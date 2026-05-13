ไม่ใช่แค่สนามซ้อม! “Groove & Grit” ปั้นคอมมูนิตี้คนเมือง ผ่าน Golf, Wine & Lifestyle

Groove & Grit จุดหมายใหม่ของคนรักกอล์ฟและไวน์ ณ ศุภาลัย ไอคอน สาทร เปิดตัวในฐานะ “Golf & Wine Bar” ที่ผสานทั้งการฝึกซ้อมกอล์ฟ การชิมไวน์ และการพักผ่อนเข้าไว้ด้วยกัน ตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่มองหาพื้นที่สำหรับสลับจังหวะจากการโฟกัสวงสวิง สู่การผ่อนคลายกับไวน์แก้วโปรดในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว
ภายใน Groove & Grit ประกอบด้วยห้องซ้อมกอล์ฟแบบส่วนตัว (Private Golf Simulator) ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก Foresight Falcon และ Swing Catalyst ระบบวิเคราะห์วงสวิงที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งผู้เล่นจริงจังและผู้ที่ต้องการฝึกซ้อมในบรรยากาศส่วนตัว นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีคลาสเรียนกับโปรกอล์ฟมืออาชีพทั้งไทยและต่างชาติ สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการพัฒนาฟอร์มการเล่น
สำหรับสายอุปกรณ์และแฟชั่นกอล์ฟ Groove & Grit ยังเป็น Official Vessel Flagship Store แห่งเดียวในประเทศไทย ที่รวบรวมทั้งคอลเลกชันล่าสุดและไอเท็มลิมิเต็ดของ Vessel มาไว้ในที่เดียว รวมถึงแบรนด์อย่าง Public Drip, Peter Millar, G/FORE และ Titleist ซึ่งสะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่มองกอล์ฟเป็นมากกว่ากีฬา แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และตัวตน
ภายในโซน Lounge & Wine Bar ได้คัดสรรไวน์นำเข้าคุณภาพดีและหายาก พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยแนะนำไวน์ให้เหมาะกับรสนิยมและโอกาสอย่างเป็นกันเอง เหมาะสำหรับการพักผ่อนในวันสบาย ๆ หรือการใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกงานในบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าจดจำ
นอกจากนี้ Groove & Grit ยังเปิดพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมและอีเวนต์ขนาดเล็ก รองรับผู้เข้าร่วมประมาณ 30–50 คน ภายใต้บรรยากาศที่มีเอกลักษณ์และเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับ private gathering, brand event หรือกิจกรรมที่ต้องการสร้างประสบการณ์ร่วมกันในรูปแบบที่แตกต่างจาก venue ทั่วไป
หนึ่งในกิจกรรมล่าสุดคือเวิร์กชอป “Essential Oil for Therapy” ร่วมกับ อชิตพล พานทอง นักออกแบบกลิ่น และ Co-founder Ashram scent ที่นำศาสตร์ของน้ำมันหอมระเหยมาผสานกับ Aromatherapy และ Neuroscience เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านกลิ่น อารมณ์ และการผ่อนคลายในรูปแบบใหม่ รวมถึง นพ.ธารา รักษ์อารีกุล แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมอง จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของสมองต่อกลิ่น และผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สึก และการจดจำของมนุษย์
Groove & Grit กลายเป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับคนรักกอล์ฟและไวน์ เมื่อยุคนี้ผู้คนที่มีไลฟ์สไตล์และความสนใจใกล้เคียงกัน เริ่มมองหาพื้นที่เข้ามาใช้เวลาร่วมกัน จนเกิดเป็นบรรยากาศของ “Exclusive Social Community” ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ร่วมกัน เปลี่ยนช่วงเวลาหลังวงสวิงให้กลายเป็นบทสนทนา ความสัมพันธ์ และช่วงเวลาที่น่าจดจำ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสัมผัสบรรยากาศของGroove & Grit ได้ที่ชั้น LG ศุภาลัย ไอคอน สาทร หรือติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านอินสตาแกรม grooveandgrit_th และบัญชีไลน์ทางการ @groovegrit
