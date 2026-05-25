(คลิป) จากผลทุเรียนอ่อน ของเหลือทิ้งการเกษตร สู่ นวัตกรรมครีมกันแดด“InnoBotanica SunShield” ทีมนักวิจัยไทยคว้ารางวัลนวัตกรรมเวทีโลก

ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ในแต่ละปีประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศและเกษตรกร แต่กว่าที่ทุเรียนจะเป็นผลใหญ่ออกมาจำหน่าย เกษตรกรต้องตัดแต่งดอกและผลทุเรียนระยะตัดแต่งผล (เบบี้ทุเรียน) ทิ้งเฉลี่ยราว 200-300 ผล/ต้น เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถเก็บผลทั้งหมดไว้ได้ เพราะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของต้นทุเรียน อีกทั้งเพื่อเป็นการคัดเกรดสำหรับส่งขายผลในระดับพรีเมียม เกษตรกรจึงจำเป็นต้องคัดเลือกไว้เฉพาะผลที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ดีและมีรูปร่างสวยงามสมบูรณ์เท่านั้น


จากปัญหาดังกล่าว ทีมนักวิจัยไทย นำโดย ศ. ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร. มงคล ศิริจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เล็งเห็นคุณค่าของดอกและผลเบบี้ทุเรียนที่ถูกตัดทิ้งเป็นจำนวนมาก

จึงนำมาวิจัยเชิงลึกและค้นพบว่า สารสกัดจากทุเรียนเบบี้มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวได้อย่างดีเยี่ยม แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรนี้ ได้นำไปสู่ความร่วมมือกับบริษัท อินโนไฟโตเทค จำกัด ซึ่งเป็นสปินออฟของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการผลักดันองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ จนประสบความสำเร็จเป็น “InnoBotanica SunShield Sunscreen Serum” กันแดดนวัตกรรมล่าสุดที่ใช้สารสกัดจากผลเบบี้ทุเรียนร่วมกับ Green ZnO ที่ผลิตจากสารสกัดดอกทุเรียน ชูจุดเด่น “ปกป้องผิวจากรังสี UV พร้อมฟื้นบำรุงผิวให้กระจ่างใสและสุขภาพดี” ภายใต้วิสัยทัศน์ความงามที่ยั่งยืนและใส่ใจโลก มุ่งยกระดับสกินแคร์ไทยสู่มาตรฐานระดับสากล

โดยนวัตกรรมกันแดดรักษ์โลกสูตรล่าสุดนี้ ได้ถูกนำไปร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน AGRITECHNICA ASIA & HortEx 2026 ณ Hall 98–99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20–22 พฤษภาคม 2026 ที่ผ่านมา




เจาะลึกที่มาและหัวใจทางวิทยาศาสตร์ของ InnoBotanica SunShield

จุดเริ่มต้นของ InnoBotanica SunShield เริ่มจากการลงพื้นที่สำรวจสวนทุเรียนของทีมวิจัย ซึ่งพบว่าในแต่ละฤดูกาล มี “ดอกทุเรียน” และ “ผลทุเรียนระยะตัดแต่งผล (baby durian)” ถูกตัดทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเกษตรกรต้องควบคุมการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนให้แข็งแรง และคัดเลือกเฉพาะผลที่สมบูรณ์เพื่อการจำหน่าย วัสดุเหล่านี้จึงกลายเป็นของเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เลี่ยงไม่ได้ และยังสร้างภาระในการจัดการ หากปล่อยทิ้งไว้ในสวนอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของจุลชีพที่ก่อโรคได้ในอนาคต ด้วยแนวคิด “เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้” ทีมวิจัยจึงนำดอกและผลเบบี้ทุเรียนมาสกัดและวิเคราะห์เชิงลึก จนพบสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีศักยภาพสูง ได้แก่

• สารกลุ่มโปรไซยานิดิน (Procyanidins) สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูง ช่วยปกป้องเซลล์ผิวจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระและแสง UV

• ออลิโกเพคติน (Oligo-pectin) ผลิตได้จากผลเบบี้ทุเรียนด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์ มีคุณสมบัติช่วยปรับสมดุลผิว เสริมเกราะป้องกันความชุ่มชื้น และสนับสนุนสุขภาพผิวอย่างอ่อนโยน

• Biogenic ZnO ที่ผลิตโดยใช้สารสกัดจากดอกทุเรียน ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด
ซึ่งการค้นพบดังกล่าวเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ทีมวิจัยมองเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านความงาม แต่ยังช่วยลดปัญหาของเหลือทิ้งทางการเกษตรได้จริง


นิยามของ "ทุเรียนระยะตัดแต่งผล" และความลับทางชีวภาพ

ทุเรียนระยะตัดแต่งผล (เบบี้ทุเรียน) คือ ผลของทุเรียน (Durio zibethinus L.) ที่ระยะ 30-45 วันหลังการผสมเกสร ที่ยังไม่มีการเจริญของเนื้อผลที่สมบูรณ์ และยังไม่มีการสร้างกลิ่นของสารระเหยที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน ผลเบบี้ทุเรียนมีความยาว 6-12 เซนติเมตร และมีเมือกใสคล้ายเมือกหอยทากอยู่ภายในเมื่อนำไปแช่น้ำ ในการศึกษาครั้งนี้ทีมวิจัยได้นำผลเบบี้ทุเรียนไปวิเคราะห์เมแทโบโลม (เมแทบอไลต์ทั้งหมด) เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี และศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพควบคู่ไปด้วย จึงพบสารกลุ่มโพลีฟีนอล (Polyphenols) ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงมาก โดยยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ และยังมีฤทธิ์ด้านไกลเคชัน (Glycation) คือการเติมน้ำตาลเข้าไปที่โปรตีน สอดคล้องกับความชราของเซลล์ รวมไปถึงความสามารถในการป้องกันผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลต นอกจากนี้ ยังพบเพคติน (Pectin) ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง


นวัตกรรมเคมีสีเขียว "Green ZnO"


อีกหนึ่งหัวใจของ InnoBotanica SunShield Sunscreen Serum คือการใช้อนุภาคไมโครซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่สังเคราะห์ด้วยกระบวนการเคมีสีเขียว (Green Chemistry) จากสารสกัดดอกทุเรียน ทำให้ได้ ZnO ที่ช่วยสะท้อนและกระจายรังสี UV ช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA/UVB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับกระบวนการสังเคราะห์แบบดั้งเดิม การผสานระหว่างสารสกัดจากพืช (baby durian & ดอกทุเรียน) กับ Green ZnO ทำให้กันแดดสูตรนี้ ทำหน้าที่ได้ทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใส สุขภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความงามที่ยั่งยืน (sustainable beauty) และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมกับคำนิยามที่ว่า “กันแดดที่เป็นมากกว่ากันแดด”


“หนึ่งขั้นตอนที่ดูแลได้ทั้งผิวและโลก” การันตีด้วยรางวัลนวัตกรรมระดับโลก


InnoBotanica SunShield Sunscreen Serum พัฒนาภายใต้แนวคิด “หนึ่งขั้นตอนที่ดูแลได้ทั้งผิวและโลก” สะท้อนภาพความสำเร็จของงานวิจัยไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กลายเป็นคุณค่าต่อผิวและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกระบวนการพัฒนาและวิจัยยาวนานกว่า 6 ปี ผลิตภัณฑ์นี้จึงเป็นเสมือนตัวอย่างของการเชื่อมโยง “ห้องแล็บ–สวนเกษตร–ผู้บริโภค” เข้าด้วยกัน โดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสร้างสมดุลระหว่างความสวยงามของผิวพรรณและความยั่งยืนของโลก


คุณภาพของแนวคิดและศักยภาพของผลิตภัณฑ์ได้รับการยืนยันจากรางวัลบนเวทีประกวดนวัตกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

1. ผลงาน “FeelFruits Harmony: facial mask and sunscreen from durian by-products”
• รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงาน Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) – Thailand Inventors’ Day 2025 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
• รางวัลเหรียญทองพิเศษ (Special Prize Gold Medal) มอบโดย The National Institute for Research & Development in Chemistry and Petrochemistry (ICECHIM) ประเทศโรมาเนีย จากการคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่นในระดับนานาชาติ

2. ผลงาน “InnoBotanica Sunshield: An innovative and sustainable sunscreen serum developed through green chemistry from durian by-products”

• รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) ในงาน Japan Design, Idea and Invention Expo: JDIE 2025 โดย World Invention Intellectual Property Association (WIIPA)

รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า นวัตกรรมกันแดดจากของเหลือใช้ในสวนทุเรียนไม่ได้มีดีเพียงแนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล“InnoBotanica SunShield Sunscreen Serum” จึงถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของสกินแคร์สัญชาติไทย ที่แสดงให้เห็นว่าการผสานระหว่างงานวิจัยเชิงลึก นวัตกรรมเคมีสีเขียว และการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งต่อผิวพรรณ ผู้บริโภค เกษตรกร และโลกใบนี้ไปพร้อมกันได้อย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศ. ดร.ศุภอรรจ ศิริกันทรมาศ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร. มงคล ศิริจันทร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Line OA: https://line.me/R/ti/p/@451wbvuh Facebook: InnoBotanica SunShield และ Instagram: innobotanica

(คลิป) จากผลทุเรียนอ่อน ของเหลือทิ้งการเกษตร สู่ นวัตกรรมครีมกันแดด"InnoBotanica SunShield" ทีมนักวิจัยไทยคว้ารางวัลนวัตกรรมเวทีโลก
