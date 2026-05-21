Wallace ไก่ทอดฉายา KFC เมืองจีน บุกไทยกลยุทธ์ราคา ไม่สะเทือนแค่แบรนด์ดัง ไก่ทอดหาดใหญ่ตลาดนัดมีหนาว

การเข้ามาแบบเงียบของไก่ทอดแบรนด์ดังจากประเทศจีน Wallace คนไทยรู้จักในชื่อ วอลเลส เป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดและไก่ทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแบรนด์หนึ่งจากประเทศจีน จนได้รับฉายาในกลุ่มผู้บริโภคว่าเป็น "KFC เมืองจีน" เนื่องจากมีเมนูที่คล้ายคลึงกัน แต่โดดเด่นในเรื่องของราคาที่เข้าถึงง่าย
เปิดในประเทศไทย มาสเตอร์แฟรนไชส์
โดยได้เข้ามาเปิดตลาดและขยายสาขาในประเทศไทย เมื่อปี 2025 โดยบริษัท ซีเอฟจี แอนด์ เจอีทีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้นำเข้า และส่งออกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ Master Franchise (มาสเตอร์แฟรนไชส์) จากประเทศจีนแต่เพียงผู้เดียว
การขยายสาขาของ Wallace ในประเทศไทยที่ผ่านมา แบรนด์เน้นการลงทุนเปิดสาขาเองจากส่วนกลาง ยังไม่เปิดขายแฟรนไชส์ ทำให้การขยายตัวเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ปัจจุบันมีจำนวนสาขาอยู่ประมาณ 9-10 สาขา กระจายอยู่ตามย่านชุมชน สถานศึกษา และห้างสรรพสินค้าและคอมมูนิตี้มอลล์ ย่านชานเมือง เช่น สาขาเมเจอร์ฯปากเกร็ด สาขาแม็กซ์แวลู วังหิน (พลาซ่า ลากูน) สาขานัมเบอร์ วัน พลาซ่า (หลัง ม.รามคำแหง 2) สาขาแพรกษา (ซอยมังกร) สมุทรปราการ สาขาท่าน้ำนนท์ โดยเปิดสาขาแรกที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
กินไก่แบบแบรนด์ดัง หรือ กินแบบตลาดนัด
วอลเลสมีเลือกครบราคาหลักสิบ
ในส่วนของเมนูเสิร์ฟในร้านมีทุกแบบ ไม่ว่าจะกินแบบไก่ย่างห้าดาว แบบเป็นตัว หรือ ไก่ทอดนำมาจัดเป็นเซ็ต ในแบบไก่ทอด KFC หรือจะกินไก่ย่างกับข้าวสวยร้อนแบบ เชสเตอร์กิลล์ และเมนูเบเกอร์ในแบบแมคโดนัลล์ และที่สำคัญไปกว่านั้น ถ้าต้องการจะกินไก่ทอดแบบตลาดนัด ทางร้านมีไก่ทอดหาดใหญ่จัดเสิร์ฟให้ ทุกอย่างสามารถกินได้ในราคาหลักสิบ
สำหรับเมนูจุดเด่นของวอลเลส ไก่ทอดซิกเนเจอร์ยกตัว (Whole Fried Chicken) ถือเป็นเมนูไฮไลต์ที่สร้างกระแสในโซเชียล เป็นไก่ทอดกรอบเนื้อข้างในมีความนุ่มฉ่ำและ แป้งบางกรอบ โดยจัดเสิร์ฟมาทั้งตัวในราคาจับต้องได้ ประมาณ 149 - 179 บาท แตกต่างกันไปตามโปรโมชั่นและแพ็กเกจ และความพิเศษที่มีความเป็นแบรนด์จีน คือ ผงหม่าล่าและผงปรุงรส โดยแบรนด์จีนมักจะแถม ผงพริกหม่าล่า และผงพริกไทยดำมาให้ในเซ็ต รวมถึงให้ถุงมือพลาสติกมาในกล่องเพื่อให้ลูกค้าสามารถฉีกไก่กินได้
ไก่ทอดหาดใหญ่ มีขายในร้านแฟรนไชส์จีน
นอกจากนี้ ทางร้านก็จะมีเมนูเบอร์เกอร์ไก่ทอด ข้าว และโรลแป้งตอร์ติญ่าห่อไก่ทอด ความเหมือนของไก่ทอดร้านนี้ ไม่ได้แค่เหมือนแค่แบรนด์ดัง แม้แต่ “ไก่ทอดหาดใหญ่” ไก่ทอดตลาดนัด อัตถลักษณ์ของคนไทย ก็ถูกนำมาขายด้วยเช่นกัน ความน่ากลัวไม่ได้อยู่ที่รสชาติ เพราะอย่างไรไก่ทอดหาดใหญ่ ต้นตำรับรสชาติยังชนะเลิศอยู่ แต่ความน่ากลัวอยู่ที่ราคาสามารถทำราคาถูกกว่า ไก่ทอดหาดใหญ่ขายกันในตลาดนัด (ราคาเริ่มต้นที่ 29 บาท จัดโปรได้ราคาถูกกว่านั้น) และทางร้านยังได้โชว์จุดขายเป็นไก่ทอดแบบแคลอรี่ต่ำ
ทั้งนี้ ทางร้านให้บริการแบบจัดเสิร์ฟมาเป็นเซ็ต เช่นเดียวกับร้านไก่ทอดชื่อดัง เช่น ชุดไก่ทอดหลายชิ้นราคาหลักสิบ หรือชุดไก่ทอด+เครื่องดื่มที่ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ หรือ ถ้ามีเงินไม่ถึง 30 บาท ก็กินไก่ร้านนี้ได้ 2 ชิ้น ราคาไก่ทอดตลาดนัดยังต้องหลบเลย ในขณะที่ ของหวานและไอศกรีม มีซอฟต์เสิร์ฟไอศกรีมโคนและซันเดย์ที่ราคาถูกไม่ถึง 10 บาท
สำหรับ ภาพรวมจากรีวิวของผู้บริโภคชาวไทย ส่วนใหญ่ชื่นชอบในเรื่องของ "ความคุ้มค่าและปริมาณที่ได้" ไก่ทอดเสิร์ฟตอนร้อนๆ แป้งกรอบและหมักเข้าเนื้อ แต่อาจจะมีรสชาติที่ติดเค็มนำเล็กน้อยตามสไตล์อาหารจีน ซึ่งเมื่อกินคู่กับน้ำอัดลมหรือตัดรสด้วยผงหม่าล่าที่แถมมาให้ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่มองหาไก่ทอดสไตล์ใหม่ๆ ในราคาสบายกระเป๋า
ประวัติความเป็นมาของ “วอลเลส”
แบรนด์ไก่ทอดเบอร์ต้นของจีน
Wallace (วอลเลส) เป็นแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดและไก่ทอดก่อตั้งโดยสองพี่น้องตระกูลหัว (Hua Huaji และ Hua Huaping) ในปี 2001 ที่เมืองฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน โดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง Wallace ไม่เลือกที่จะแข่งกับ KFC หรือ McDonald's ในเมืองใหญ่ตรงๆ แต่เลือกเจาะตลาดเมืองรองและย่านชุมชนด้วยกลยุทธ์ "ราคาประหยัด" ทำให้ขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วเป็นหมื่นๆ สาขาทั่วประเทศจีน แซงหน้าแบรนด์ฟาสต์ฟู้ดต่างชาติในแง่ของจำนวนสาขา
สำหรับการเปิดสาขาของ วอลเลสในประเทศจีน ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีน ซึ่งสามารถเปิดสาขาได้กว่า 20,000 สาขา Wallace มีรูปแบบแฟรนไชส์ที่น่าสนใจและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาก เรียกว่า "โมเดลหุ้นส่วนพนักงาน" (Employee Stock Ownership / Partnership)
โมเดลความสำเร็จ ไม่ขายแฟรนไชส์ให้กับคนนอก
โดยจะไม่ยอมขายแฟรนไชส์ให้คนนอกหรือคนแปลกหน้าทั่วไปที่แค่เดินมาพร้อมเงินทุน แต่คัดเลือกจากคนใน ผู้ที่จะสามารถเปิดร้าน Wallace ในจีนได้ จะต้องเป็นพนักงานในร้านที่ทำงานมานาน มีผลงานดี หรือเป็นผู้บริหารภายในที่มีความเข้าใจระบบอย่างแท้จริง
ส่วนของการร่วมทุน ทางบริษัทแม่และพนักงาน (หรือผู้บริหารรายนั้น) จะร่วมลงขันเงินทุนด้วยกัน โดยบริษัทแม่ควบคุมระบบวัตถุดิบและมาตรฐาน ส่วนผู้บริหารสาขาจะเข้ามาดูแลหน้าร้านอย่างใกล้ชิดในฐานะ "เจ้าของร่วม" ทำให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของธุรกิจและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
โดยการขยายสาขาในประเทศจีน เคยเป็นแบรนด์ที่มีการขยายสาขาเยอะที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2022-2023 สามารถขยายสาขาได้ถึง 20,000 สาขา และแซงหน้าสาขาไก่ทอด KFC และ McDonald’s ในจีนรวมกันเสียอีก
การขยายสาขาต่างประเทศ ช่วงเริ่มต้น
อย่างไรก็ตาม ในต้นปี 2026 ด้วยสภาวะตลาดฟาสต์ฟู้ด และเบอร์เกอร์จีนมีการแข่งขันกันดุเดือดมาก จากการเข้ามาบุกตลาดของคู่แข่งอย่าง Tastien และบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โครงสร้างธุรกิจ ทำให้การขยายสาขาทั้งในประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ที่บริษัทไปเปิดดำเนินการมีการชะลอตัว และมีการจัดระเบียบร้านค้าใหม่ ปัจจุบันในจีนมีสาขาที่เปิดให้บริการอยู่ ราว 19,400 สาขา ลดลงจากเดิม แต่ก็ยังคงเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีสาขายเยอะที่สุดในจีน
ในสวนของการขยายสาขาไปในต่างประเทศ ที่ผ่านมา 99 เปอร์เซ็นต์ วอลเลส ยังคงปักหลักในประเทศจีน ในต่างประเทศ ยังเป็นช่วงเริ่มต้น มีเปิดสาขาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซีย ฟิลิปินส์ และ ไทย
