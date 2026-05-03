ธ.ออมสิน จับมือ NIA เปิดหลักสูตร "GSB Innovation for the Future" ดัน ผปก. คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อน ศก. ด้วยนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับธนาคารออมสิน เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทย ผ่านการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของภาคธุรกิจในยุคเศรษฐกิจผันผวนและการแข่งขันที่เข้มข้น เผยตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และคนทำงานเข้าถึงองค์ความรู้มากกว่าแสนราย สะท้อนความต้องการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับในปีนี้ได้เปิดตัว “หลักสูตรการพลิกโฉมธุรกิจนวัตกรรมสู่โลกอนาคต (GSB Innovation for the Future)” บนแพลตฟอร์ม “ออมตังค์” ที่ออกแบบให้เรียนรู้ได้ง่ายและเข้าถึงในวงกว้าง พร้อม 4 วิชาไฮไลต์ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานธุรกิจ การสร้างแบรนด์ยุคใหม่ ไปจนถึงกลยุทธ์ Quick Wins และการใช้ AI พัฒนาโมเดลธุรกิจ มุ่งช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเร่งปรับตัว สร้างโอกาสใหม่ และเพิ่มศักยภาพการเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA กล่าวว่า ปัญหาการเข้าถึงองค์ความรู้ยังเป็นเรื่องที่พบได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ประกอบการไทยหลายระดับ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ส่วนใหญ่ยังยึดติดกับความรู้ด้านการผลิต การตลาด และการจำหน่าย ซึ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน องค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการไทยต้องมีคือเรื่อง “นวัตกรรม” ที่กำลังถูกพัฒนาและแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ พบว่าหลายรายขาดทุนเข้าถึงความรู้ – ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงอุปสรรคด้านระยะทางและช่องทางที่เข้าถึงความรู้ที่เชื่อถือได้
ซึ่งหากส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทโลกได้มากขึ้น จะเป็นโอกาสสำคัญทั้งในด้านการปรับตัวได้ภายใต้สภาวะที่โลกเผชิญกับความ ผันผวนจากสงครามการค้า การแข่งขันที่รุนแรง และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ สามารถมองเห็นช่องว่างทางการตลาดใหม่ และพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการ รวมถึงการยกระดับไปสู่การเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเศรษฐกิจ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ดร.กริชผกา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอด 3 ปี NIA และธนาคารออมสินได้ร่วมมือกันบ่มเพาะองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพเพื่อลดช่องว่างทางทักษะ และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน และผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรุ่นใหม่ ปรับตัวและคว้าโอกาสจากเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจไทยให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนรวมกว่า 104,046 ราย และมอบประกาศนียบัตรไปแล้วกว่า 200,000 ฉบับ สำหรับปี 2568-2569 นี้ ได้มีการยกระดับเนื้อหาให้เข้มข้นเท่าทันกระแสเทรนด์โลกมากยิ่งขึ้น ภายใต้หลักสูตร “การพลิกโฉมธุรกิจนวัตกรรมสู่โลกอนาคต (GSB Innovation for the Future)”
โดยมุ่งเน้น 3 วัตถุประสงค์ คือ
1. การขับเคลื่อนนวัตกรรมในประเทศ
2. การสร้างงานเพื่อเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนในอนาคต
สอดรับกับแนวโน้มของภาคธุรกิจไทยที่กว่าร้อยละ 66 มีการนำเทคโนโลยีเอไอเข้ามาช่วยในกระบวนการมากขึ้น ผ่าน 4 รายวิชาไฮไลท์ ได้แก่
1. แนวทางการเริ่มต้นธุรกิจและจัดตั้งบริษัทด้วยตัวช่วยทางนวัตกรรม
2. การสร้างแบรนด์ในยุคแห่งนวัตกรรม
3. ยกระดับธุรกิจแบบ Quick Wins ถอดรหัสกลยุทธ์ “ทำน้อยแต่ได้มาก” เน้นผลลัพธ์ไว แต่ใช้ทรัพยากรต่ำ
4. เอไอกับการสร้างโมเดลธุรกิจ เพื่อเป็นคู่คิดในการสร้างและปรับโฉมโมเดลธุรกิจให้ก้าวสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด
จะเห็นได้ว่าหลักสูตรนี้จะเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมช่องว่างระหว่างการเข้าถึงเทคโนโลยีกับความสามารถในการนำไปใช้จริง ช่วยเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีอยู่กว่า 3 ล้านราย เพื่อให้สามารถยกระดับจากการทดลองใช้ AI ไปสู่การสร้างมูลค่าทางธุรกิจ การพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
สำหรับ “หลักสูตรการพลิกโฉมธุรกิจนวัตกรรมสู่โลกอนาคต (GSB Innovation for the Future) เป็นบทเรียนออนไลน์ที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่นิยมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนเนื้อหาในหลักสูตรจะให้ความสำคัญกับเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม ถือเป็นอาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านบทเรียนออนไลน์ที่ผสมผสาน ทั้งการเรียนภาคทฤษฎี 4 วิชา และการแชร์ประสบการณ์จริงจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ และสตาร์ตอัป ที่จะมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และความสำเร็จจากการดำเนินงานธุรกิจแห่งอนาคต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าเรียนและพัฒนาทักษะได้ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ "ออมตังค์ Oomtang" ของธนาคารออมสิน หรือคลิก oomtang.gsb.or.th
