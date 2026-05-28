พาณิชย์ เปิดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย’ผนึกกำลัง 2 แพลตฟอร์มออนไลน์ ช่วย SME ไทย รายได้จากดิจิทัลคอมเมิร์ซ

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย’ สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้ SME ไทย ผนึกกำลัง 2 แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทย ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce กระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการชุมชนรายย่อยระยะยาว พันธมิตรน่ารัก!! แสดงพลัง ‘ไทยช่วยไทย’ จริงๆ ยอมหั่นรายได้หลักและกำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์ม ไม่เก็บค่าธรรมเนียม (GP) ตลอดโครงการฯ เห็นได้ชัดช่วยลดต้นทุน/เพิ่มกำไรให้ผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เตรียมต่อยอดเสริมแกร่ง SME ด้วยความรู้รอบด้าน เน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ เพิ่มยอดขาย/สร้างรายได้ให้ธุรกิจ เตรียมเปิดโครงการฯ วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ณ กระทรวงพาณิชย์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมต่อยอดความสำเร็จโครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ต้องการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบของสถานการณ์โลก วิกฤตด้านพลังงาน และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั้งของไทยและทั่วโลก โดยเป็นนโยบายที่รัฐบาลและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) ให้ความสำคัญ ต้องการให้ภาคประชาชนมีสภาพคล่องทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกัน ก็ไม่ละเลยในการดูแลผู้ประกอบการไทยทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ทั่วประเทศ เนื่องจากเป็นฟันเฟืองที่คอยหมุนระบบเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ
อธิบดีพูนพงษ์ กล่าวต่อว่า โครงการ ‘ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย’ เป็นการผนึกกำลังระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับ 2 แพลตฟอร์มออนไลน์สายเลือดไทยระดับประเทศ ได้แก่ ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce เพื่อนำสินค้าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ขึ้นจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่กำลังได้รับความนิยม สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการเข้าถึงช่องทางการค้าใหม่ๆ ยกระดับรายได้ให้ผู้ประกอบการไทย และรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางวิกฤตรอบด้าน โดยไฮไลท์ที่สะท้อนตัวตนที่แท้จริงของ ‘ไทยช่วยไทย’ คือ ThailandPostMart และ Nex Gen Commerce ยอมหั่นรายได้หลักและกำไรขั้นต้นของแพลตฟอร์ม โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม (GP: Gross Profit) ตลอดโครงการฯ แสดงถึงการบรรลุเป้าประสงค์หลักของโครงการไทยช่วยไทยอย่างแท้จริง รวมถึงรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนคูปองส่วนลดให้ 100 บาท รวม 500,000 ใบ และค่าขนส่งฟรี ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชน และ SME ที่สามารถช่วยลดต้นทุน/เพิ่มกำไรอย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ประชาชนที่เข้าซื้อสินค้าบน 2 แพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการ ‘ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย’ ก็จะได้สินค้าคุณภาพดี ในราคาสุดพิเศษตามแบบฉบับ ‘ไทยช่วยไทย’ เป็นการช่วยอุดหนุนสินค้าและให้กำลังใจผู้ประกอบการของไทย
เบื้องต้น หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกันรับสมัคร และคัดเลือกผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการชุมชน และ SME ที่มีศักยภาพ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,000 ราย เพื่อเข้าเปิดร้านค้าบน 2 แพลตฟอร์มดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2569 หรือจนกว่าจะเต็ม สมัครได้ทาง www.ไทยช่วยไทย.net โดยสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดเป็นสินค้าจาก SME และจากชุมชน โดยเป็นสินค้าอุปโภค/บริโภคที่ใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนใช้สินค้าไทย ทดแทนการนำเข้าสินค้า และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าไทย ภายใต้คอนเซป ‘ไทยทำ ไทยใช้ ไทยแข็งแกร่ง’ และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม ‘บริโภคไทยนิยม’ ที่สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยระยะยาว
ตลอดโครงการฯ กรมฯ และเจ้าหน้าที่ 2 แพลตฟอร์ม จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา/แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จนสามารถผลักดันให้เป็นผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ และใช้ตลาดออนไลน์เป็นช่องทางหลักควบคู่กับหน้าร้านในการจำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มการรับรู้สินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์เตรียมต่อยอดเสริมแกร่งผู้ประกอบการรายย่อย ชุมชน และ SME ด้วยความรู้รอบด้าน เน้นนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้าช่วยบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มยอดขาย/สร้างรายได้ให้ธุรกิจ ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยเดินหน้าสู่ดิจิทัลคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ
“ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดพิธีเปิดโครงการ ‘ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย’ โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางศุภจี สุธรรมพันธุ์) เป็นประธานในพิธี รวมถึง หน่วยงานพันธมิตรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ มาร่วมแสดงศักยภาพภายในงานฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้กดตระกร้าเพื่อเลือกซื้อสินค้าอุดหนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live) ของกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย