประเทศ
สำหรับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในปีนี้ ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Generations of Trust. Future of Rice.” เพื่อสะท้อนตัวตนของ CMP ในฐานะองค์กรที่เติบโตบนรากฐานของความน่าเชื่อถือที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน พร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนข้าวไทยไปสู่โอกาสใหม่ในโลกอาหารยุคใหม่ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ตอบรับกับเทรนด์ความยั่งยืนของโลก
นอกจากนี้ CMP ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนรอบด้าน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำอย่างเกษตรกร ชุมชนผู้ผลิต การจัดหาวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ ไปจนถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมข้าวไทยในระยะยาว
“เราเชื่อมั่นว่าข้าวไทยยังมีศักยภาพอีกมหาศาลบนเวทีโลก หากเราสามารถเชื่อมโยงคุณภาพ นวัตกรรม สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้ากับความเข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมาเกือบ 90 ปี เราไม่ได้มองว่าข้าวเป็นเพียงสินค้าเกษตร แต่ข้าวยังเป็นส่วนหนึ่งในคุณภาพชีวิตของผู้คน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะส่งต่อคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามนี้ไปสู่ผู้บริโภคในระดับสากล” คุณประไพพรรณ กล่าวเพิ่มเติม
พร้อมกันนี้ CMP เตรียมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญและการสื่อสารแบรนด์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2026–2027 ผ่านแคมเปญสร้างสรรค์ (Brand Campaigns) โครงการความร่วมมือกับพันธมิตรหลากมิติ (Creative Collaborations) ตลอดจนการทำงานร่วมกับเชฟมืออาชีพและเครือข่ายระดับนานาชาติ เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของ “ข้าวพรีเมียมไทย” ในมุมมองใหม่ที่เชื่อมโยงกับอาหาร คุณภาพชีวิต และวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลก THAIFEX 2026 จึงไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่เป็นก้าวสำคัญของ CMP ในการประกาศทิศทางใหม่ของแบรนด์ไทยที่พร้อมเติบโตเคียงคู่กับอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สำหรับ กลุ่มธุรกิจ CMP: กลุ่มธุรกิจ CMP เป็นกลุ่มธุรกิจข้าวพรีเมียมชั้นนำของไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสะสมยาวนานเกือบ 90 ปี ดำเนินธุรกิจครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่าของข้าว (Rice Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้แนวคิด “Premium Rice Specialist for Quality Living” โดยดำเนินงานร่วมกันผ่านบริษัทในเครืออันประกอบด้วย:
• บริษัท ซีเอ็ม พรีเมี่ยม ไรซ์ จำกัด (CM Premium Rice Co., Ltd.) – ดำเนินธุรกิจด้านการควบคุมคุณภาพการผลิต การแปรรูป และผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียมสู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลก ภายใต้ตราสัญลักษณ์”หงษ์ทอง”, ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการพัฒนาตราสินค้าเฉพาะ (OEM และ Private Label Development)
• บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด (Royal Precious Agro Co., Ltd.) – ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียมสู่ตลาดในประเทศ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ”คิวไรซ์“, และ “นกกระเรียน”โดยให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมต้นน้ำ การบริหารจัดการและคัดสรรวัตถุดิบอย่างรับผิดชอบ การยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย ชุมชนผู้ผลิต และการพัฒนาโซลูชันข้าวออร์แกนิกที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ทิศทางของโลกอาหารยุคใหม่