กรมพัฒนาธุรกิจฯ แจ้ง !!! ผู้ทำบัญชีเข้าระบบ e-Accountant Plusเช็คสถานะ “คงอยู่” “ยืนยันทำบัญชี” ก่อนส่งงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า แจ้งผู้ทำบัญชีทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการเข้าระบบ e-Accountant Plus ตรวจสอบสถานะของตนเองให้แสดงผล ‘คงอยู่’ และ ‘ยืนยันการทำบัญชี’ ให้เรียบร้อยก่อนนิติบุคคลนำส่งงบการเงินประจำปี พร้อมย้ำ!! กิจการที่พบข้อความเตือนในระบบ DBD e-Filing ให้แจ้งผู้ทำบัญชีดำเนินการให้ถูกต้องก่อนยืนยันส่งงบการเงินทุกครั้ง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่งบการเงิน และป้องกันการแอบอ้างชื่อผู้ทำบัญชี
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะเป็นช่วงเวลาที่นิติบุคคลนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2569 มีนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2568 จำนวน 907,151 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จะต้องนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดยงบการเงินที่นำส่งต่อกรมฯ จะต้องจัดทำโดยผู้ทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้งบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และน่าเชื่อถือตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ก่อนที่นิติบุคคลจะดำเนินการนำส่งงบการเงิน นิติบุคคลและผู้ทำบัญชีจะต้องดำเนินการ 2 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
1. ตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชีต้องแสดง ‘คงอยู่’ โดยตรวจสอบสถานะทางระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant Plus) ว่าแสดงผลเป็น ‘คงอยู่’ เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์จัดทำบัญชีและงบการเงินตามที่กฎหมายกำหนด หากแสดงสถานะ ‘อื่น’ นิติบุคคลอาจต้องได้รับโทษตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ฐานไม่จัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติมาจัดทำบัญชีให้กิจการ และผู้ทำบัญชีใดประกอบวิชาชีพเป็นผู้ทำบัญชีโดยไม่เป็นสมาชิกสภาฯ หรือ ฝ่าฝืนประกอบวิชาชีพระหว่างการถูกลงโทษพักหรือเพิกถอนการขึ้นทะเบียน/สมาชิก อาจต้องได้รับโทษทางกฎหมายตาม พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชี ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) >> ตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี
2. แจ้งยืนยันการทำบัญชี โดยผู้ทำบัญชีต้องเข้าสู่ระบบ e-Accountant Plus และดำเนินการยืนยันการทำบัญชีให้เรียบร้อย เพื่อแสดงว่าตนเองเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและงบการเงินของนิติบุคคลนั้นๆ หากผู้ทำบัญชียังไม่ได้แจ้งยืนยันการทำบัญชีของธุรกิจที่กำลังนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ระบบฯ จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา โดยขอให้กิจการแจ้งผู้ทำบัญชีดำเนินการดังกล่าวให้เสร็จสิ้น ก่อนกดยืนยันนำส่งงบการเงิน ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถตรวจสอบการแจ้งยืนยันฯ ได้จากเว็บไซต์ www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> ระบบงานผู้ทำบัญชี (e-Accountant) >> ค้นหาผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล และระบบจะให้กรอกเลขนิติบุคคล จากนั้นจะปรากฏรายชื่อของผู้ทำบัญชี และปีงบการเงินที่ยืนยันทำบัญชีขึ้นมา กรณีผู้ทำบัญชีจะตรวจสอบรายชื่อธุรกิจที่ตนเองยืนยันการทำบัญชีสามารถเข้าระบบ e-Accountant เลือกเมนู >> รายงาน >> รายงานยืนยันการทำบัญชี นอกจากนี้ ผู้ทำบัญชียังสามารถตรวจสอบได้ว่า มีธุรกิจใดแอบอ้างชื่อผู้ทำบัญชีในการนำส่งงบการเงิน ได้ที่ เมนู >> รายงาน >> รายงานที่ปรากฏข้อมูลผู้ทำบัญชีในการนำส่งงบการเงิน
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่นิติบุคคลและผู้ทำบัญชีตลอดช่วงการนำส่งงบการเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ DBD e-Filing อย่างครบถ้วน เพื่อให้การนำส่งงบการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย กรมฯ ขอความร่วมมือจากผู้ทำบัญชีทุกรายให้เร่งดำเนินการยืนยันการทำบัญชีและตรวจสอบสถานะของตนเองโดยด่วน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคล และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพบัญชีไทยโดยรวม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพบัญชี กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0 2547 4395 Call Center 1570, e-Mail: accountant3582@dbd.go.th และเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th