“มหินทรา 5042” รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ใหม่คู่ใจงานไร่-นา-สวน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต

ชูจุดเด่นด้านวิศวกรรมเครื่องยนต์เจเนอเรชันใหม่ mBULL ที่ได้รับการออกแบบให้มีสมรรถนะการลากจูงที่ทรงพลัง พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิง ลดต้นทุนดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการทำการเกษตรทั้ง ไร่-นา-สวน
บริษัท มหินดรา เซาท์ อีส เอเชีย จำกัด ในเครือ มหินดรา แอนด์ มหินดรา ลิมิเต็ด ผู้ผลิตรถแทรกเตอร์รายใหญ่ที่สุดของโลกในด้านปริมาณการผลิต เปิดตัวรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ “Mahindra 5042” ในงาน AGRITECHNICA ASIA 2026 ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม ณ ไบเทคบางนา โดยรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่นี้ได้เปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นตลาดแรกในภูมิภาคอาเซียน ก่อนขยายการเปิดตัวสู่ประเทศอื่น ๆ ต่อไป
คุณอนุชา โคธันดารามัน ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการต่างประเทศ - กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์การเกษตร บริษัท มหินดรา&
มหินดรา ลิมิเต็ด เปิดเผยว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Transform Farming, Enrich Lives’ บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ที่ครอบคลุมทุกห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความชำนาญของบริษัทฯในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคการเกษตรยุคใหม่ โดย Mahindra 5042 ถือเป็นการพัฒนาล่าสุดของรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์สำหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที่นำมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกในงาน Agritechnica Asia 2026 2026
Mahindra 5042 ได้รับการออกแบบเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร โดยเป็นรถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ขนาด 42 แรงม้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์มหินทรา ซีรีส์ 5000 มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด mBULL แบบ 3 สูบ และเทคโนโลยี HCE หรือ High Cubic Capacity Engine ที่ให้สมรรถนะแรงบิดสูงสุด 191 นิวตันเมตร สามารถยกน้ำหนักได้สูงสุด 1.7 ตัน และรองรับการทำงานในพื้นที่การเกษตรที่หลากหลายทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำและพื้นที่ดอน ไม่ว่าเป็นไร่ นาข้าวและสวน ช่วยให้เกษตรกรสามารถทำงานได้หลากหลายพื้นที่ที่แตกต่างกัน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่ามกลางความผันผวนของสภาพอากาศในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ในงาน Agritechnica Asia 2026 มหินทรา ยังได้จัดแสดงรถแทรกเตอร์ในรุ่นอื่น ๆ ได้แก่ OJA 2130 รถแทรกเตอร์ขนาดคอมแพค ขนาด 30 แรงม้า ที่ถูกออกแบบเพื่อทำงานในพื้นที่เกษตรที่ต้องการความคล่องตัวสูงและควบคุมได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับพื้นที่ไร่และสวนผลไม้ และรุ่น 110 P Lux CAB รถแทรกเตอร์ขนาด 110 แรงม้า มาพร้อมห้องโดยสารปรับอากาศ ขนาดเครื่องยนต์ 4 สูบ ให้แรงบิดสูงสุด 416 นิวตันเมตร เหมาะสำหรับงานเกษตรขนาดใหญ่ เช่น ฟาร์มปศุสัตว์ และการเพาะปลูกพืชเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น
คุณอนุชา กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่มหินทราเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อปี 2567 ได้ดำเนินกลยุทธ์การขยายธุรกิจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการเงิน ได้แก่ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จำกัด และบริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ แทรกเตอร์มหินทรา ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Tough’ และเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพการผลิตที่แข็งแกร่งและสมรรถนะการใช้งานที่มีความโดดเด่น แม้ในสภาพพื้นที่ที่สมบุกสมบันและท้าทาย ส่งผลให้ แบรนด์รถแทรกเตอร์มหินทราเป็นที่ยอมรับระดับโลก รวมถึงยังได้รับรางวัล Deming Award และJapanese Quality Medal โดยเป็นผู้ผลิตรถแทรกเตอร์เพียงรายเดียวที่ได้รับทั้งสองรางวัลอันทรงเกียรตินี้