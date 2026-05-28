(คลิป)“เสื่อเส้นใยมะพร้าว” วัสดุคลุมดินสินค้ายอดนิยมของเกาหลี หลายคนตามหาแท้จริงแล้วผลิตในไทย

หลายคนที่ได้มีโอกาสไปประเทศเกาหลีจะเห็นว่า มีวัสดุคลุมดินชนิดหนึ่งทำจากเส้นใยมะพร้าว ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี ไม่ว่าจะเป็นการจัดสวน หรือ ในแปลงเกษตร เพราะด้วยความคงทน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังเพิ่มความสวยงามตามธรรมชาติ แท้จริงแล้วแหล่งผลิตอยู่ที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบฯ โรงงานเปิดมากว่า 10 ปี
เปลือกมะพร้าว จาก อ. ทับสะแก
สู่ เสื่อเส้นใยมะพร้าวสินค้ายอดนิยมเกาหลี
ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่ในหลายประเทศจะแก้ปัญหาเรื่องวัชพืชในแปลงผัก หรือในสวนผลไม้ โดยใช้วัสดุคลุมดิน เพื่อลดการฉีดพ่นสารเคมี ที่อาจจะตกค้างอยู่ในพืชผัก ผลไม้ แต่วัสดุคลุมดินที่เกษตรกรใช้ ส่วนใหญ่ไม่มีความคงทน ใช้ไปได้ไม่นานก็ต้องเปลี่ยน และเสื่อเส้นใยมะพร้าว กลายเป็นทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกร เพราะมีคงทนผลิตจากธรรมชาติเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
มิสเตอร์ จินฮยอง คัง (Mr.Jinhyung Kang ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหเซวา จำกัด อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า บริษัทฯ ของเราเป็นบริษัทข้ามชาติจากประเทศเกาหลี เข้ามาเปิดโรงงานผลิตแปรรูปเส้นใยมะพร้าว วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยทำออกมา 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก นำวัสดุเส้นใยมะพร้าวที่ได้ นำมาทำออกมาเป็นเสื่อ และส่วนที่เหลือจากการนำเส้นใยมาทำเสื่อ ยังสามารถนำขุยมะพร้าวมาทำเป็นปุ๋ย สำหรับใช้บำรุงดิน จำหน่ายสำหรับเกษตรกรที่ต้องการปุ๋ยบำรุงดินที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช่สารเคมี สินค้าทั้งหมดจะถูกส่งออกไปจำหน่ายที่ประเทศเกาหลี
ข้อดีของเสื่อเส้นใยมะพร้าว ทำไมคนเกาหลีถึงนิยม
สำหรับสินค้าหลักของโรงงนเรา คือ เสื่อเส้นใยมะพร้าว หรือ พรมใยมะพร้าว (Coconut Mat) ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี สืบเนื่องมาจาก เสื่อเส้นใยมะพร้าว มีคงทน และทำจากใยมะพร้าวที่มาจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนิยมนำไปใช้สำหรับเป็นวัสดุคลุมดินป้องกันดินสไลด์ สำหรับพื้นที่ลาดชัน ป้องกันการลื่นเมื่อฝนตกหรือหิมะละลาย, ป้องกันหน้าดินพังทลาย, และช่วยให้เดินง่ายขึ้นและยังสามารถป้องกันการขึ้นของวัชพืชในสวน หรือ แปลงเกษตรได้
ทั้งนี้ ข้อดีของเสื่อเส้นใยมะพร้าวมีคงทน สามารถใช้งานติดต่อกันได้นานกว่า 5 ปี และยังเหมาะกับประเทศเมืองหนาวจัดที่มีหิมะ อย่างเกาหลี เพราะเสื่อเส้นใยมะพร้าวจะช่วยเป็นฉนวนกันความร้อนให้ดินในฤดูหนาวและปกป้องพืชจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำค้างแข็ง เนื่องจากช่วยให้ดินอุ่นและรักษาความชื้นแม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น
นอกจากนี้ เสื่อเส้นใยมะพร้าวยังสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะวัสดุที่นำมาใช้ เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์เป็นเส้นใยมะพร้าว จะมีวัสดุอื่นที่ช่วยยึดก็จะเป็นเส้นด้ายที่ทางบริษัทฯ เลือกใช้เส้นด้ายจากฝ้าย 0.1เปอร์เซ็นต์ โดยเส้นใยมะพร้าวเป็นเส้นใยตามธรรมชาติที่ได้มาจากเปลือกชั้นนอกของมะพร้าว ผ่านการทำความสะอาดและแปรรูปอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ปราศจากสิ่งเจือปน
ลักษณะของเสื่อเส้นใยมะพร้าว
โดยเสื่อเส้นใยมะพร้าว นำเส้นใยมะพร้าวเหนียวหนา นำมาถักทอเป็นผืนเสื่อที่มีความหนาและทนทานสูง มีคุณสมบัติเด่นในการขูดดักฝุ่น ดิน โคลน และทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดี (ทนแดด ทนฝน และทนความชื้นสูง) นอกจากเสื่อปูทางเดินภายนอกแล้ว ยังนิยมนำมาตัดเย็บทำเป็นพรมเช็ดเท้าขนาดใหญ่หน้าอาคาร หรือใช้เป็นวัสดุคลุมดินในการเกษตรและงานจัดสวนและข้อดีของเสื่อเส้นใยมะพร้าว คือ มีความสวยงามและมีความยืดหยุน เหมาะกับการนำไปปูเป็นทางเดินช่วยให้นุ่มเท้า สำหรับผู้ที่ต้องการนำไปใช้สำหรับงานตกแต่งสวน และยังช่วยคลุมการเกิดของวัชพืชได้ดวย
ทำไมเลือกมาตั้งโรงงานในประเทศไทย
สำหรับบริษัทสหเซวา เป็นบริษัทต้นทางมาจากประเทศเกาหลี ได้มาลงทุนจัดตั้งบริษัทฯ และโรงงานผลิตที่ประเทศไทย เพื่อส่งออกไปยังประเทศของตนเองอีกทอดหนึ่ง และที่เลือกตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย เพราะทราบมาว่า ที่ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพื้นที่การปลูกมะพร้าวคุณภาพดีของประเทศไทย และเป็นพื้นที่การปลูกมะพร้าวที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะมะพร้าวกะทิ เพราะเป็นมะพร้าวที่มีเปลือกหนา ลูกใหญ่ และให้เส้นใยมะพร้าวคุณภาพดีเหนียวคงทน เหมาะกับการนำมาทำเป็นเส้นใยในการทำเสื่อของทางโรงงาน
โดยได้รับซื้อเปลือกมะพร้าว ในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 35,000 คันรถกระบะ ที่เข้ามาส่งเปลือกมะพร้าวให้กับโรงงาน มีเจ้าของสวนมะพร้าวกว่า 2,000 ราย มีรายได้จากการนำเปลือกมะพร้าวมาส่งให้กับทางโรงงาน โดย ราคามะพร้าวที่ทางสวนรับซื้อจากเกษตรกร จะขึ้นอยู่กับราคามะพร้าวที่ขายกันในช่วงนั้น ถ้าเป็นช่วงที่มะพร้าวราคาสูงจากผลผลิตที่ออกน้อย เปลือกมะพร้าวก็จะราคาสูงตามไปด้วย ช่วงที่มะพร้าวราคาตกจากผลผลิตออกมา ราคาเปลือกมะพร้าว ก็จะราคาถูกลง
ประวัติของบริษัทแม่ที่ประเทศเกาหลื
ทั้งนี้ บริษัท Woongsol บริษัทแม่ที่ประเทศเกาหลี คือ หนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุปลูกพืชสวนรายใหญ่ในประเทศเกาหลี และเพื่อความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ เช่น ขุยมะพร้าว (COCO PEAT) ทางบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งฐานผลิตในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซีย นานกว่า 10 ปี ซึ่งที่ผ่านมา เส้นใยมะพร้าวเหล่านี้จะถูกส่งออกไปประเทศจีน แต่ตอนนี้ ได้ถูกนำมาเป็นวัตถุดิบหลักให้กับโรงงานของเรา
ความนิยมที่เพิ่มขึ้น เตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีกกว่า เท่าตัว
ปัจจุบันจุดมุ่งหมายหลักทางธุรกิจของเรา ต้องการขยายตัวในเชิงกลยุทธ์เข้าสู่อุตสาหกรรมเสื่อใยมะพร้าว (Coco Mat) อย่างเต็มรูปแบบจากโรงงานทั้ง 2 ประเทศ ที่อินโดนีเซียและประเทศไทย โดยปจจุบันมีกำลังการผลิตที่สามารถส่งออกได้ประมาณ 35 ตู้คอนเทนเนอร์ ต่อเดือน และกำลังจะเพิ่มกำลังการผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียได้เดือนละ 50 ตู้คอนเทนเนอร์ และเป้าหมายระยะยาว ต้องการผลิตให้ได้ปีละ 2,000 ตู้คอนเทรนเนอร์ต่อปี ซึ่งความต้องการเส้นใยมะพร้าวจากทั้ง 2 ประเทศ ยังต้องการอีกเป็นจำนวนมาก
ที่ผ่านมาสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมดจะส่งกลับไปประเทศเกาหลี แต่ปีนี้ ตั้งใจว่าจะนำมาขายให้กับคนไทยที่สนใจด้วย ผู้สนใจก็สอบถามเข้าไปที่บริษัทฯ โดยจำหน่ายอยู่ที่ตารางแมตรละ 100 บาท เพื่อให้คนไทยที่มองหาวัสดุคลุมดินจากวัสดุธรรมชาติไปใช้สำหรับแปลงเกษตร หรือต้องการวัสดุคลุมที่สามารถนำไปใข้สำหรับทางเดินในสวนสำหรับการจัดสวนในบ้าน เพื่อเพิ่มความสวยงามได้
ติดต่อ โทร.08-0012-4212