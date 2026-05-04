(คลิป) “เย่ กง ฝู่ สุกี้สายพาน” จุดขายไม้ละ 5 บาท ไม่รอด “สุกี้บุพเฟ่ต์แบรนด์ดัง” ตีตลาด เคยขายวันละแสน ตอนนี้เหลือไม่ถึงหมื่น

สุกี้สายพานหมาล่าเสียบไม้ กระแสที่เคยมาแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อเทรนด์สุกี้บุพเฟ่ต์ราคาถูกแบรนด์ดัง เข้ามากระทบกันไปทั่ว ไม่เว้นแม้แต่ สุกี้สายพานหมาล่าไม้เสียบ อดีตร้านดังอำเภอแม่กลอง สมุทรสงคราม ที่เคยทำยอดขายต่อวันหลักแสนบาท แต่พอมาวันนี้ ยอดขายเหลือไม่ถึงวันละหมื่นบาท ตอนนี้ขอแค่ได้แค่ประคับประคองกิจการได้ไปต่อ ยังเชื่อมั่นว่าในอนาคตลูกค้าจะกลับมาเหมือนเดิม
จากขายวัตถุดิบอาหารทะเลแช่แข็ง ต่อยอดสู่ร้านสุกี้ สายพาน
นายณัฐวริศ นุ่นรักษา (เฟิร์ส) เจ้าของ ร้าน เย่ กง ฝู่ สุกี้สายพาน เล่าให้ฟังว่า เย่ กง ฝู่ ร้านสุกี้สายพาน ที่เปิดให้บริการมาได้ประมาณ 4 ปี ร้านตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นร้านสุกี้สายพานหม่าล่าเสียบไม้ ราคาเริ่มต้นที่ ไม้ละ 5 บาท ที่มีน้ำซุปให้เลือกมาถึง 8 อย่าง สูตรน้ำซุปทั้ง 8 อย่าง จะมีเบสท์ทางร้านได้มาจาก ร้านสุกี้หม่าล่าชื่อดังจากประเทศจีน ที่มาเปิดในประเทศไทย
“จุดเริ่มต้นที่ผมมาทำ ร้านสุกี้หม่าล่า เพราะส่วนตัวผมมีอาชีพขายอาหารทะเลแช่แข็ง ผมคิดว่า ในเมื่อเรามีวัตถุดิบ ซึ่งเป็นจุดแข็งของเรา ที่สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบได้ และช่วงนั้น เป็นช่วงที่ กระแสของ สุกี้หม่าล่าได้รับความนิยมในประเทศไทย ผมกับหุ้นส่วนก็เลยตัดสินใจนำที่ดินส่วนตัวของเรามาเปิดเป็น ร้านสุกี้หมาล่า สายพาน โดยได้ศึกษาเรื่องของน้ำซุป ที่ไหนดีเราก็ไปนำมาเพื่อหวังว่าจะเป็นจุดขายให้กับร้านของเรา นอกเหนือจกาวัตถุดิบ”
น้ำซุป “ต้มยำแม่กลอง” ตัวแทนรับแขกมาเยือนแม่กลอง
ทั้งนี้ ส่วนตัวผมเป็นคนแม่กลอง เป็นพื้นที่มีการทำประมง และทำเกษตร การเปิดร้านสุกี้สายพานครั้งนี้ ส่วนหนี่งต้องการจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ไม่ว่าจะอาหารทะเลสดจากเรือประมง หรือผักสดจากเกษตรกรในพื้นที่ และเพื่อให้ร้านของเราเป็นตัวแทนของคนแม่กลอง ในการต้อนรับแขกที่มาเยือน ทางร้านยังได้นำน้ำซุป ชื่อว่า “ต้มยำแม่กลอง” เป็นน้ำซุปรสชาติดั้งเดิมของคนแม่กลอง ที่เป็นรสมือแม่ มาเป็นหนึ่งใน 8 น้ำซุปให้ลูกค้าได้เลือก ซึ่งผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี ทั้งคนแม่กลองที่คุ้นเคยและชื่นชอบอยู่แล้ว ลูกค้าที่มาจากต่างถิ่น ก็ได้ลองสั่งทานด้วย กลายเป็นหนึ่งในน้ำซุปยอดนิยมของทางร้าน
เปิดปีแรกตอบรับดีเกินคาดยอดขายหลักแสนต่อวัน
นายณัฐวริศ (เฟิร์ส) เล่าถึง ผลตอบรับของการเปิดร้านสุกี้สายพาน ว่า ในช่วงแรกย้อนไปสัก 3 ปี ก่อน ตอนเปิดร้านใหม่ๆ เป็นช่วงเทรนด์สุกี้หมาล่าสายพานแม่แรง ยอดขายต่อวันหลักแสนบาท คนในพื้นที่ให้ความสนใจกันมาก และนักเดินทางผ่านเส้นทางพระราม 2 แม่กลอง ซึ่งเดินทางผ่านไปเที่ยวภาคใต้ ก็จะแวะเข้ามาใช้บริการที่ร้านของเรา เพราะร้านอยู่ติดริมถนน แต่พอมาเจอปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดจากการก่อสร้างเส้นทางพระราม 2 ทำให้หลายคนเลี่ยงจะเดินทางเส้นทางนี้ ซึ่งกระทบกับยอดขายของทางร้านค่อนข้างมาก
เริ่มต้นไม้ละ 5 บาท ยึดราคาเดิม
ส่วนลูกค้าในพื้นที่ หลังกระแสสุกี้หมาล่า กระแสความนิยมไม่มากเหมือนก่อน มีสุกี้ ประเภทอื่นๆ บุพเฟ่ต์ สุกี้ แบรนด์ดังราคาถูกมาเปิด คนหันไปกินบุพเฟ่ต์สุกี้ ทำให้ร้านของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ตามเทรนด์ตามกระแสกันไป ที่สำคัญหลายคนมองว่า กินบุพเฟ่ต์คุ้มกว่า แต่ถ้าถามว่า แล้วกินสุกี้ของร้านเราราคาสูงไหม ก็ต้องบอกว่า ราคาไม่ได้ต่างจากกินบุพเฟ่ต์ เพราะ สุกี้ของเราเริ่มต้นที่ 5 บาท เป็นแบบเสียบไม้ มีราคาไม้ละ 5 บาท 10 บาท 15 บาท ซึ่งราคาไม่แพง ราคา 5 บาท ของเราจะเป็น ไส้กรอก หรือ ผัก เป็นต้น และส่วนเนื้อสัตว์ หมู ไก่ กุ้ง ปลาหมึก และอื่นๆ ราคาขยับขึ้นมาเป็นไม้ละ 10 บาท 15 บาท 20 บาท
ต่างจากบุพเฟ่ต์ มีวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม ในราคาจับต้องได้
นอกจากนี้ ทางร้านก็ยังมีวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมไว้บริการลูกค้า ซึ่งมั่นใจว่า วัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม ทางร้านเราก็ทำราคาได้ค่อนข้างดี มาก เนื่องจากเป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบอาหารทะเลนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แล้ว ที่ผ่านมาส่งวัตถุดิบอาหารทะเลแช่แข็งเหล่านี้ ให้กับลูกค้าที่เป็นอาหารหลายแห่ง การที่เรามาเปิดร้านอาหารเอง เราก็เลยจะได้ราคาต้นทุน ทำให้สามารถทำราคาได้ไม่แพง เช่น หอยเป่าฮื้อ ขายอยู่ที่จานละ 89 บาท แซลมอน ราคาใกล้เคียงกัน เป็นต้น ซึ่งมีหลายตัว ที่วัตถุดิบพรีเมี่ยม ไว้บริการลูกค้า
“ผมมองว่าการมาร้านเรา เหมือนเป็นทางเลือกให้คนหลายกลุ่ม เช่น คนที่งบน้อยก็มีวัตถุดิบราคาถูก แค่ 5 บาท 10 บาท ไว้บริการ ส่วนใครอยากกินแบบพรีเมียม เราก็มีวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมไว้เสิร์ฟลูกค้า เช่นกัน ตามงบในกระเป๋าของแต่ละคน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถหาได้จากการไปกินบุพเฟ่ต์”
เทรนด์สุกี้บุพเฟต์ กระทบจนทำหลายร้านไปต่อยาก
อย่างไรก็ดี แม้ว่าเราจะมีวัตถุดิบราคาไม่แพง ให้ลูกค้าได้เลือก แต่ต้องยอมรับว่า กระแสที่มาแรงของสุกี้ บุพเฟ่ต์ กระทบกับเราอย่างมาก ในช่วงนี้ หลายคนมุ่งเป้าไปตามเทรนด์บุพเฟ่ต์ ส่งผลกระทบกับเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากยอดขายที่เคยได้วันละหลายหมื่น จนถึงหลักแสน วันนี้ บางวันแทบจะไม่ถึงหมื่นบาท และในอดีตมีร้านสุกี้ในพื้นที่หลายร้าน ตอนนี้ปิดกันไปหมดแล้ว
และมาประกอบกับสถานการณ์ ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ส่งผลให้ วัตถุดิบหลายตัวปรับราคาขึ้นไปรอแล้ว ในขณะที่เราเองการปรับราคาขึ้นแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะขายไม่ดีอยู่แล้ว จะไปปรับราคาอีกคงจะยาก ตอนนี้ เหมือนกับการประคับประคองกิจการไป
เชื่อว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ ทุกอย่างจะกลับมาดีขึ้น
ทั้งนี้ ยังเชื่อมั่นว่า ในอนาคตลูกค้าจะกลับมากินอาหารที่ร้านของเราเหมือนเดิมได้ เพราะจุดแข็งของเราที่สามารถสู้คู่แข่งได้ ไม่ว่าจะเป็น รสชาติ การมีน้ำซุปให้เลือก 8 อย่างไม่มีร้านไหนมีเยอะเท่าเราในช่วงนี้ ความคุ้มค่า ที่ทางร้านจัดให้กับเงินที่ลูกค้าได้จ่ายไป และเชื่อว่า เรายังเป็นร้านเดียวสุกี้หมาล่าสายพานเสียบไม้ ที่กล้าตั้งราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท และไม้ละ 5 บาท ของเราก็มีให้เลือกหลากหลาย หรือแม้แต่เนื้อสัตว์ ไก่ หมู อื่นๆ เราเริ่มต้นที่ 10 บาท 15 บาท
หลายคนตั้งคำถามว่า แล้วราคานี้ ได้กำไรเหรอ ซึ่งต้องบอกว่า ถ้าไม่ได้กำไรก็คงจะไม่มีใครขาย กำไรอาจจะไม่เยอะ แต่สามารถเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะ ภายในร้านอาหารมีอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งกำไรก็มีจากหลายอย่าง ได้กำไรไม้ละ 5 บาท น้อยหน่อย แต่ไปได้กำไรตรงเครื่องดื่ม และ อาหารอื่นๆ ทดแทนกัน ได้
โทร.09-2867-8885
Facebook : เย่ กง ฝู่ สุกี้หมาล่าสายพานแห่งแรกในแม่กลอง