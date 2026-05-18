พาณิชย์ จับมือ ยูนิลีเวอร์ ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ‘ไทยช่วยไทย’ สูงสุดกว่า 50%ืประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการ ‘ไทยช่วยไทย’ ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ผ่านโครงการ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสูงสุดกว่า 50% กว่า 700 รายการ ครอบคลุมร้านค้าพันธมิตรกว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศ ตอกย้ำความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดไปยังร้านค้าปลีกรายย่อยและร้านในชุมชนโดยไม่ต้องเดินทางไกล
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน และการรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะการดูแลประชาชนระดับฐานรากให้สามารถเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสม ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางการค้า ให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านโชห่วย ร้านค้าชุมชน และธุรกิจค้าปลีกในภูมิภาค ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ร่วมมือกับยูนิลีเวอร์ขับเคลื่อนและสนับสนุนสินค้า “ไทยช่วยไทย” โดยยูนิลีเวอร์ไม่ได้ลดราคาแค่ในร้านค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังส่งผ่านราคาส่วนลดไปยังร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น รวมถึงร้านโชห่วยในชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนเข้าถึงสินค้าราคาประหยัดได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ “ยูนิลีเวอร์ ลดช่วยไทย” ณ ร้านยายอุ๊ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ความร่วมมือครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ ‘ไทยช่วยไทย’ ที่จะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ผ่าน “ร้านติดดาว” โดยลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นสูงสุดกว่า 50% ประกอบด้วยสินค้าใน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน ของใช้ส่วนบุคคล ความงามและสุขภาพ รวมถึงอาหาร จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ บรีส คอมฟอร์ท ซันซิล เคลียร์ โดฟ วาสลีน คนอร์ เป็นต้น
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์เป็นพันธมิตรร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มาอย่างยาวนาน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำครอบคลุมสินค้าอุปโภคและบริโภคหลากหลายกลุ่ม โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับเครือข่ายร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านค้าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต และไฮเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ยังเป็นภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาร้านค้าให้เป็นสมาร์ทโชห่วย โครงการลดราคาสินค้าจำเป็น มหกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์พิเศษ ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ควบคู่กับการรักษาเสถียรภาพด้านการบริโภคภายในประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่มีความผันผวน
นายอาซีม ปุริ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จของโครงการในเฟสแรกสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยทั่วประเทศ ยูนิลีเวอร์จึงเดินหน้าขยายแคมเปญ ‘ลดช่วยไทย’ เฟส 2 เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ร้านค้าปลีกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก
ทั้งนี้ ยูนิลีเวอร์ยังเดินหน้าสนับสนุน “ร้านติดดาว” ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มสำคัญในการยกระดับร้านโชห่วยไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพร้านค้าให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ ทั้งด้านการจัดเรียงสินค้า การบริหารจัดการร้าน การส่งเสริมการขาย และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านค้าปลีกสมัยใหม่ ปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในลักษณะดังกล่าว ไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนโดยตรง แต่ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย สร้างสภาพคล่องให้ร้านค้าชุมชนและผู้ประกอบการค้าปลีกในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคการบริโภคของประเทศในระยะต่อไป”
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการค้า กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Call Center 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5986