(ชมคลิป) “นกเพลาลอย หาดใหญ่” จากวันที่เดินไม่ได้…สู่เจ้าของอู่รถชื่อดังภาคใต้ สู้ทุกวิกฤตด้วยหัวใจไม่ยอมแพ้

ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีอู่รถแห่งหนึ่งที่ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ “รถกระบะ” ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในฝีมืออย่างยิ่ง ด้วยคุณภาพ มาตรฐาน และบริการที่ซื่อสัตย์ จริงใจ อู่แห่งนี้ คือ “นกเพลาลอย หาดใหญ่” ก่อตั้งและเติบโตมาจากชายหัวใจแกร่ง “ธนกร รักแคว้น” หรือ “คุณนก” ที่เริ่มต้นอาชีพจากความชอบ แม้จะต้องเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิต แต่เขา “ไม่ยอมแพ้” สู้ด้วยสมองและหัวใจเรื่อยมา บริหารจัดการ และพัฒนาธุรกิจบนวีลแชร์ จนโตใหญ่ ขยายกิจการ จากอู่เล็ก ๆ สู่เนื้อที่กว้างกว่า 1 ไร่
และแม้ว่า เมื่อปลายปี 2568 ที่ผ่านมา ธุรกิจต้องประสบวิกฤตครั้งสำคัญจากมหาอุทกภัย แต่ด้วยหัวใจแข็งแกร่งไม่เปลี่ยนแปลง เขาพร้อมพาธุรกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง โดยมี SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย เป็นอีกแรงสนับสนุนช่วยเติมพลังอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นจากความชอบ ต่อยอดด้วยความเข้าใจผู้ใช้งาน
คุณธนกร รักแคว้น หรือ นก เจ้าของอู่ เล่าว่า ตั้งแต่เด็ก ชอบเรื่องรถยนต์มาก เรียนรู้และฝึกฝนด้วยตัวเอง จนเมื่อโตขึ้นได้มีโอกาสเรียนช่างและฝึกงานในศูนย์บริการรถยนต์ ทำให้เขาได้พื้นฐานที่ถูกต้อง ทั้งระบบ และมาตรฐาน จนหลังเรียนจบ เริ่มต้นจากทำงานขับรถส่งของ รับผิดชอบหน้าที่ทั้งคนขับ ดูแลและซ่อมบำรุงรถด้วยตัวเอง
“ตอนนั้นผมซ่อมรถเอง ดูแลเองทั้งหมด จนเพื่อนๆ ที่ขับรถส่งของด้วยกัน เริ่มทักว่า ทำไมรถของนกไม่เคยเสียเลย” คุณนก เล่าย้อนเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งคำถามนั้นไม่ได้เป็นแค่คำชม แต่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เพื่อน ๆ เริ่มเอารถมาให้เขาช่วยดูแลจากช่วยซ่อม ค่อยๆ กลายเป็นงานที่จริงจังขึ้น มีคนบอกต่อมากขึ้น และในที่สุดก็กลายเป็นกิจการ “อู่รถ” ที่ยืนอยู่บนความไว้วางใจของคนใช้รถ โดยเฉพาะรถเพื่อการประกอบอาชีพ
คุณนก บอกว่า งานของเขาไม่ใช่แค่ซ่อมให้กลับไปวิ่งได้ แต่คือ “การแก้ปัญหาให้ลูกค้า” เพราะรถที่ใช้สำหรับทำมาหากิน จำเป็นต้องปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะการบรรทุกน้ำหนัก พฤติกรรมการขับ รวมถึง ข้อจำกัดเรื่องต้นทุน ดังนั้น งานของเขา จึงไม่ใช่แค่ซ่อม แต่คือการทำให้รถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้อย่างแท้จริง
จุดเปลี่ยน เมื่อร่างกายหยุดได้ แต่หัวใจไม่หยุด
ชีวิตของคุณนก ต้องพบจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในปี 2560 เมื่อประสบอุบัติเหตุรุนแรง ถึงขั้น “เดินไม่ได้” ต้องอาศัยวิลแชร์ แม้ร่างกายจะเป็นอุปสรรค แต่เขา “ไม่ยอมแพ้” โดยมีภรรยา (ชยุตา แสงเสถียร) คอยเป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญที่อยู่ข้างหลังเสมอ ลาออกจากงานประจำมาช่วยดูแลบริหารกิจการ จนสามารถสร้างจากอู่เล็กๆ จนปัจจุบัน เติบโตบนเนื้อที่กว่า 1 ไร่ ภายใต้บริษัท นกเพลาลอย หาดใหญ่ จำกัด
คุณนก ระบุว่า จุดเด่นของอู่แห่งนี้ คือ ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะงานช่วงล่างสำหรับรถกระบะ นอกเหนือจากเรื่องฝีมือ และคุณภาพแล้ว อีกสิ่งสำคัญ คือ บริการด้วยความซื่อสัตย์ และจริงใจ ให้ข้อมูลที่แท้จริงทุกอย่างกับลูกค้า บอกข้อดีข้อเสียในแต่ละมิติ แล้ว “ให้ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจเอง”
ในมุมของคนทำธุรกิจบริการ วิธีคิดนี้ทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าเปลี่ยนจาก “ช่าง-คนเอารถมาซ่อม” มาเป็น “ที่ปรึกษา-ผู้ประกอบการ” ที่คุยกันด้วยเหตุผล เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน คือให้รถกลับไปทำงานได้ดี ปลอดภัย และคุ้มค่าในระยะยาว
“ก่อนทำงาน ผมจะคุยกับลูกค้าละเอียดเสมอว่า ต้องการนำรถไปใช้งานแบบไหนเป็นหลัก ขับเร็วไหม บรรทุกเท่าไร วิ่งเส้นไหน ฯลฯ เพื่อ “ปรับจูน” ให้ตรงใจและตรงงานจริงที่สุด เพราะรถใช้งานหนักไม่ได้มีสูตรเดียวจบ รถแต่ละคันมีชีวิตของมัน และลูกค้าแต่ละคนมีโจทย์ของตัวเอง” นี่คือเหตุผลที่ทำให้ลูกค้า ประทับใจอู่นกเพลาลอย ที่ให้บริการด้วยความ “เข้าใจ” ไม่ใช่แค่ “ซ่อม”
ทุนก้อนแรก 1 ล้านบาท จาก SME D Bank ช่วยแจ้งเกิดธุรกิจ
ช่วงประมาณ ปี 2565 เวลานั้น กิจการยังเป็นอู่ขนาดเล็ก ๆ เปิดในบ้าน แต่ด้วยจำนวนลูกค้าที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ต้องการเงินทุนเพื่อมาขยายกิจการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank มองเห็นถึงศักยภาพ จากผลงานและชื่อเสียงที่เป็นรู้จักของคนในพื้นที่ เข้ามาช่วยเติมทุนก้อนแรก 1 ล้านบาท กลายเป็นจิ๊กซอว์สำคัญ ช่วยให้กิจการต่อยอดได้ถูกจังหวะ และจากนั้น คอยช่วยเติมทุนเพิ่มเติม เคียงข้างตลอดเส้นทางธุรกิจ และเติบโตมาด้วยกัน จนปัจจุบัน อู่นกเพลาลอย หาดใหญ่ เติบใหญ่ยืนแนวหน้าของอู่ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ให้บริการลูกค้าครอบคลุมในหลายจังหวัดทางภาคใต้
และในช่วงปลายปี 2568 ที่ผ่านมา อู่นกเพลาลอย ก็ได้รับผลกระทบรุนแรงจากมหาอุทกภัย เช่นเดียวกับอีกหลายๆ กิจการในพื้นที่หาดใหญ่ ซึ่ง SME D Bank ได้เข้ามาสำรวจ และสอบถามความเสียหาย เพื่อจะพร้อมให้ความช่วยเหลือ สิ่งนี้ทำให้เขาอุ่นใจ และกล้าที่จะวางแผนก้าวต่อไป เพราะรู้ว่ามีเพื่อนที่เข้าใจผู้ประกอบการจริงๆ อยู่ข้างหลังมากกว่าร่างกาย คือ สมองและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้
ท้ายที่สุด แก่นหลักที่ทำให้ธุรกิจอู่ของคุณนก เติบโตขึ้นมาได้ ไม่ได้มีแค่เชิงเทคนิคเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ “วิธีคิดกับหัวใจ” ที่มุ่งมั่นพัฒนาปรับตัวเองอยู่เสมอ อดทนและไม่ยอมแพ้ แม้จะต้องเผชิญกับวิกฤตหนักหน่วง ครั้งแล้วครั้งเล่า
“โลกทุกวันนี้ เปิดกว้าง ความรู้อยู่ในมือถือเรา อยู่ที่เราต้องเลือกเสพให้เป็น และรู้จักปรับตัวตลอดเวลา ไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องลงมือทำ ลองผิดลองถูก แล้วปรับให้เหมาะสมกับตัวเอง ไม่มีคำว่าผิด มีแต่ ถ้าทำแล้วยังไม่ได้ ก็ปรับใหม่ ทุกวันนี้ ผมก็ยังปรับตัวเสมอ” คุณนก ระบุ
อย่างไรก็ตามประโยคส่งท้ายดังกล่าว บ่งบอกแนวคิดทั้งหมดได้เป็นอย่างดี แม้ว่า ร่างกายจะมีข้อจำกัด แต่สมองและหัวใจ ไม่มีสิ่งใดขวางกันได้ ทุกปัญหามีทางออก ขอแค่ไม่ยอมแพ้ ความสำเร็จของ “อู่นกเพลาลอย หาดใหญ่” คือ บทพิสูจน์ให้เห็นจริง
