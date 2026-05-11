Battle of Talingchan การ์ดเกมไทย เคยทำ “โปเกม่อน” สะเทือน ก่อนการ์ดโปเกม่อนร้อนแรงอีกครั้ง หลัง “วงการพระเครื่อง” กว๊านซื้อตัวแทนหากันไม่ทัน

หลายคนรู้จัก การ์ดโปเกม่อน การ์ดเกมที่อยู่คู่นักสะสมและเวทีการแข่งขันเมืองไทยมาช้านาน คนไทยอยู่ในวงการทั้ง นักสะสมและนักแข่ง หลักหมื่น หลักแสนคน แต่เมื่อการ์ดเกม สัญชาติไทย ชื่อว่า Battle of Talingchan ศึกตลิ่งชัน ที่ออกมาขอแชร์ตลาดการ์ดเกมโปเกม่อน ทำเอาตำนานการ์ดเกมโปเกม่อนโด่งดังแบบไร้คู่แข่ง ในเมืองไทยมาช้านาน ก็ เซไปพักใหญ่ ก่อนจะกลับมาได้อีกครั้ง ในวันนี้
ความร้อนแรงของการ์ดเกมสัญชาติไทย
ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า Battle of Talingchan การ์ดเกมสัญชาติไทย ในช่วงเวลาหนึ่งเคยทำให้การ์ดโปเกม่อน สะเทือนไปได้เหมือนกัน หลังจากเปิดตัวให้ นักเล่น นักสะสม นักแข่ง มุ่งตรง ไปลองของใหม่ การเปิดตัวครั้งแรก ทำเอานักสะสมวิ่งหาซื้อกัน จนขาดตลาดผลิตไม่ทันกันเลย ที่เดียว เพราะคนในวงการนักสะสม เชื่อว่าถ้าใครได้เป็นเจ้าของชุดแรกๆ โอกาสจะทำราคาในอนาคตนั้นมีโอกาสอย่างมาก
ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เพราะหลังจากที่ชุดแรกการ์ดตลิ่งชัน ออกมาจำหน่าย ทุกคนมุ่งหน้าไปซื้อกัน จนตัวแทนจำหน่ายหาสินค้ามาลงไม่ทัน ดันราคาที่วางไว้ชุดละ 1,000 บาท ขึ้นไป ชุดละ 1,300 บาท 1,500 บาท ก็ยังไม่มีของ
สำหรับคนที่ไวและมีของในมือ เป็นโอกาสที่จะได้เก็งกำไร ถ้ายอมปล่อยแบบระยะสั้นๆ อย่างเช่น นักสะสม รายหนึ่งจากจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ซื้อเก็บสะสมไว้หลายชุด พอมีคนมาขอซื้อในช่วงนั้น และได้ราคาอย่างที่ต้องการ ก็ยอมปล่อยไปบ้าง แบ่งปันให้นักสะสมคนรุ่น แต่ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะชุดที่เขาปล่อยไป กลับถูกไปปล่อยต่อ เก็งกำไรกันเป็นทอด ช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าของสะสมในช่วงนั้น ได้มีรายได้
โดยครั้งนั้น นักสะสมก็ขายออกไปในราคาชุดละ 4,000 บาท ผ่านไปไม่กี่วัน คนที่ซื้อไปก็ไปขายต่อในราคา 6,000 บาท และหลังจากนั้น ราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยตามความต้องการ จนมาถึง วันนี้ ราคาก็เดากันไม่ถูกแล้ว ขึ้นอยู่กับความพอใจ ของทั้งคนซื้อ และคนขาย
มารู้จัก การ์ดตลิ่งชัน Battle of Talingchan
การ์ดตลิ่งชัน การ์ดเกม ที่ผลิตและออกแบบโดยคนไทย มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับการ์ดโปเกม่อน การนำสะสม หรือ นำไปแข่งขัน เหมือนการ์ดโปเกม่อน ซึ่งเจ้าของการ์ดตลิ่งชัน เป็นเจ้าของการ์ตูนอนิเมชัน สุดเกรียนแนวเสียดสีแฝงสาระจากช่อง Pasulol ของ “คุณพสุ หล่อเพ็ญศรี” นักวาดการ์ตูน
โดยได้เปลี่ยนตัวละครในช่องตัวเอง ออกมาให้กลายเป็นการ์ดเกมสุดปังที่ผสมผสาน อารมณ์ขันแบบไทยๆ เข้ากับระบบการเล่นเข้าใจง่ายแต่แฝงกลยุทธ์ โดยเจ้าของได้ต่อยอดเนื้อหาจากการ์ตูนเกรียนๆ เช่น พระอินทร์ นนทก ท่านยม ออกมาเป็นสินค้าหวังให้แฟนคลับได้สะสม โดยพัฒนามาเป็นการ์ดเกม ตามที่กล่าวมาข้างต้น
ซึ่ง ประสบความสำเร็จ สร้างคอมมูนิตี้ผู้เล่นที่ใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงแรกมีการเติบโตอย่างมากกว่า 5,000 เปอร์เซ็นต์ จนกลายเป็น Trading Card Game ที่มีการซื้อขายจริง ส่งผลให้การ์ดบางใบที่นักสะสมตามหากัน มีราคาพุ่งไปถึงหลักหมื่น ถึงหลายหมื่น
สร้างปรากฎการณ์การ์ดเกมสัญชาติไทย ที่ทำให้การ์ดเกมชื่อดังอย่างโปเกม่อน เงียบหายไปพักใหญ่เลย โดยการจำลองการต่อสู้ในสไตล์ไทยแท้ผสมแฟนตาซี โดยมีตัวละครคุ้นเคย ตั้งแต่วินมอเตอร์ไซค์ เทพเจ้า ไปจนถึงสิ่งมีชีวิตประหลาดๆ การ์ดบางชุดได้ Collabs กับศิลปินไทย ทำให้มีความหลากหลาย และน่าสะสมมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการ์ดเกม ตลิ่งชัน มีวางจำหน่าย ออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น B2S ALL ONLINE Shopee Lazada
นักสะสมแชร์ประสบการณ์ทำไมคนหันมาสะสมการ์ดเกม
“นักสะสมจากเมืองปากน้ำโพ นครสวรรค์” แชร์ประสบการณ์ ถึงเหตุผลที่ทำให้คนหันมาเก็บสะสมการ์ดเกม กันเยอะ เพราะเป็นสิ่งที่เก็บไว้มีแต่ราคาขึ้น ไม่มีลง ส่วนตัวเองก็เก็บสะสมไว้ ก็เกือบร้อยใบ บางใบทำราคาเพิ่มขึ้น หรือถ้าเลวร้าย ราคาก็ไม่ตกเท่าเดิม ถ้าอยากจะขายก็มีคนพร้อมที่จะซื้อ แม้ว่า ในช่วงก่อนหน้านี้ ที่กระแสการ์ดโปเกม่อนเงียบไป ราคาการ์ดสะสมของผมก็ราคาก็ไม่ลดลง ถ้าผมอยากจะได้ตัวไหนราคายังเหมือนเดิม แต่อาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนช่วงนี้”
อย่างไรก็ดี ส่วนตัวไม่ได้หวังเก็งกำไร ก็เลยจะซื้อเก็บมากกว่า เราไม่ได้เป็นพ่อค้า ถ้าเป็นพ่อค้าช่วงนี้ ตลาดร้อนแรงก็จะน่าจะทำกำไรได้เยอะ แต่ส่วนตัวก็กลัวว่า ถ้าขายไปแล้ว ก็ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อใหม่ได้ที่ไหน เพราะเริ่มหายากมากขึ้น
สำหรับตลาดการ์ดเกม ขายกัน 2 แบบ คือ แบบซอง และแบบกล่อง ส่วนแบบกล่องนั้น 1 กล่อง หรือในวงการ เรียกกันว่า 1 carton มีทั้งหมด 12 กล่อง โดย 1 กล่องมี 20ซอง และ 1 ซองมื 5 ใบ แหล่งซื้อ จะมีทั้งออนไลน์ และออฟไลน์
ในส่วนของการซื้อขายการ์ดเกม จะมีผู้ซื้อ 2 กลุ่ม กลุ่มแรก กลุ่มนักสะสม และกลุ่มที่สอง จะเป็นการ์ดเกมที่ซื้อเพื่อการแข่งขัน การซื้อเพื่อสะสม นักสะสมมักจะนำการ์ดนั้นไปให้ ทางบริษัทรับเกรดการ์ด ในประเทศไทย ก็มีด้วยกันหลายบริษัท แต่ต้องเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐาน เหมือนกับบริษัทรับเกรดพระเครื่อง คล้ายๆ กัน
บริษัทรับเกรดการ์ดเกม เหมือนเกรดพระเครื่อง
“นักสะสม เมืองปากน้ำโพ” บอกว่า การนำการ์ดเกม ไปเกรดที่บริษัทรับเกรดการ์ด จะต้องเลือกบริษัทที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะการ์ดเกมโปเกม่อน มีผู้เล่นหลายประเทศ การเราจะไปเกรดการ์ด ต้องเลือกบริษัทฯ ที่ประเทศอื่นๆ ยอมรับด้วย ส่วนการคิดค่าบริการ คิดกันต่อใบอยู่ที่ 500 บาท การ์ดใบไหนที่ ได้เกรด 8 ขึ้นไป ราคาพุ่งไปถึงหลักหมื่น หลักแสน ขึ้นอยู่กับความต้องการในช่วงนั้น
คุณสมบัติของการ์ดเกมที่นักสะสมเล่นกัน และเมื่อนำไปเกรดและได้คะแนนสูงๆ จะต้องเป็นการ์ดที่หายาก และอยู่ในสภาพที่ต้องสวย ไม่หัก สีจะต้องไม่ซีด แม้จะเป็นการ์ดที่เกิดมานาน หรือเป็นการ์ดที่หายาก จะต้องมีความสวยสมบูรณ์ เหมือนของใหม่ เพราะถ้าสภาพไม่สวย แม้จะเป็นการ์ดหายาก ก็จะไม่ได้เกรด คะแนนสูง เช่นเดียวกับการซื้อขายราคาแบบเทียบกันไม่ติด เพราะนักสะสมนิยมเก็บสะสมแต่การ์ดสวย สมบูรณ์ เน้นเอาไปใส่กรอบโชว์
การ์ดเกมมุมแข่งขัน วันนี้ ร้อนแรงไม่แพ้ นักสะสม
ในส่วนของการแข่งขัน นั้น จะจัดการแข่งขันกันหลายเวที มีทั้งบริษัทนำเข้าจัดแข่งขัน เวทีใหญ่ และยังมีตัวแทนจำหน่าย ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ จัดการแข่งขันในเวทีย่อยอีก การแข่งขันในอดีต ไม่ได้จำแนกอายุ การแข่งขันในแต่ละครั้ง ย้อนไปก่อนหน้านี้ที่กระแสการ์ดเกมโปเกม่อนแรง ผู้สมัครเข้าแข่งขัน กัน ทั้งเวทีเล็ก เวทีใหญ่ เป็นหลักพันคน บางเวทีหลายพันคน จนผู้จัดเองก็ดูแลกันไม่ไหว ก็หยุดจัดกันไปบ้าง
ปัจจุบันการแข่งขัน ในยุคนี้ มีการจำแนกอายุ โดยแบ่งให้คนในวัยเดียวกันแข่งกัน ไม่แข่งรวมเหมือนในอดีต เพราะเริ่มมีเด็ก สนใจมาร่วมเวทีการแข่งขันเยอะขึ้น “ผู้ที่เคยเข้าร่วมแข่งขัน” เล่าว่า ในอดีต ตนเองก็จะพาลูกไปร่วมแข่งขันด้วย รุ่นเล็ก เริ่มกันตั้งแต่เล่นและเข้าใจการแข่งขัน น่าจะมีตั้งแต่ ยังไม่ถึง 10 ขวบ ไปจนถึง 12 ขวบ อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และขยับมาเป็น 13 -18 ปี กลุ่มเดียวกัน แบบนี้ เป็นต้น
ผู้ร่วมแข่งขันตั้งแต่เด็กไม่ถึง 10 ขวบ จนถึงผู้สูงอายุ 60-70 ปี
สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน การ์ดโปเกม่อน ต้องบอกว่า มีหลายช่วงวัย ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ 50-60 ปี หรือ 70 ปี ผู้สูงอายุก็มี ซึ่งผู้สูงอายุ ที่เข้ามาอยู่ในวงการการ์ดเกม เพื่อแก้เหงาและใช้เวลาว่างทำกิจกรรม ได้พบปะแลกเปลี่ยน พูดคุยในสิ่งที่ชอบ กับคนที่ชอบเหมือนกัน และผู้สูงอายุมองว่า การ์ดเกมเหมือนเงินที่เก็บสะสมไว้ ถ้าต้องการจะใช้เงินก็นำมาขาย หาแค่คนที่ชอบเหมือนกัน พร้อมจะรับซื้อต่อ ในราคาพึ่งพอใจกันด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ในมุมของผู้เข้าแข่งขัน สิ่งที่ผู้ชนะการแข่งขันได้รับ ไม่ได้เงินรางวัล แต่จะได้ถ้วยรางวัล และได้ใบประกาศ และผู้ชนะการแข่งขันยังได้สิทธิ์ไปแข่งในเวทีต่างประเทศ แม้ว่าการจัดการแข่งขันจะไม่มีเงินรางวัลให้ แต่การ์ดที่ผู้ชนะการแข่งขันราคาอัปขึ้นไป เพราะผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ ก็จะมาดูว่า การ์ดของผู้ชนะการแข่งขันมีการ์ดอะไรบ้าง ก็จะไปตามหาซื้อมาเพื่อใช้ในการแข่งขัน ทำให้การ์ดแบบๆ นั้น ราคาก็จะเพิ่มขึ้นไป บางครั้ง เพิ่มเป็นเท่าตัว อย่าง ชุดละหลักพันต้นๆ ก็เพิ่มไปเป็นหลักหมื่น เลยก็มี ซึ่งการแข่งขันแต่ละครั้งใช้การ์ดจำนวน 60 ใบ ผู้เข้าแข่งขันรายหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า เคยมีการ์ดในแบบของผู้ชนะการแข่งขัน เพียงแค่ไม่กี่ใบ ก็มีคนมาเสนอราคาให้ถึงใบละ 500 บาท จากที่ซื้อมาใบละ 40-50 บาท
ร้อนแรงการ์ดเกมโปเกม่อน ดันให้เกิดตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น
จากที่เงียบหายและเลิกทำกันใหม่
“นักสะสม เมืองปากน้ำโพ” เล่าอีกว่า ในช่วงย้อนไปสัก 2-3 ปีที่ผ่านมา การ์ดเกมโปเกม่อน กระแสตก ทุกอย่างเงียบเหงาลงไป ส่วนหนึ่งมาจากหลายคนหันไปเล่น เกมการ์ด Battle of Talingchan การแข่งขันก็มีจัดแข่งน้อย ตัวแทนจำหน่ายก็เลิกกันไปบ้าง หันไปทำอย่างอื่น แต่กระแสกลับมาช่วงปีที่ผ่านมา 2568 หลังจากมีคนตามหาขอซื้อการ์ดเกมโปเกม่อน เป็นจำนวนมาก เช่น ตัวแทนที่ผมรู้จักและซื้อขายกันเป็นประจำ เล่าให้ฟังว่า มีคนมาสั่งซื้อแบบมีเท่าไหร่ก็เอาหมด ซึ่งตัวแทนรายนี้ บอกว่า สั่งที่ 20-30 carton เขาซื้อแบบนี้ ต่อเนื่อง หลังๆ ยิ่งซื้อเยอะกว่าเดิม มีเท่าไหร่ก็ซื้อหมด เป็นที่มาทำให้ตัวแทนรายใหม่ รายเก่า ที่เลิกไปก็หันมาขายการ์ดเกม กันคึกคัก เหมือนเดิมในช่วงนี้
นักสะสม รายนี้ บอกว่า ตัวแทนที่เค้ารู้จัก บอกว่า ได้มีโอกาสไปส่งของให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อ พบว่า ลูกค้าที่ซื้อ หนักหลังๆ จะเป็นกลุ่มเซียนพระ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นการฟอกเงินหรือเปล่า หรือ ต้องการจะปั่นกระแสการ์ดเกมโปเกม่อน ตรงนี้ ก็ไม่มีใครรู้ได้ แต่ถ้าอย่างนักสะสมทั่วไป หรือ คนชื่นชอบ การแข่งขันก็คงจะไม่ได้กระทบอะไร เพราะในวงการการ์ดโปเกม่อน ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมด การที่มีคนมาทำให้วงการการ์ดเกมกลับมาคึกคักอีก ครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ดี
ในส่วนของนักสะสมธรรมดาทั่วไป ถ้าช่วงที่ราคาแรง ก็หยุดซื้อ แต่พอราคาตกลงมา พอจะซื้อได้ ก็ซื้อ ส่วนคนที่แข่งขัน ถ้าแข่งขันปกติ ไม่ได้คาดหวังอะไร ก็ลงทุนไม่เยอะ แค่การ์ด 60ใบ ลงทุน ไม่เกิน 2000 บาท ส่วน คนที่จริงจังเค้าก็ต้องไปเสาะแสวงหาการ์ดที่ทำให้เค้าชนะการแข่งขัน ก็อาจจะต้องลงทุนเยอะ และต้องอาศัยประสบการณ์ ผ่านการแข่งขันมาหลายครั้ง บางคนที่ชนะการแข่งขันติดต่อกัน และได้ถ้วย มา ก็ยังสามารถเอาถ้วยรางวัลไปขายได้หลักแสนบาท
ต่างประเทศ ให้ความสำคัญเวทีแข่งขันเมืองไทยแค่ไหน
สำหรับ ในส่วนต่างประเทศ ก็มีมาร่วมเวทีการแข่งขันในประเทศไทยอยู่บ้าง ในเวทีใหญ่ หรือ ถ้ามาประเทศไทย ก็มาร่วมแข่งขัน แต่ถ้าบินตรงเพื่อมาแข่งขันน่าจะยังไม่มี ซึ่งต่างชาติยังไม่ได้ให้ความสำคัญการแข่งขันเวทีในประเทศไทย เวทีหนึ่ง ก็มีไม่เกิน 2-3 คน เป็นต่างชาติ มีทั้งฝรั่งและ คนเอเชีย
ส่วนคนไทยไปแข่งต่างประเทศ ผู้เข้าแข่งขันรายนี้ บอกว่า ผมเองก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ ๆ คือ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ไปแข่งเวทีในต่างประเทศ ส่วนนักสะสม ต่างประเทศ และมาหาซื้อการ์ดเกมสะสมในประเทศไทย นักสะสมรายนี้ บอกว่า ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน ซึ่งก็คงจะมี เพราะคนไทยเองก็ไปซื้อจากต่างประเทศ ก็มี ต่างประเทศมาหาซื้อในประเทศไทย ก็น่าจะมีเช่นกัน ถ้านักสะสมต้องการจะขายไปโพสต์ ในแพลตฟอร์มต่างประเทศ ก็สามารถขายได้ ทำให้หลายคนมองว่า การ์ดเกมโปเกม่อน เก็บสะสมยังไงราคายังไปต่อได้