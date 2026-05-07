ECU- SHOP พัฒนา Solar EV Charger พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อแบตรถ กับเครื่องใช้ไฟฟ้า คนไม่พร้อมติดโซล่าร์ฯรูฟ

เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะวิกฤตพลังงาน เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเกี่ยวเนื่องกับการประหยัดพลังงาน วันนี้ พามารู้จักกับ ECU- SHOP ผู้ผลิต “อัลตร้า บูท” อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ ช่วยเพิ่มเร่งแรงบิด ที่ช่วยประหยัดน้ำมันได้ด้วย และบริษัทฯยังได้พัฒนา Solar EV Charger เหมาะกับช่วงนี้ ราคาค่าไฟเพิ่มขึ้น
ผลงานคิดค้นไทย ต่างชาติยอมรับมากว่า 20 ปี
ตอบโจทย์ยุคที่ต้องการประหยัดน้ำมัน
นายพลพจน์ วรรณภิญโญชีพ กรรมการผู้จ้ดการ บริษัท ECU- SHOP จำกัด เล่าว่า บริษัทดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะรถยนต์ เรียกว่า ECU ย่อมาจาก Electronic Control Unit เป็นนวัตกรรม กล่องควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์ ที่เป็นประเภทเครื่องยนต์หัวฉีด โดยสินค้าขายดีของเรา คือ “อัลตร้า บูท” ULTRA BOOT เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล เป็นตัวช่วยเร่งให้ มีตำนานแรงม้าและแรงบิด เพิ่มขึ้น โดยไม่ทำให้เปลืองน้ำมัน แต่กลับช่วยประหยัดน้ำมัน ลงถึง 7-10 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ การประหยัดน้ำมันของอุปกรณ์ดังกล่าว เหมาะกับ รถบรรทุกที่ต้องบรรทุกหนัก ซึ่งรถบรรทุกเหล่านี้ จะเกิดปัญหาน้ำหนักเยอะและจะเร่งไม่ขึ้น โดยเฉพาะเวลาต้องขึ้นที่สูง อย่างสะพาน เป็นต้น อุปกรณ์กล่องควบคุมฯ จะไปทำงานควบคู่กับคันเร่งช่วยเร่งสัญญาณการทำงานของคันเร่งให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้สมรรถนะการขับขี่ดีขึ้น และยังช่วยประหยัดน้ำมันลงได้ด้วย
ในส่วนของการผลิต มีโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งการตั้งโรงงานดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ที่ส่งผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำปรึกษา และดูแล จนสามารถตั้งโรงงานที่ได้มาตรฐาน สามารถส่งสินค้าไปขายได้กว่า 30 ประเทศทั่วโลก
ถึงเวลา เมดอินไทยแลนด์ ผงาดเวทีโลก
นายพลพจน์ เล่าว่า สำหรับจุดแข็งของเรา คือ ตอนเริ่มต้นทำงานภายใต้ทีมวิจัยอาร์แอนด์ดี ที่มีศักยภาพ เราลงทุนไปกับทีมวิจัยค่อนข้างเยอะ เพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและใช้งานได้จริง ซึ่งทำสินค้าออกมาจำหน่าย กว่า 20 ปี ถ้าย้อนไปช่วงแรกที่เราทำ ยังเป็นสิ่งใหม่สำหรับทุกคน การไปนำเสนอขาย ก็ต้องผ่านการทดลอง ทดสอบ ถ้าไม่สามารถใช้งานได้จริง โอกาสการขายก็คงจะไม่ได้เริ่มต้น
โดยโชคดีสินค้าจากเมดอินไทยแลนด์ โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์ และตีตรา เมดอินไทยแลนด์จะได้รับการยอมรับจากหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรา และก็ยังมีหลายประเทศที่บริษัทได้ส่งออกไปจำหน่าน เช่น ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ฯลฯ โดยปัจจุบันเคยส่งออกไปแล้วกว่า 30 ประเทศ
สินค้าเทคโนโลยีราคาแพงถูกลง
เมื่อ AI เข้ามามีบทบาท
ในส่วนของตั้งราคาขาย เนื่องจากในช่วงปีแรกที่นำสินค้าแนะนำออกตลาดยังเป็นสิ่งใหม่ เทคโนโลยีการผลิตยังแพง ทำให้ราคาในช่วงเปิดตัวสูงถึง 40,000 บาท แต่ด้วย ปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ ถูกลง มีAI เข้ามาช่วยทำให้การทำงานง่ายขึ้น ต้นทุนการผลิตของเราถูกลง ราคาสินค้าของเราก็ปรับราคาถูกลงด้วย เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ ตอนนี้ ราคาอยู่ที่ 9,000 บาท
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการออกแบบชุดจำลองการบิน สำหรับคนที่สนใจการขับเครื่องบิน Fight Simulator ซึ่งคนที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ที่บริษัทสาขาของเราที่เชียงใหม่ หรือ การจำลองการขับรถ ที่ออกแบบให้เสมือนการขับรถจริงๆ ในสนามแข่ง และยังมีพื้นที่ให้กับน้องๆ สนใจหุ่นยนต์ AI มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ด้วย
พัฒนา Solar EV Charger รับมือการขึ้นค่าไฟฟ้า
นายพลพจน์ เล่าว่า เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานทำให้มีการนำรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV เข้ามาทดแทน รถน้ำมัน มากขึ้น ทางบริษัทฯเองก็ต้องมีการปรับตัว โดยได้ออกแบบอัลตร้า บูทให้รองรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และ ได้มีการออกแบบชุดอุปกรณ์ สถานีชาร์ตที่ใช้ระบบโซล่าร์เซลล์ ขึ้นมา Solar EV Charger เหมาะกับพื้นที่ซึ่งมีแสงแดดเยอะ สามารถติดตั้งสถานีชาร์ตรถยนต์ไฟฟ้าได้
ปัจจุบันมีการติดตั้งอยู่ 2 แห่งที่ บริษัทสาขาเชียงใหม่ และบริษัทสาขา ที่สนามบินสุวรรณภูมิ อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้า พร้อมจ่ายให้กับรถที่มาใช้บริการได้วันหนึ่งประมาณ 2-3 คัน ค่าบริการก็จะถูกกว่า การชาร์ตจากตู้จ่ายไฟ สถานีชาร์ตปกติทั่วไป ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ โดยสถานีชาร์ต Solar EV Station ของ ECU SHOP ผลิตไฟจากโซล่าร์เซลล์ได้ 31800กิโลวัฒน์ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 165,000 บาทต่อปี ลดการปล่อยคาร์บอน CARBON CREDITS 12,227 กิโลกรัมต่อปี
ออกแบบอุปกรณ์ ต่อพ่วง นำไฟแบตรถ EV
เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
ทั้งนี้ ผู้ที่มาใช้บริการสถานีชาร์ต Solar EV Station ถ้าแบตเตอรี่เก็บไฟได้เยอะ และมีไฟเหลือ สามารถนำไปสำรองจ่ายไฟต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในบ้านได้ เช่น ร้านขายของชำ ถ้าค่าไฟฟ้าบ้านแพง ก็สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์ไฟฟ้า กับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ซึ่งช่วยร้านขายของชำ ประหยัดค่าไฟฟ้าบ้านไปได้ ในช่วงที่ ราคาค่าไฟบ้านกำลังจะปรับขึ้นราคา และไม่มีเงินติดตั้งระบบโซล่าเซลล์รูฟท็อป ที่ยังราคาสูงอยู่ในช่วงนี้ได้ ก็สามารถแก้ปัญหาโดยมาชาร์ตไฟจากสถานีชาร์ตโซล่าร์ ฯ และ นำไปเป็นไฟที่จ่ายให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผ่านอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทางบริษัทฯ ออกแบบมาให้
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญ และมีทีมงานวิจัย สามารถช่วยออกแบบอุปกรณ์ เพื่อให้แบตเตอรี่รถยนต์ไปสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้ ซึ่งราคา Solar EV Charger ต้องขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริม ด้วย
สำหรับ จุดเริ่มต้นที่ ผมมาทำตรงนี้ เกิดขึ้นมาจากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยเรียนจบมาทางด้านนี้ และเป็นอาจารย์สอนอยู่ และผลิตบอร์ดคอนโทรลต่างๆ อยู่แล้ว และชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์ ก็เลยผลิต ECU ขึ้นมา โดยได้ขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งพี่เลี้ยงเข้ามาช่วยดูแล ทำให้เราสามารถทำโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล และผลิตสินค้า Made in Thailand ออกไปให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพ และยอมรับคุณภาพสินค้าจากประเทศไทยมากขึ้น
ติดต่อ โทร. 08-1988-7685
