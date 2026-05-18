“ในเตี่ยม” ฟื้นคืนชีพ “ขนมหน้าแตก” กลับมาเป็นของฝากที่ใครมาเมืองระนองนึกถึง

“ระนอง” จังหวัดท่องเที่ยว ที่มีจุดเด่น คือ ความสวยงามตามธรรมชาติของทะเล และยังเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเลที่อร่อย หลายคนถ้ามาเที่ยวทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามัน หนึ่งในจังหวัดที่ต้องแวะมาเที่ยว คือ ระนอง วันนี้ พามารู้จัก กับ “ระนอง” ในอีกมุมหนึ่ง คือ ขนมพื้นบ้าน อย่าง “ขนมหน้าแตก” ที่อยู่คู่ระนองมาช้านาน
“ขนมหน้าแตก” ของฝากเมืองระนอง นำกลับมาทำใหม่
ทายาทสาวสวย เจ้าของเหมืองแร่ ในเตี่ยม
แต่หลังๆ การทำขนมชนิดนี้ไม่แพร่หลาย เพราะถูกทดแทนด้วยขนมเบเกอรี่แบบฝรั่งที่กินง่ายกว่า ทำให้หลายคนอาจจะลืมกันบ้าง แต่สาวสวยทายาทเจ้าของเหมืองแร่ที่คนระนองรู้จักกัน ชื่อ “ในเตี่ยม” ได้หยิบเอาขนมหน้าแตก กลับมาทำใหม่อีกครั้ง ในแพคเกจจิ้งที่ทันสมัย เป้าหมายต้องการจะเป็นของฝากที่ใครมาระนองก็จะต้องซื้อกลับบ้าน
ฐิตติยาพร จันทวิชานุวงศ์ เจ้าของผู้ผลิต และจัดจำหน่ายขนมพื้นบ้านภายใต้แบรนด์ ในเตี๋ยม เล่าว่า ขนมพื้นบ้านแบรนด์ในเตี่ยม เป็นขนมพื้นบ้านประจำจังหวัดระนอง โดยชือ “ในเตียม” มาจาก ชื่อหลายคนเรียกบ้านของตัวเอง ว่า ในเตี่ยม เป็นบ้านเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยอากง ได้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศจีน มาทำเหมืองแร่ ที่จังหวัดระนอง และ ซึ่งบ้านของอากง จะมีคนทำงานเหมืองแร่ พักอาศัยอยู่กัน และค้าขาย เวลาจะมาบ้านอากง จะบอกว่า มาในเตี่ยม ซึ่ง คำว่า “เตี่ยม” แปลว่า “ร้าน” คล้ายกับ “โรงเตี่ยม” ร้านเหล้าในประเทศจีน เวลาคนมาบ้านอากง จะมาบอกว่า มาในเตี่ยม มองว่า ชื่อมันน่ารักดี และอยากจะอนุรักษ์ ชื่อนี้ไว้ เพื่อให้คนยังจดจำชื่อ ในเตี่ยม อยู่ ก็เลยนำมาตั้งเป็นชื่อแบรนด์ของขนมพื้นบ้าน ระนอง ที่ทำขึ้นมาขายในครั้งนี้
ที่มา ประวัติของขนมหน้าแตก
ส่วนของขนมพื้นบ้าน ในเตี่ยม ที่หยิบขึ้นมาทำ คือ ขนมหน้าแตก (หรือบางท้องถิ่นเรียกว่า "ขนมกะเปี๊ยะ") เป็นขนมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดระนอง โดยมีที่มาจาก ต้นกำเนิดและอิทธิพลทางวัฒนธรรม ขนมหน้าแตกมีรากเหง้ามาจาก วัฒนธรรมไทย-จีน (บาบ๋า-ย่าหยา) ในแถบคาบสมุทรมลายูและชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยเฉพาะในเมืองที่มีประวัติศาสตร์การทำเหมืองแร่และการอพยพของชาวจีนฮกเกี้ยนอย่างระนองและพังงาเชื่อกันว่าขนมชนิดนี้ดัดแปลงมาจากคุกกี้จีนโบราณ เพื่อให้เก็บไว้ทานได้นานและสะดวกในการพกพาไปทำงานในเหมืองแร่หรือออกเรือ
สำหรับ ที่มาของชื่อ "หน้าแตก" ชื่อของขนมมาจาก ลักษณะทางกายภาพ ของตัวขนม ในกระบวนการอบ ขนมจะมีการขยายตัวจนผิวหน้าด้านบนปริแยกออกเป็นรอยแตกคล้ายลายกะลาหรือแผ่นดินแยกรอยแตกนี้ไม่ใช่ตำหนิ แต่เป็นสัญลักษณ์ของ "ความกรอบ" และเทคนิคการอบที่ได้ที่ จนกลายเป็นชื่อเรียกติดปากว่า "ขนมหน้าแตก"
ทั้งนี้ แม้ว่า ในจังหวัดอื่นๆ จะมีการเรียกขนมหน้าแตกเมือนกัน แต่ขนมหน้าแตกของจังหวัดระนอง จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะของตัวเอง คือ เนื้อสัมผัส มีความกึ่งคุ้กกี้กึ่งขนมปัง คือมีความกรอบแน่นแต่ร่วนซุย ไม่แข็งกระด้าง รสชาติ เค็ม ๆ มัน ๆ ตัดหวานเล็กน้อย และมีกลิ่นหอมของงาขาวที่โรยหน้า ส่วนประกอบหลัก แป้งสาลี น้ำมันพืช (หรือน้ำมันหมูในสูตรโบราณ) น้ำตาล ไข่ไก่ และเบกกิ้งโซดา (ซึ่งเป็นตัวทำให้หน้าขนมแตก)
อนุรักษ์ขนมพื้นบ้าน คนรุ่นใหม่จบด้านคหกรรม
ฐิตติยาพร บอกว่า แต่เดิมขนมหน้าแตกมักทานคู่กับน้ำชาหรือกาแฟในตอนเช้าตามสภากาแฟต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็น ของฝากขึ้นชื่ออันดับต้น ๆ ของจังหวัดระนอง มีการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้ทันสมัยและมีหลายรสชาติมากขึ้น เช่น รสดั้งเดิม รสกาแฟ หรือรสธัญพืช
ส่วนที่มาที่ตนเองเลือกทำขนมหน้าแตก ส่วนหนึ่งมองเห็นว่า หลังๆ มีคนทำขายน้อยลงไป ต้องการจะอนุรักษ์ ขนมหน้าแตก ให้อยู่คู่จังหวัดระนอง ได้หยิบ ขึ้นมาทำใหม่อีกครั้ง โดยได้มีปรับปรุงรสชาติใหม่ๆ และออกแบบแพ็กเกจจิ้งให้มีความทันสมัย เหมาะกับการเป็นของขวัญของฝาก
ซึ่งการเข้ามาทำขนมหน้าแตกครั้งนี้ เริ่มมาจากตนเองได้ไปเรียนด้านคหกรรม มา พอเรียนจบพ่อชักชวนให้มาทำขนมขายที่บ้าน เพราะเดิมครอบครัว คุณพ่อ ทำขนมขายอยู่แล้ว แต่พออายุเยอะขึ้น ก็ได้เลิกทำไป พอตนเองเรียนจบก็เลยกลับมาทำขนมขายอีกครั้ง ซึ่งได้นำความรู้จากการเรียนด้าน คหกรรมกลับมาใช้ในการทำขนมขายในครั้งนี้ โดยความตั้งใจ คือ ต้องการจะทำขนมที่สามารถเป็นของฝากให้กับคนที่มาเที่ยวจังหวัดระนอง
เตรียม ต่อยอดขนมพื้นบ้านชนิดอื่นๆถูกลืม
โดยได้ทำอย่างจริงจังมาได้ 5-6 ปีแล้ว ผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี ลูกค้าที่มาเที่ยวระนอง จากเดิมนึกถึงแต่ กะปิ น้ำปลา อาหารทะเล หรือ ถ้าเป็นขนมจะเป็นเต้าส้อ ขนมพื้นเมืองของชาวจีนฮกเกี้ยนที่นิยมมากในจังหวัดภูเก็ตและพังงา มีลักษณะคล้ายขนมเปี๊ยะแต่แป้งบางกรอบและร่วนกว่า เป็นต้น ซึ่งขนมหน้าแตก จะเป็นทางเลือกใหม่ ที่ทำให้หลายๆคน ที่นึกถึงของฝากจากระนอง ก็จะนึกถึงขนมหน้าแตก แม้ว่า วันนี้ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่นักท่องเที่ยวนึกถึง เป็นอันดับต้น ๆ ของขนมของฝาก ระนอง แต่ในอนาคต ข้างหน้าอยากจะเห็นขนมหน้าแตก เป็นขนมอันดับต้นที่คนมาระนองจะได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก
สำหรับขนมหน้าแตกในอดีต จะทำแผ่นใหญ่ ด้วยความที่มีความกรอบ และร่วม ทำให้เวลากินขนมชนิดนี้จะร่วง เป็นเอกลักษณ์ของขนมหน้าแตก การที่เรานำกลับมาทำใหม่ครั้งนี้ ออกแบบขนมให้มีชิ้นเล็กลง แบบพอดีคำ เพื่อแก้โจทย์เวลากินแล้วร่วง เลอะเทอะได้ โดยที่จะยังคงเอกลักษณ์ แบบดั้งเดิม เอาไว้ ตั้งแต่กระบวนการผลิต และรสชาติแบบเดิม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ ของขนมหน้าแตก จังหวัดระนอง
ช่องทางการจำหน่าย
ปัจจุบันมีการนำไปวางจำหน่ายอยู่ที่ร้าน ขายของฝาก ในจังหวัดระนอง และ ร้านคาเฟ่ ที่จำหน่ายเบเกอรี่ และการออกบูท ตามงานแสดงสินค้า ผลตอบรับ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งสามารถเติบโตได้มากกว่านี้ ถ้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตอนนี้ อาศัย ว่าลูกค้าซื้อไปกิน และชื่นชอบ ก็จะบอกต่อและให้กลับมาซื้อซ้ำ และนอกจากขนมหน้าแตกในอนาคต มีแผนที่จะนำขนมโบราณที่เป็นอัตถลักษณ์ ของระนองกลับขึ้นมาทำใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก เมื่อมาเที่ยวระนอง
