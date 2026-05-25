พาณิชย์จับมืออินฟลูเอนเซอร์จีนชื่อดัง ดัน “มะพร้าวน้ำหอมไทย” เจาะตลาดแดนมังกร ตอกย้ำภาพลักษณ์ไทย “Land of Tropical Fruits”
นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) มอบหมายนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยในตลาดจีน และให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกรมพาณิชย์ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนายต่ง อวี่ฮุย อินฟลูเอนเซอร์ชาวจีนชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 39 ล้านคน ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยมีนายประคัลภ์ กอดำรง รองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
นายพรวิช เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย–จีน รวมถึงโอกาสการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดจีน พร้อมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์และคุณภาพของ “มะพร้าวน้ำหอมไทย” ตลอดจนแนวทางการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคชาวจีนในด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้าไทย
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เยี่ยมชมตลาดน้ำดำเนินสะดวก เพื่อถ่ายทำและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทย โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมไทย ให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดจีน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงผลไม้อาเซียนสู่ศูนย์กลางกว่างซีจ้วง ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในการถ่ายทำ ก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียและเวียดนาม
“กระทรวงพาณิชย์ โดย DITP พร้อมเดินหน้าผลักดันและประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด ‘THAILAND : THE LAND OF TROPICAL FRUITS’ เพื่อสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารในทิศทางเดียวกันในทุกกิจกรรมทั่วโลก ไทยและจีนถือเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่พร้อมเติบโตไปด้วยกัน โดยหวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสะพานเชื่อมความร่วมมือด้านการค้าเกษตรระหว่างสองประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และช่วยสนับสนุนผลไม้ศักยภาพของไทย เช่น ทุเรียน มะพร้าวน้ำหอม มังคุด และลำไย ให้สามารถขยายตลาดในจีนได้อย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ ” นายพรวิช กล่าว