กรมพัฒนาธุรกิจฯ เปิดเวทีประชันศักยภาพเฟ้นหาสุดยอดแฟรนไชส์ไทย Thailand Franchise Award: TFA 2026

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดกิจกรรมการประกวด ‘Thailand Franchise Award 2026’ เพื่อเฟ้นหา สุดยอดผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยสุดยิ่งใหญ่แห่งปี รับฟังเสวนาสุดพิเศษ ‘เรียนรู้ เติบโต ท้าทาย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงไปกับเทรนด์แฟรนไชส์ยุคใหม่’ พร้อมดึงผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะมาเผยเคล็ดลับ เส้นทางสู่ความสำเร็จเพื่อคว้ารางวัลไปครอบครอง และเปิดทางลัดให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านประสบการณ์ตรง จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมชิงรางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยประจำปี 2569 โดยการค้นหาและคัดเลือกอย่างเข้มข้นพร้อมประกาศผลผู้ชนะในเดือนสิงหาคม 2569 นี้
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ครั้งที่ 7 (Thailand Franchise Award 2026 : TFA 2026) ณ โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวลเนส รีสอร์ท กรุงเทพฯ ว่า กิจกรรมในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2569) เป็นการเฟ้นหาผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยที่มีศักยภาพที่จะได้รับรางวัล Thailand Franchise Award 2026 เพื่อเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ โดยรางวัลดังกล่าวมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สะท้อนถึงคุณภาพ มาตรฐาน และศักยภาพของแบรนด์ไทยในสายตานักลงทุน ผู้บริโภค และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสทางธุรกิจ
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “การประกวด Thailand Franchise Award 2026 : TFA 2026 ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้รางวัลนี้เป็นที่ยอมรับ ในระดับประเทศและระดับสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย รวมถึงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ด้วย”
“ในวันนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้รับความรู้เชิงลึกด้านการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์และเคล็ดลับการสร้างธุรกิจให้อยู่ในระดับแนวหน้า ผ่านกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ ‘เรียนรู้ เติบโต ท้าทาย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงไปกับเทรนด์แฟรนไชส์ยุคใหม่’ โดยได้รับเกียรติจาก 2 วิทยากรผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จอย่างนักแสดงชื่อดังเจ้าของธุรกิจแบรนด์ YOLK (โยล์ค) ทาร์ตไข่ชื่อดัง คุณอิน สาริน รณเกียรติ ที่สามารถสร้างยอดขายได้สูงกว่า 100 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 9 เดือน และคุณวิมลณ์เกศ สุวพัฒน์ธุนากร หรือ มิ้นท์ ชี้ช่องรวย ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมธุรกิจ SME ของไทย และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่นำเสนอไอเดียธุรกิจที่น่าลงทุน และพาไปดูแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จจริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ธุรกิจที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์”
“ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบถึงรายละเอียดการเข้าร่วมประกวด TFA 2026 และเงื่อนไขต่างๆ โดยรางวัล Thailand Franchise Award 2026 : TFA 2026 แบ่งเป็น 4 ประเภท รวมทั้งสิ้น 11 รางวัล ได้แก่ ประเภทที่ 1 รางวัลแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด จำนวน 3 รางวัล ประเภทที่ 2 รางวัล แฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม จำนวน 4 รางวัล ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน จำนวน 2 รางวัล และ ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี จำนวน 2 รางวัล โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2569 สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้จะได้รับโล่ เชิดชูเกียรติในพิธีมอบรางวัล ‘Thailand Franchise Award 2026’ ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2569 ต่อไป”
“ผู้ชนะจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจผ่านสื่อของกรมฯ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนโอกาสเข้าร่วมงานแสดงธุรกิจเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขยายโอกาสทางการตลาดของธุรกิจในระดับสากล และสร้างความน่าเชื่อถือให้แฟรนไชส์ไทยต่อไป จึงกล่าวได้ว่ารางวัล ‘Thailand Franchise Award 2026’ คือสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ และโอกาสในการขยายตลาด สร้างการรับรู้ และก้าวสู่เวทีธุรกิจทั้งในและต่างประเทศอย่างมั่นใจ สำหรับกิจกรรมการประกวด Thailand Franchise Award เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบันมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 36 แบรนด์ แบ่งเป็น ธุรกิจอาหาร 13 แบรนด์ (36%) ธุรกิจบริการ 8 แบรนด์ (22%) ธุรกิจเครื่องดื่ม 8 แบรนด์ (22%) ธุรกิจค้าปลีก 4 แบรนด์ (11%) และธุรกิจการศึกษา 3 แบรนด์ (8%)”
“ที่ผ่านมากรมฯ เป็นหน่วยงานราชการแห่งเดียวที่ให้การส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสร้างแฟรนไชส์รายใหม่ การยกระดับแฟรนไชส์รายเดิมให้มีมาตรฐาน และสร้างการตลาดให้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบครบวงจรทั้งระบบ” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5953 www.dbd.go.th และสายด่วน 1570