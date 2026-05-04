แข่งเดือดร้านสะดวกซัก!! ‘WASH’ แคมเปญ สมาชิกรายปี ติดแอร์ดับร้อนกว่า 100 สาขา พร้อมบริการเดลิเวอรี่ส่งผ้าถึงที่

WashXpress (วอชช เอ็กเพรส) ร้านสะดวกซัก บริษัท ลอนดรี้ ยู จํากัด (มหาชน) เปิดตัวแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 199 ต่อปี รับสิทธิพิเศษคืนกลับมามูลค่ารวมกว่า 1,200 บาท ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสมัครผ่านแอปพลิเคชัน WashXpress ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2569
คุณกวิน กลองกระโทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลอนดรี้ ยู จำกัด (มหาชน) หรือ WASH เปิดเผยว่า WASH เดินหน้าแผนการตลาดเชิงรุกอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะด้านลูกค้าสัมพันธ์ เปิดตัวแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 199 ต่อปี ซึ่งมอบสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้บริการที่ร้านสะดวกซัก WashXpress ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ได้รับส่วนลดพิเศษมากยิ่งขึ้น กระตุ้นให้ลูกค้าทั่วไปกลับมาใช้บริการซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำ) ให้เติบโต 25% ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
คุณอุไรวรรณ อ่อนเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า กล่าวว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับดำเนินการ “ติดแอร์” ภายในร้านให้ครอบคลุม 100 สาขา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวัน พร้อมช่วยลดผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5 นอกจากนี้ บริษัทฯ มอบความสะดวกสบาย ด้วยบริการซัก อบ พับ บริการรับรีดผ้า และ บริการ Delivery ส่งผ้าที่ซักอบพับแล้วถึงบ้านและสถานประกอบการของลูกค้า ปัจจุบัน พี่วัวคลับมีสมาชิกจำนวนกว่า 14,000 User และบริษัทฯ ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องภายในปีนี้
สำหรับแคมเปญ “พี่วัวคลับ” โปรแกรมสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้บริการที่ร้าน สะดวกซัก WashXpress ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
● สมัครสมาชิกในราคาพิเศษเพียง 199 บาทต่อปี จากราคาปกติ 1,289 บาท
● รับคูปองลด 10 บาท ทุกเดือน (รวมจำนวน 120 ใบ)
● ใช้ได้ทุกบริการ ซัก, อบ หรือซักอบพับ
● รับฟรี! กระเป๋าพี่วัว Limited Edition รุ่นใหม่ล่าสุด
สมัครผ่านแอปพลิเคชัน WashXpress ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2569
