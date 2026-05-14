(คลิป) หมดยุค พริกทอด มาสู่ยุค “ปูอัดทอดอบกรอบ” โดนใจวัยรุ่น สแน็กมาแรงยุคนี้ พบขายแพลตฟอร์มออนไลน์นับสิบแบรนด์

ปูอัดทอดอบกรอบ ได้ขึ้นแท่นเป็นสแน็กยอดนิยม บนโลกออนไลน์ เพราะไม่ว่าจะเข้าไปในแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส ยี่ห้อไหน ก็จะได้เห็นคนเอาปูอัดทอดอบกรอบมาจำหน่าย นับได้มากกว่า 20 แบรนด์ เหมือนกับครั้งหนึ่ง เราได้เห็นพริกทอด ที่มีคนทำขายกันเยอะมาก
“อูฟู” ปูอัดทอดกรอบ จาก จ.ระนอง
ครั้งนี้ กระแสของ ปูอัดทอดอบกรอบ จะมาในแนวคล้ายๆ กัน เพราะตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ชอบกินสแน็กแนวๆ อบกรอบ แบบมีรสชาติ วันนี้ พามารู้จัก ปูอัดทอดอบกรอบ ชื่อแบรนด์ว่า “อูฟู” เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีโรงงานผลิต และจำหน่ายเอง อยู่ที่จังหวัดระนอง ชูจุดขาย ปูอัดทอดกรอบไร้น้ำมัน
กาญจนา ตันทะสุวรรณ เจ้าของบริษัท เคบีเค อินเตอร์ฟู๊ด ผู้ผลิตและจำหน่าย ปูอัดทอดอบกรอบตราอูฟู และกล้วยอบหนึบ เนยเม็ดกาหยี เล่าว่า จุดเริ่มต้นของปูอัดทอดอบกรอบ เกิดขึ้นมาจาก ตนเอง มีความตั้งใจที่จะทำธุรกิจอาหาร ซึ่งได้ผ่านการลองผิดลองถูกกับอาหารหลายอย่าง แต่ก็มาจบที่อาหาร 3 ชนิด ประกอบด้วย ปูอัดทอดอบกรอบ กล้วยอบแผ่นหนึบ และเนยเม็ดกาหยู ซึ่งสินค้าหลักของเราตอนนี้ โฟกัสอยู่ที่ ปูอัดทอดอบกรอบ ตราอูฟู
ทำไมเลือก ทำปูอัดทอดอบกรอบ
โดยได้ใช้เวลาในการลองผิดลอง 2-3 ปี กับการทดลองทำอาหารหลายชนิด ทั้งอาหารคาวและอาหารหวานแต่หลายอย่างไม่ตอบโจทย์ เรื่องการผลิตและอายุการเก็บรักษา จนได้มาเจอกับผลิตภัณฑ์ปูอัดทอดอบกรอบ ถือว่า ตอบโจทย์ในการทำธุรกิจของเรามากที่สุด ในทุกๆ ด้าน การผลิต การเก็บรักษายาวนาน และ ความนิยมของผู้บริโภค ทำให้เราไม่ต้องพยายามมาก ในยุคที่หลายคนประหยัดเงินในกระเป๋า แต่หลายคนพร้อมที่จะจ่ายเพื่อให้ได้กินของที่ชอบ
ทั้งนี้ ปูอัดทอดอบกรอบ เป็นสแน็กกินง่าย ก่อนหน้านั้น ตนเองได้ไปกินมาจากที่ทอดขายกันตามตลาดนัดชื่นชอบ ก็เลยลองนำกลับมาทำให้ลูกๆ กิน และทำให้สามีได้กินเป็นกับแกล้มเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามีชื่นชอบ เค้ากันและไปกันได้ กับการดื่มเครื่องดื่ม ในวงเหล้าเป็นอย่างดี
ชูจุดขาย ไม่อมน้ำมัน แต่กรอบเหมือนทอดใหม่ๆ
โดยในช่วงเริ่มต้นที่คิดว่าจะทำขาย ดูเหมือนว่าจะง่ายและสามารถทำในครัวที่บ้าน แพ็กใส่ถุงมาขายได้ แต่ทำจริงๆ มันก็ไม่ง่าย เพราะในกระบวนการผลิตทำอย่างไร ให้อายุการเก็บรักษาอยู่ได้นาน คงสภาพความกรอบ ความอร่อยไว้เหมือนกับทอดใหม่ เพราะปูอัดทอดอบกรอบเป็นกระแสมาจากสินค้าตลาดนัดที่ทอดสดใหม่ๆ และกินเลย แต่วัตถุประสงค์ของเรา คือ การทำปูอัดทอดอบกรอบในแบบสแน็กบรรจุถุง แต่ให้ได้รสชาติเหมือนปูอัดทอดอบกรอบที่ทอดสดใหม่ในตลาด และสุดท้ายหาวิธี จนสามารถทำออกมาได้กรอบอร่อยเหมือนทอดใหม่ และเป็นที่มาของปูอัดทอดอบกรอบแบรนด์อูฟู
ทั้งนี้ จุดเด่นของเรา แตกต่างจากแบรนด์อื่นๆ คือ การทอดแบบไม่อมน้ำมัน เพราะมีกระบวนการไล่น้ำมัน ปูอัดจะยังกรอบและไม่มีน้ำมัน ถ้าลูกค้าไปซื้อจากร้านทั่วไป ที่ทอดใหม่ ตรงนั้น น้ำมันจะเยอะ คนรักสุขภาพ ไม่อยากกินบ่อย แต่ของเรา คนรักสุขภาพ กินได้ เพราะของเราน้ำมันน้อย และมีความกรอบเหมือนทอดใหม่ๆ
ปูอัดทอดอบกรอบ ทางเลือกใหม่ ตลาดสแน็ก
สำหรับตลาดสแน็ก ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ เราเองก็อยากจะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้า ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ เราก็ได้ปรับมาสูตร และแพคเกจจิ้ง ไปแล้วถึง 4 ครั้ง จากทำหลังบ้าน มาจนถึงการมีโรงงาน จากใส่ถุงจีบ ก็มาทำแพคเกจจิ้ง ที่ร่วมสมัย เหมือนกับสแน็กแบรนด์ชั้นนำในท้องตลาด และแพคเกจจิ้งใหม่ ยัง ตอบโจทย์เรื่องการเก็บรักษาด้วย
อย่างไรก็ดี การปรับแพคเกจใหม่ การพัฒนากระบวนการผลิตทุกอย่างล้วนเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เราเองก็ได้มีการปรับราคาไปตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้หรือผลตอบแทนกำไรของเราก็จะยังคงเท่าเดิมไม่ได้เพิ่มขึ้นไปตามการปรับราคา ซึ่งจะปรับราคาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ของเรายังถือว่าให้มากกว่าและคุ้มกับเงินที่ลูกค้าจ่ายไปมากกว่าแบรนด์อื่นๆ
เจาะกลุ่มลูกค้าวัยรุ่น วัยทำงาน
โดยกลุ่มลูกค้าของปูอัดทอดอบกรอบ จะเป็นกลุ่มคนทำงาน และวัยรุ่น ซึ่งมีรสชาติให้เลือกหลากหลายรส ไม่ว่า จะเป็น บาร์บีคิว ชีส ดั้งเดิม พริกเกาหลี และมีอีกหลายรสชาติ ฯลฯ นอกจากปูอัดทอดอบกรอบ เรายังมีสินค้าเพื่อสุขภาพ กล้วยอบแผ่นหนึบ สอดไส้เนยเม็ดกาหยี หรือ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งนอกจากจะได้เจาะกลุ่มคนรักสุขภาพแล้ว ยังได้ช่วยเหลือชุมชน เพราะวัตถุดิบที่นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นกล้วย หรือ เม็ดกาหยี (เม็ดมะม่วงหิมพานต์) มีการปลูกกันเป็นจำนวนมากในชุมชนของเรา
ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย มีฝากวางขายในร้านขายของฝากในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ฯลฯ และมีวางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ก และมีออกบูท ตามงานแสดงสินค้า ส่วนราคาปูอัดทอดกรอบ จำหน่ายอยู่ที่ 4 ห่อ 150 บาท ส่งฟรี หลังจากที่เปิดตัวแนะนำออกตลาดได้รับการตอบรับดีมาตลอด ซึ่งลูกค้าของเราทั้ง 3 อย่าง ตอบโจทย์ลูกค้า ในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน ไป
โดยในส่วนของการผลิต บริษัท ฯ มีโรงงานผลิตของเราเอง โรงงานผ่านมาตราฐาน อ.ย. และมาตรฐานอื่นๆ สามารถรองรับการผลิตได้ ถ้าลูกค้าที่ต้องการให้ผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ก็ยินดีที่จะผลิตให้ พร้อมช่วยออกแบบรสชาติ เพราะที่ผ่านมา ได้มีการออกแบบรสชาติใหม่อยู่เรื่อย อย่างทีผ่านมา มีรสต้มยำกุ้งแบบไทย หลายคนก็ชื่นชอบ โดยเฉพาะคุณผู้ชาย ที่ซื้อไปกินกับเครื่องดื่ม เป็นต้น
ติดต่อ Facebook : อูฟู