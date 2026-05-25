DBD เปิดรับสมัครผปก.ภาคเหนือและภาคใต้ ร่วมโครงการ “E-Com Restart Roadshow ฟื้นธุรกิจปั้นธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมโครงการ “E-Com Restart Roadshow ฟื้นธุรกิจสร้างโอกาส” ยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยสู่โลกการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร มุ่งเสริมองค์ความรู้ด้าน E-Commerce การตลาดดิจิทัล การไลฟ์ขายสินค้า และการสร้างแบรนด์ออนไลน์ พร้อมเปิดพื้นที่สร้างยอดขายจริงผ่านกิจกรรมพิเศษตลอดโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย กำหนดจัดงานวันที่ 11 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา และวันที่ 25 มิถุนายน 2569 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ ภาคใต้สมัครได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2569 และภาคเหนือสมัครได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า ปัจจุบันตลาดออนไลน์ถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงร่วมกับ สสว. จัดโครงการ “E-Com Restart Roadshow ฟื้นธุรกิจสร้างโอกาส” ขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างรายได้ และต่อยอดธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับโครงการ “E-Com Restart Roadshow ฟื้นธุรกิจสร้างโอกาส” ได้ออกแบบกิจกรรมให้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการยุคใหม่ ครอบคลุมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจ การพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ และการสร้างโอกาสทางการตลาดจริง ผ่าน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ “Rethink” เปิดมุมมองธุรกิจและอัปเดตเทรนด์ E-Commerce ภายในกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ อินฟลูเอนเซอร์ และนักขายออนไลน์มืออาชีพ เช่น *เจนนี่ รัชนก *เต๋า เศรษฐพงศ์ *นัท นิสามณี *พิม พิมประภา *เคธี พล *เชียร์ ฑิฆัมพร ผ่าน Workshop และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทั้งเทคนิคการขายออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ การยิงแอด การไลฟ์ขายสินค้า การสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัล รวมถึงแนวทางเพิ่มยอดขายและเข้าถึงลูกค้าในยุคออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Live Marathon เพื่อโปรโมตสินค้าและกระตุ้นยอดขาย พร้อมรับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ เพิ่มความน่าเชื่อถือ และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผู้ประกอบการไปกิจกรรม “Rebuild” เสริมการสร้างแบรนด์และประชาสัมพันธ์ร้านค้าออนไลน์ “Reboost” เพิ่มยอดขายผ่านกิจกรรม Live Commerce พร้อมโค้ดส่วนลดกว่า 2,500,000 บาท และ “Results” สรุปผลความสำเร็จพร้อมต่อยอดเครือข่ายธุรกิจในระยะยาว
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถ “รีสตาร์ทธุรกิจ” และก้าวสู่การค้าออนไลน์ได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
“ในวันที่การแข่งขันทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การเริ่มต้นใหม่อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่คือโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการยกระดับธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ โครงการ ‘E-Com Restart Roadshow ฟื้นธุรกิจสร้างโอกาส’ จึงไม่ใช่เพียงเวทีการเรียนรู้ แต่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่จะช่วยเติมความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อเครือข่ายธุรกิจ และเปิดประตูสู่รายได้ใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างมั่นคงในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวสรุป
ผู้ประกอบการและผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ ภาคใต้สมัครได้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2569 และภาคเหนือสมัครได้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2569 และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecomrestartroadshow.com รับจำนวนจำกัด ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมการใช้นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 02-547-5959 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th