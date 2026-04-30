แม่ชั้นงาดำอบเกลือ สินค้าเพื่อคนรักสุขภาพ กระทบหมด จากขายเดือนละ 1,000 กิโล วันนี้ เหลือไม่ถึง 500 กิโล

คุณทองหยด รูปเหมาะดี เจ้าของ แม่ชั้นงาดำอบเกลือ จ.กาญจนบุรี เล่าว่า ได้ทำงาดำอบเกลือขายมานานกว่า 30 ปี เริ่มต้นจากเห็นว่าจังหวัดกาญจนบุรี เมืองท่องเทียว หาสินค้ามาขายนักท่องเที่ยว ตอนแรก เริ่มจากทำขนมถั่วตัดงาดำ แต่ด้วยตอนหลังคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ มากขึ้น ขนมถั่วตัดมีความหวาน และ เวลาขนส่งแตกหักง่าย ก็เลยหันมาทำ งาดำอบเกลือขายแทน
โดยช่องทางการขาย จะเป็นการออกบูท ในงานโอทอป เป็นส่วนใหญ่ และคนมาซื้อที่หน้าร้าน จังหวัดกาญจนบุรี ตอนหลังมีการขายออนไลน์บ้าง ลูกค้าที่ซื้อประจำก็จะซื้อขายกันทางออนไลน์ ซึ่ง ลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ และ ลูกค้าที่ซื้อไปใช้ในส่วนผสมของการทำขนมด้วย
ทั้งนี้ ในส่วนของยอดขาย ถ้าย้อนไปสัก 3-5 ปี ในช่วงที่ งาดำ มีการพูดถึงกันเยอะ จากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบรนด์หนึ่ง การมีการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะ และ พูดถึงประโยชน์ของงาดำ ทำให้เราก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วย ยอดขายในช่วงนั้น เยอะเป็นพิเศษ เราใช้งาดำในการผลิตต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1,000 กิโลกรัม
แต่ต่อมาในระยะหลังด้วยสภาพเศรษฐกิจ หรือ เกิดอะไรขึ้น ก็ไม่แน่ใจ ทำให้ยอดขายของเราลดลงไปเรื่อย ๆ เวลาไปออกบูทในงานโอทอป จากเดิมพอจะขายได้ ก็ขายไม่ได้ คนเดินลดลงไป ยอดขายลดลงไปเรื่อยๆ ตลาดเงียบไปเยอะมาก ตอนนี้ เหลือผลิตแค่เดือนละ300- 500 กิโลกรัม เท่านั้น
ในส่วนของราคาขายงาดำ ปัจจุบัน ถ้าเป็นกิโล ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 300 บาท แต่ถ้านำใส่แพ็คเกจจิ้ง น้ำหนัก 400 กรัม ขายอยู่ที่ 150 บาท ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามราคาวัตถุดิบ งาดำ ที่ซื้อจากผู้ปลูก ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนผู้สนใจ ตั้งการสั่งซื้อไปใช้จำนวนเยอะ 10 กิโลกรัมขึ้นไป ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 250 บาท
ส่วนขั้นตอนทำ เริ่มจาก คัดเลือกงาดำเกรดคุณภาพ และนำงาดำมาล้างทำความสะอาด ก่อนนำเข้าเครื่องอบ มีการปรุงรสด้วย เกลือ และน้ำตาล สัดส่วนอย่างละ 1เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ลูกค้า ก็ยังคงได้รสชาติที่แท้จริงของงาดำ คนรักสุขภาพ ไม่ต้องกังวล แม้จะมีการปรุงรสด้วยเกลือ หรือ น้ำตาล แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยมาก
