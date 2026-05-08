ออมสิน เปิดโครงการ GSB Smart Franchise 2026 อัพสปีดแฟรนไชส์ไทย ปั้นผปก.หน้าใหม่บุกตลาด

ธนาคารออมสินเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เปิดโครงการ GSB Smart Franchise 2026 หลักสูตร Jump Start Franchise ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพและเติมองค์ความรู้แบบรอบทิศ ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่คร่ำหวอดในวงการแฟรนไชส์มายาวนาน อีกทั้งยังมีเจ้าของแฟรนไขส์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาร่วมแชร์ประสบการณ์จากสนามจริง พร้อมทัพโมเดลแฟรนไชส์โชว์เคสหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ
ธนาคารออมสิน โดยคุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs Start up เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ GSB Smart Franchise 2026 หลักสูตร Jump Start Franchise โดยโครงการฯ ดังกล่าวสะท้อนบทบาทของธนาคารออมสิน ตามยุทธศาสตร์ใหม่ มุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม เพื่อทุกชีวิต” (SMART SOCIAL BANK FOR ALL LIVES) โดยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน ได้เติมเต็มองค์ความรู้ ยกระดับธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันให้เกิดธุรกิจแฟรนไชส์หน้าใหม่ก้าวเข้าสู่ตลาดได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
หลักสูตรนี้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในวงการแฟรนไชส์มายาวนาน อย่าง ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์ และอาจารย์ชานนท์ มหาสิงห์ ผู้บริหาร PMG Academy ที่มาให้ความรู้ในเรื่องระบบแฟรนไชส์ วิธีการเลือกซื้อแฟรนไชส์ เทรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ในยุคปัจจุบัน และยังเสริมทัพด้วยผู้ประกอบการแฟรนไชส์ตัวจริงอย่างคุณประวิทย์ จิตนราพงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสถาปัตย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแฟรนไชส์ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารแฟรนไชส์จากสนามจริง อีกทั้งยังมีแฟรนไชส์รุ่นพี่อย่าง ซูชิ นาเอะกิ โต้วน้ำเต้าหู้ และเฮงปังปั๊ว ที่ขยายสาขาไปแล้วทั่วประเทศและต่างประเทศ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่นำไปใช้ได้จริง และยังเติมความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น เครื่องหมายทางการค้า ลิขสิทธิ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญ คือ ทัพแฟรนไชส์ชั้นนำมากมายมาร่วมโชว์เคสภายในงาน เป็นโมเดลสำหรับผู้สนใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็น แบล็คแคนยอน, กาแฟพันธุ์ไทย, ซูชินาเอะกิ, โต้วน้ำเต้าหู้, เฮงปังปั๊ว, Ramenga, เส้นซ่าส์, QUICK WASH บริการล้างรถอัตโนมัติ , โหว ไฉ่ เล่ย ชาไต้หวันพรีเมี่ยม, La Meow ร้านอาหารจีนและหม่าล่า DIY แม่ประณาม ลูกชิ้นภูเขาไฟลาวา , เหนียวหมูไส้แตก, โยมากิ โยเกิร์ตสดผสมคอลลาเจน , กุยช่ายไฮโซ, สถาบันกวดวิชาอีดียู, MOOM GAPAO, CLUO Laundry, ชิกกี้ชิก, Colla tea และอีกมากมาย สำหรับผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจยังมีแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินเสิร์ฟครบจบในงานอีกด้วย
ธนาคารออมสินยัง มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจเอสเอ็มอีไทยและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ได้ทาง https://www.gsb.or.th/ และทาง Facebook Fanpage : GSB SMEs Startup