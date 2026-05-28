ดีพร้อม สมาร์ท มูฟ” ซอฟต์แวร์ใหม่ช่วย SMEs ไทย บริหารโลจิสติกส์ ปิดปัญหาต้นทุน ช่วยบริหารขนส่งด้วยนวัตกรรมเอไอ

– กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมตั้งรับวิกฤตต้นทุนขนส่ง ภายใต้นโยบาย “ONE MIND : อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว” ผ่านโครงการ “DIPROM SMART Move” ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะให้ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีภายในกันยายนนี้เพื่ อช่วยลดต้นทุนด้านขนส่งและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเสริมภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน และต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้ AI และระบบสมาร์ทโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืน
นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังคงส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยเฉพาะต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) จึงได้เร่งขับเคลื่อนการยกระดับผู้ประกอบการไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภายใต้นโยบาย “ONE MIND : อุตสาหกรรมหนึ่งเดียว” ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทยในทุกมิติ “หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยกำลังเผชิญ คือ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีราคาสูงตั้งแต่หลักแสนไปจนถึงหลักล้านบาท รวมถึงมีค่าใช้จ่ายสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กจำนวนมากยังใช้วิธีบริหารจัดการแบบดั้งเดิม เช่น การวางแผนเส้นทางด้วยมือ การใช้สเปรดชีตพื้นฐาน หรือการสั่งงานผ่านโทรศัพท์ ซึ่งอาจทำให้ความแม่นยำในการดำเนินงาน และบริหารจัดการน้อยลง ส่งผลให้เกิดต้นทุนแฝง จนไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริงได้อย่างแม่นยำ ด้วยเหตุนี้ดีพร้อมจึงได้เริ่มโครงการ “DIPROM SMART Move” ภายใต้โครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแกร่ง SMEs (Rebuild SMEs) เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บริหารจัดการโลจิสติกส์สำเร็จรูป เพื่อผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรี ผ่านระบบ DIPROM E-Service โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างเร่งพัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้งานได้ในเดือนกันยายน 2569 นี้”
สำหรับระบบ DIPROM SMART Move ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับทั้งระบบ Online และ Offline ผ่านเทคโนโลยี Cloud และ No-Server Infrastructure ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี และรองรับการใช้งานในพื้นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร โดยประกอบด้วย 4 โมดูลหลัก ได้แก่ ระบบวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งล่วงหน้า (SmartCost) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละเที่ยววิ่ง ทั้งต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าแรง และต้นทุนคงที่พร้อมฟังก์ชันแนะนำการรวมเที่ยวขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุกและลดต้นทุนเชื้อเพลิงต่อหน่วย ระบบวางแผนและบริหารเส้นทางขนส่งอัจฉริยะ (Smart Route) ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ดิจิทัล ช่วยวางเส้นทางขนส่งได้อย่างแม่นยำ ลดระยะเวลาการเดินทาง และสามารถมอบหมายงานไปยังสมาร์ทโฟนของพนักงานขับรถได้ทันที ระบบติดตามสถานะรถและสินค้าแบบเรียลไทม์ (Smart Alert) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถ สถานะการขนส่ง และระยะเวลาการจอดรอได้ตลอดเวลา พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อเกิดความผิดปกติ และ ระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Smart Maintenance) ที่ช่วยติดตามประวัติการซ่อมและแจ้งเตือนกำหนดตรวจสภาพรถตามระยะเวลา เพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียฉุกเฉินระหว่างการขนส่ง
นางสาวณัฏฐิญา กล่าวต่อว่า ดีพร้อมยังผลักดันการประยุกต์ใช้ AI และ Smart Logistics เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารจัดการของ SMEs อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์ความต้องการสินค้า (Data Analytics & Forecasting) การคำนวณระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม การวางแผนเส้นทางขนส่งอัจฉริยะ (AI Smart Routing) การบริหารคลังสินค้าอัตโนมัติ ไปจนถึงการตรวจจับความผิดปกติและแจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ โครงการ DIPROM SMART Move ตั้งเป้าช่วยให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ลดต้นทุนด้านพลังงานและการขนส่ง รวมถึงยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ SMEs ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบซัพพลายเชนและภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะยาว
“การแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต จะไม่ได้แข่งขันกันเพียงเรื่องต้นทุนแรงงานอีกต่อไปแต่จะเป็นการแข่งขันด้วยข้อมูลเทคโนโลยี ความเร็วในการตัดสินใจและการปรับตัวสู่ดิจิทัล ผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัดการต้นทุนวางแผนโลจิสติกส์และเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างแม่นยำ จะเป็นผู้ที่ได้เปรียบทางการแข่งขันได้ในระยะยาวพร้อมลดความสูญเสียจากความไม่แน่นอน และต่อยอดสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยดีพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะมีผู้ประกอบการนำระบบ DIPROM SMART Move ไปใช้กว่า 100 ราย ภายในสิ้นปี 2570 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการด้านการขนส่งได้กว่า 10 ล้านบาท” นางสาวณัฏฐิญา กล่าวทิ้งท้าย